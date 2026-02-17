Live TV

Filipine, SUA și Australia desfășoară exerciții în Marea Chinei de Sud. Avertisment de la Beijing

Data publicării:
marea chinei de sud manevre militare
Exerciții militare la Marea Chinei de Sud. Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images
Din articol
Tensiuni recurente în Marea Chinei de Sud Patrule chineze și reacții oficiale

Filipine, Australia şi Statele Unite au desfăşurat săptămâna aceasta manevre militare comune în apele Mării Chinei de Sud, revendicate în mare parte de China, în timp ce Beijingul a efectuat patrule în zonă şi a acuzat Manila de escaladarea tensiunii regionale.

„Exerciţiul de două zile (15-16 februarie) consolidează continuitatea cooperării multilaterale şi reflectă angajamentul constant al ţărilor participante de a consolida securitatea maritimă în regiune”, au indicat marţi pe reţelele sociale forţele armate filipineze, informează EFE preluată de Agerpres.

Conform Ministerului australian al Apărării, activităţile au inclus exerciţii pentru a promova transparenţa, a îmbunătăţfilii coordonarea logistică şi a colecta informaţii operaţionale esenţiale pentru viitoarele activităţi comune, fără a face referire la declaraţiile Beijingului.

Tensiuni recurente în Marea Chinei de Sud

Manevrele au loc într-un context de tensiuni recurente între China şi Filipine din cauza prezenţei navelor şi aeronavelor chineze în zone disputate ale acestei rute strategice, pe unde tranzitează aproximativ 30% din comerţul maritim mondial şi care adăposteşte importante zone de pescuit şi potenţiale rezerve de hidrocarburi.

De la preluarea puterii în Filipine de către preşedintele Ferdinand Marcos Jr. în 2022, Manila şi-a intensificat cooperarea în domeniul apărării cu SUA, o schimbare care a coincis cu o creştere a tensiunilor diplomatice şi militare pentru teritorii disputate în aceste ape.

China revendică suveranitatea practic asupra întregii Mări a Chinei de Sud, în faţa revendicărilor Filipinelor, Vietnamului, Malaeziei şi altor ţări riverane.

În 2016, Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga a decis în favoarea Filipinelor într-un caz privind mai multe dintre zonele disputate, o sentinţă pe care Beijingul o respinge şi nu o recunoaşte.

Patrule chineze și reacții oficiale

Armata chineză a desfăşurat patrule de pregătire pentru luptă în Marea Chinei de Sud între 15 şi 16 februarie şi a acuzat Manila că apelează la ţări din afara regiunii pentru a organiza patrule comune care subminează stabilitatea din zonă.

Comandamentul Teatrului de Operaţiuni Sud al Armatei Populare de Eliberare a Chinei a declarat marţi, într-un comunicat difuzat pe contul său oficial de WeChat, că forţele navale şi aeriene au participat la manevre şi a asigurat că va menţine măsurile necesare pentru „a apăra suveranitatea teritorială şi drepturile şi interesele maritime” ale Chinei.

Purtătorul de cuvânt al Teatrului de Operaţiuni Sud, căpitanul de navă Zhai Shichen, a afirmat că Filipinele au „atras ţări din afara regiunii” pentru a desfăşura aşa-numitele „patrule comune”, ceea ce, conform Beijingului, „tensionează situaţia” în Marea Chinei de Sud şi „subminează pacea şi stabilitatea regională”.

În ultimele săptămâni, armata chineză a denunţat deja patrulele bilaterale ale Filipine şi SUA în zone pe care Manila le consideră parte a zonei sale economice exclusive, în timp ce Washingtonul şi-a reiterat angajamentul pentru libertatea de navigaţie în Indo-Pacific.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
american mutat in oradea
2
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
mihail galuzin
3
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
4
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Certați, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au dat "nas în nas", la nunta lui Florentin Petre. Au urmat scene memorabile
Digi Sport
Certați, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au dat "nas în nas", la nunta lui Florentin Petre. Au urmat scene memorabile
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cuba Trash
Havana, sufocată de gunoaie, după ce criza de combustibil din Cuba, provocată de blocada americană, a paralizat colectarea
epstein trump 2
Donald Trump răspunde acuzațiilor de „muşamalizare” a dosarelor Epstein. Replică acidă pentru Hillary Clinton
atac armat sua profimedia-1075702830
Atac armat la un patinoar din SUA, în timpul unui meci între elevi de liceu. Trei oameni au murit, trei sunt în stare critică
Tourist smokes a Havana cigar, Tobacco farm in the Vinalestal, Viñales, Cuba
Cuba a suspendat festivalul anual al trabucurilor, din cauza crizei energetice provocate de blocada petrolieră a SUA
paradă militară în China
Renașterea vechiului „imperiu nuclear interior” al Chinei: De ce se teme SUA de relansarea celui de-al Treilea Front al lui Mao Zedong
Recomandările redacţiei
Peisaj de iarnă în românia
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod...
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru acuză fosta guvernare că a blocat PNRR: „Era pe cale...
bani
Datoria guvernamentală a trecut de 60% din PIB, prag de alertă în UE...
robert negoita
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce...
Ultimele știri
Premieră la Vatican: Sfânta Liturghie va fi tradusă cu AI în 60 de limbi, în timp real
Anchetă penală în Franța, care vizează cinci producători de lapte praf pentru sugari. Produse rechemate inclusiv din România
Apartamente cu trei camere închiriate de stat cu 171 de lei, în centrul Capitalei. Ciucu anunță măsuri: „Să plătească un preț corect”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Marius Şumudică l-a făcut praf pe Radu Petrescu: “Ar trebui trimis la judeţeană! Îţi baţi joc de munca unui...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Daniel Pancu a explodat când a auzit că CFR Cluj e avantajată: “Arbitraje? N-am avut nicio fază pentru noi”...
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac, "lovit" unde îl durea cel mai tare după ce și-a "tras în piept" un bun prieten
Pro FM
Ed Sheeran împlineşte 35 de ani. La vârsta de patru ani s-a alăturat corului bisericii. Cum a început drumul...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Când a realizat URSS că a pierdut Războiul Rece. Momentul în care doctrina sovietică s-a prăbușit în deșert
Newsweek
Ministrul muncii dă vestea cea mare pensionarilor. Pensia crește cu 381 lei. Cât va fi punctul de pensie?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online