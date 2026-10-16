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Fiji va desfăşura drone militare australiene în Pacific pentru a combate traficul de droguri

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Fiji
Foto: Profimedia
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Drone militare marine alimentate cu energie solară, capabile să rămână pe mare luni de zile, vor patrula apele din Fiji anul viitor pentru a combate traficul de droguri şi alte activităţi ilegale, în cadrul unui acord cu Australia anunţat vineri, relatează AFP și Agerpres.

Fiji a aprobat joi o strategie de securitate maritimă care vizează combaterea criminalităţii transnaţionale, inclusiv creşterea traficului de metamfetamină (un drog sintetic care dă o dependenţă foarte rapidă) şi de cocaină în Oceanul Pacific.

Australia va furniza Fiji aceste mici ambarcaţiuni fără echipaj, precum şi instruire, ca parte a unui angajament în valoare de 600 de milioane de dolari australieni (370 de milioane de euro), asumat în septembrie, faţă de ţările insulare din Pacific pentru combaterea criminalităţii organizate pe mare, au declarat oficialii.

Micile ambarcaţiuni, drone Blue Bottle, sunt denumite după o meduză mică şi veninoasă care apare pe plajele australiene.

Armata australiană foloseşte aceste drone marine fabricate în Sydney pentru a monitoriza discret vasta sa coastă nordică.

"Pentru binele fiecărei ţări din regiune, inclusiv al nostru, trebuie să lucrăm împreună pentru a eradica traficul ilicit de droguri" a declarat, la Sydney, ministrul australian al apărării, Pat Conroy.

Compania australiană Ocius operează flota de drone Blue Bottle de la o bază militară din Darwin, în nordul Australiei, şi a inaugurat vineri o fabrică pe coasta de est a oraşului Sydney, pe măsură ce îşi intensifică producţia. Dronele destinate Fiji vor fi desfăşurate anul viitor, au declarat oficialii.

Statele insulare din Pacific, cu o populaţie redusă, încearcă cu greu să patruleze milioane de kilometri din Oceanul Pacific pentru a combate navele de pescuit ilegale venite din Asia şi trecerea "narco-submarinelor" venite din America de Sud.

În plus, China şi-a intensificat eforturile de a-şi impune influenţa în Pacific, unde îşi propune să contrabalanseze dominaţia tradiţională a Statelor Unite şi a aliatului său australian.

Editor : A.P.

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