Filosofia „fjaka” sau locul din Europa în care statul degeaba este un stil de viață

Dacă italienii au făcut celebră siesta și starea de „dolce far niente”, locuitorii Dalmației au dus-o la rang de artă și i-au dat o altă denumire.

Foto: Shutterstock

„Fjaka” descrie starea de contemplare, în care o persoană lenevește, se relaxează și se lasă pradă unei dulci moleșeli. Poetul croat Jakša Fiamengo scria că „fjaka” este o stare a minții și a trupului, în care ești aproape „lipsit de consțiență”, letargic și pasiv, dar în care te bucuri de plăcerea statului degeaba și te eliberezi de orice grijă sau stres.

Nu este surprinzător că dalmații și italienii au în comun această stare de reverie. Aflată pe coasta estică a Mării Adriatice, „granițele” Dalmației au fost trasate, schimbate și retrasate de-a lungul istoriei. Majoritatea orașelor de pe coasta dalmată, precum Zadar, Split, Dubrovnik sau Sibenik, s-au aflat o perioadă îndelungată de timp sun controlul Republicii Venețiene, care era pe atunci un stat suveran și independent față de Italia pe care o cunoaștem azi.

Iar influențele italiene sunt încă vizibile în Dalmația, inclusiv la nivel lingvistic. De exemplu, acest cuvânt bizar, fjaka, este derivat din italianul „fiacca”, care înseamnă o stare de oboseală. Din limba croată însă, fjaka nu are un echivalent într-o altă limbă și, notează BBC, nu este echivalentul lui „dolce far niente”, ci mai degrabă un „văr îndepărtat”. Asta pentru că în timp ce „dolce far niente” are o conotație pozitivă, „fjaka” nu este nici bună, nici rea, ci...pur și simplu este.