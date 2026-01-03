Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la prinderea lui Maduro

O operaţiune militară a Statelor Unite în noaptea de vineri spre sâmbătă, care a implicat un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere şi forţe speciale de elită, a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi evacuarea acestuia din ţară pe cale aeriană, potrivit declaraţiilor făcute sâmbătă de preşedintele american, Donald Trump.

Surse citate de presa americană afirmă că Maduro a fost scos din Venezuela de o unitate Delta Force, după ce operaţiunea a inclus elicoptere de transport Chinook şi alte mijloace ale forţelor speciale.

Confirmarea Casei Albe

Preşedintele Donald Trump a confirmat public intervenţia într-un mesaj pe reţeaua sa, Truth Social, precizând că „Statele Unite au desfăşurat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei şi a liderului său, preşedintele Nicolas Maduro, care a fost capturat, împreună cu soţia sa, şi scos din ţară pe calea aerului”.

Trump a declarat că operaţiunea a fost realizată „în conjuncţie cu forţele de ordine ale Statelor Unite” şi a anunţat că va oferi mai multe detalii într-o conferinţă de presă programată mai târziu sâmbătă, la Mar-a-Lago, în Florida.

Într-un scurt interviu acordat publicaţiei The New York Times, citat de EFE, liderul de la Casa Albă a descris intervenţia drept „o operaţiune strălucită”, rezultatul „unei planificări intense şi al implicării unor militari excepţionali”.

Desfăşurarea operaţiunii

Potrivit Fox News şi CBS News, atacul a avut loc în cursul nopţii, după luni de consolidare a prezenţei militare americane în regiune. Operaţiunea ar fi implicat elicoptere Chinook, aeronave militare şi unităţi ale forţelor speciale americane, inclusiv Delta Force, care l-ar fi capturat pe Maduro înainte de a-l evacua din ţară, relatează EFE.

Explozii puternice, survoluri de aeronave şi coloane de fum au fost observate în Caracas şi în alte zone ale Venezuelei timp de aproximativ 90 de minute, potrivit martorilor şi imaginilor apărute pe reţelele sociale.

Nu au fost raportate victime americane în operaţiunea ordonată de preşedintele american Donald Trump de a ataca Venezuela şi de a-l captura pe Nicolas Maduro, a relatat sâmbătă The New York Times, preluat de EFE.

„Un oficial american a declarat că nu au existat victime americane în operaţiune, dar a refuzat să comenteze cu privire la victimele venezuelene”, a menţionat ziarul.

Motivaţia Washingtonului

Administraţia Trump îl acuză de mult timp pe Nicolas Maduro de conducerea unui „narco-stat”, de fraudarea alegerilor din 2024 şi de implicare în traficul internaţional de droguri. Washingtonul susţine că a exercitat presiuni repetate asupra liderului venezuelean pentru a părăsi puterea.

La rândul său, Maduro a respins constant aceste acuzaţii, afirmând că Statele Unite urmăresc să preia controlul asupra rezervelor de petrol ale Venezuelei, cele mai mari din lume, relatează Reuters. Într-o declaraţie înainte de anunţul lui Trump, guvernul venezuelean a afirmat că scopul atacului este ca Statele Unite să pună mâna pe petrolul şi mineralele ţării.

Statele Unite au realizat o consolidare militară majoră în regiune, inclusiv un portavion, nave de război şi avioane de vânătoare avansate staţionate în Caraibe. Trump a încercat să impună un blocaj asupra petrolului venezuelean, a extins sancţiunile împotriva guvernului Maduro şi a organizat peste douăzeci de atacuri asupra navelor despre care Statele Unite susţin că erau implicate în traficul de droguri în Oceanul Pacific şi Marea Caraibelor.

Săptămâna trecută, Trump a declarat că Statele Unite au lovit o zonă din Venezuela unde sunt încărcate nave cu droguri, marcând prima ocazie cunoscută în care Washingtonul a desfăşurat operaţiuni terestre în Venezuela de la începutul campaniei de presiune, relatează Reuters.

Trump a acuzat Venezuela că inundă SUA cu droguri, iar administraţia sa bombardează de luni de zile nave provenite din America de Sud despre care susţine că transportau droguri. Multe naţiuni au condamnat atacurile ca fiind execuţii extrajudiciare, iar guvernul Maduro a negat întotdeauna orice implicare în traficul de droguri.

Reacţia autorităţilor de la Caracas

Venezuela respinge, repudiază şi denunţă agresiunea militară foarte gravă lansată de Statele Unite împotriva teritoriului şi a poporului venezuelean, în zone civile şi militare, potrivit unui comunicat al guvernului.

„Această invazie reprezintă cel mai mare ultraj pe care l-a suferit ţara, determinată de lăcomia insaţiabilă pentru resursele noastre strategice”, a declarat şi ministrul apărării din Venezuela, Padrino Lopez, într-un videoclip postat pe reţelele de socializare.

Totodată, guvernul venezuelean nu a confirmat oficial capturarea sau plecarea lui Maduro din ţară. Guvernul Venezuelei nu cunoaşte locul în care se află preşedintele Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, a declarat sâmbătă dimineaţă vicepreşedinta Delcy Rodriguez, care a cerut dovezi imediate de viaţă ale cuplului prezidenţial. Rodriguez nu a oferit detalii despre circumstanţele dispariţiei sau momentul în care cei doi au fost văzuţi ultima dată.

Anterior anunţului lui Trump, autorităţile de la Caracas declaraseră stare de urgenţă naţională şi mobilizaseră trupele, susţinând că atacurile au vizat şi statele Miranda, Aragua şi La Guaira.

Context regional tensionat

Intervenţia directă a SUA este cea mai amplă acţiune militară americană în America Latină de la invazia Panama din 1989, când Washingtonul l-a înlăturat pe Manuel Noriega, pe baza unor acuzaţii similare cu cele aduse lui Maduro, aminteşte Reuters. Deşi mai multe guverne din regiune se opun regimului Maduro, o acţiune militară directă a SUA reaprinde amintiri dureroase şi este, în general, privită cu ostilitate în America Latină.

Opoziţia venezueleană, condusă de Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, a declarat că nu are, deocamdată, un comentariu oficial privind evenimentele.

Rămâne neclar în baza cărei autorităţi legale au fost desfăşurate ultimele lovituri americane, în condiţiile în care experţi în drept internaţional au pus deja sub semnul întrebării legalitatea unor operaţiuni similare anterioare ale SUA în regiune, comentează Reuters.

