Filipine, SUA și Australia desfășoară exerciții în Marea Chinei de Sud. Avertisment de la Beijing

Filipine, Australia şi Statele Unite au desfăşurat săptămâna aceasta manevre militare comune în apele Mării Chinei de Sud, revendicate în mare parte de China, în timp ce Beijingul a efectuat patrule în zonă şi a acuzat Manila de escaladarea tensiunii regionale.

„Exerciţiul de două zile (15-16 februarie) consolidează continuitatea cooperării multilaterale şi reflectă angajamentul constant al ţărilor participante de a consolida securitatea maritimă în regiune”, au indicat marţi pe reţelele sociale forţele armate filipineze, informează EFE preluată de Agerpres.

Conform Ministerului australian al Apărării, activităţile au inclus exerciţii pentru a promova transparenţa, a îmbunătăţfilii coordonarea logistică şi a colecta informaţii operaţionale esenţiale pentru viitoarele activităţi comune, fără a face referire la declaraţiile Beijingului.

Tensiuni recurente în Marea Chinei de Sud

Manevrele au loc într-un context de tensiuni recurente între China şi Filipine din cauza prezenţei navelor şi aeronavelor chineze în zone disputate ale acestei rute strategice, pe unde tranzitează aproximativ 30% din comerţul maritim mondial şi care adăposteşte importante zone de pescuit şi potenţiale rezerve de hidrocarburi.

De la preluarea puterii în Filipine de către preşedintele Ferdinand Marcos Jr. în 2022, Manila şi-a intensificat cooperarea în domeniul apărării cu SUA, o schimbare care a coincis cu o creştere a tensiunilor diplomatice şi militare pentru teritorii disputate în aceste ape.

China revendică suveranitatea practic asupra întregii Mări a Chinei de Sud, în faţa revendicărilor Filipinelor, Vietnamului, Malaeziei şi altor ţări riverane.

În 2016, Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga a decis în favoarea Filipinelor într-un caz privind mai multe dintre zonele disputate, o sentinţă pe care Beijingul o respinge şi nu o recunoaşte.

Patrule chineze și reacții oficiale

Armata chineză a desfăşurat patrule de pregătire pentru luptă în Marea Chinei de Sud între 15 şi 16 februarie şi a acuzat Manila că apelează la ţări din afara regiunii pentru a organiza patrule comune care subminează stabilitatea din zonă.

Comandamentul Teatrului de Operaţiuni Sud al Armatei Populare de Eliberare a Chinei a declarat marţi, într-un comunicat difuzat pe contul său oficial de WeChat, că forţele navale şi aeriene au participat la manevre şi a asigurat că va menţine măsurile necesare pentru „a apăra suveranitatea teritorială şi drepturile şi interesele maritime” ale Chinei.

Purtătorul de cuvânt al Teatrului de Operaţiuni Sud, căpitanul de navă Zhai Shichen, a afirmat că Filipinele au „atras ţări din afara regiunii” pentru a desfăşura aşa-numitele „patrule comune”, ceea ce, conform Beijingului, „tensionează situaţia” în Marea Chinei de Sud şi „subminează pacea şi stabilitatea regională”.

În ultimele săptămâni, armata chineză a denunţat deja patrulele bilaterale ale Filipine şi SUA în zone pe care Manila le consideră parte a zonei sale economice exclusive, în timp ce Washingtonul şi-a reiterat angajamentul pentru libertatea de navigaţie în Indo-Pacific.

Editor : Ana Petrescu