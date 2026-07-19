Live TV

Finala Cupei Mondiale, cu peripeții pentru președinta Mexicului. Incendiile de vegetație din Canada i-au întârziat călătoria

Data publicării:
Thorn Fire Near Boulevard In USA, 15 Jul 2026
Foto care are un caracter ilustrativ / Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fumul care a acoperit New Yorkul, provenit de la incendiile de vegetație din Canada, i-a complicat călătoria președintei Mexicului, Claudia Sheinbaum, către finala Cupei Mondiale dintre Argentina și Spania, potrivit Agerpres, care citează dpa. Zborul acesteia din Cancun a fost întâziat inițial, apoi anulat, însă șefa statului mexican a ajuns în cele din urmă la New York cu ajutorul unei aeronave a Ministerului Apărării din Mexic.

Zborul președintei Claudia Sheinbaum de la Cancun spre New York a fost inițial întârziat cu aproximativ două ore, înainte de a fi anulat complet sâmbătă, din cauza condițiilor meteorologice și a calității precare a aerului provocate de fumul provenit de la incendiile de vegetație din Canada.

Potrivit guvernului mexican, președinta a reușit în cele din urmă să ajungă la destinație în noaptea de sâmbătă spre duminică, la bordul unei aeronave operate de Ministerul Apărării din Mexic.

Claudia Sheinbaum a primit o invitație-surpriză din partea președintelui american Donald Trump pentru a asista la finala Cupei Mondiale, programată la East Rutherford, în statul New Jersey.

La eveniment va participa și premierul canadian Mark Carney, reprezentantul celei de-a treia țări gazdă a turneului.

Prezența Claudiei Sheinbaum la finala Cupei Mondiale are loc într-un context în care relațiile dintre Mexic și Statele Unite sunt tensionate, pe fondul disputelor privind comerțul și securitatea.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ID328654_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu-1536x1024
2
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în...
grindeanu simion
3
Grindeanu îi pune condiții lui Simion pentru un Guvern PSD-AUR: „Sunt chestiuni pe care...
US President Trump to deliver address to nation
4
Scopul explicit al discursului ținut de Donald Trump: pregătirea terenului pentru...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
5
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace cu SUA...
Lovitură de teatru! Decizia luată de FIFA în cazul suspendării jucătorilor Argentinei, înaintea finalei CM 2026 cu Spania
Digi Sport
Lovitură de teatru! Decizia luată de FIFA în cazul suspendării jucătorilor Argentinei, înaintea finalei CM 2026 cu Spania
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
New York, United States. 17th July, 2026. New York, United States, 17th Jul, Trionda adidas match ball is seen at Javits Center two days ahead of the match between Spain and Argentina for the Final of the FIFA World Cup 2026 at MetLife Stadium) in New Yor
CM 2026. Ce vedete vor cânta la ceremonia de închidere a Campionatului Mondial de Fotbal și în pauza finalei Argentina - Spania
Atlanta, United States. 15th July, 2026. ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: players of Argentina show a banner that reads “Las Malvinas son Argentinas”, "The Malvinas (Falkland Islands) belong to Argentina, " after the FIFA World Cup 2026 Semi Final match betwee
CM 2026. FIFA permite Argentinei afișarea mesajului controversat privind Insulele Falklands, în cazul în care va câștiga finala
A match between Spain and France for a place in the 2026 World Cup final.
Momente memorabile din finalele Campionatului Mondial de Fotbal. Lamine Yamal poate deveni al treilea cel mai tânăr campion mondial
profimedia-1116892803
CM 2026. Lamine Yamal a participat la antrenament cu naționala Spaniei, deși s-a accidentat în meciul cu Franța
Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press Conferences
CM 2026. Puterea lui Messi: marii sportivi care au vrut un selfie cu argentinianul. Ce spune fotbalistul despre fotografia cu Yamal
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - DNA - CIPRIAN CIUCU - 17 IUN 2026
Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu...
Andrew Tate
Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați în SUA, în urma unei...
militar lesinat ziua aviatiei
Incident la ceremonia de Ziua Aviației: un militar aproape că leșină...
Vladimir Putin intră în apa rece de Bobotează în 2018
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”...
Ultimele știri
Dungaciu (AUR), despre „sinuciderea” PSD, care practică o „incultură politică”: Dacă intră la guvernare, se alege praful de partid
Dunărea a atins un nou minim istoric. Apele Române fac apel la economisirea apei și anunță restricții pentru irigații
Rețeaua de socializare Facebook, indisponibilă în varianta desktop duminică dimineață
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele mai norocoase zile ale zodiilor între 20 și 26 iulie. Pentru unii nativi începe cea mai bună perioadă...
Cancan
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
Fanatik.ro
Ibrahimovic a dat nas în nas cu Haaland! Aroganță maximă a lui Zlatan: „Când ești milionar arăți așa”
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Ce mesaj le-a transmis Shakira lui Leo Messi și soției sale înainte de finala Cupei Mondiale: ”A avea alături...
Adevărul
Cum arătau vacanțele românilor la mare în comunism. Discoteci, concursuri de Miss și turiști străini, într-o...
Playtech
Situațiile în care poți rămâne fără pensie. Când poate fi suspendată sau încetată plata de către Casa de...
Digi FM
„S-a transformat într-un coșmar”. Ce s-ar fi întâmplat la reuniunea dintre Meghan, Harry și familia regală...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”N-a văzut meciul”. Thomas Tuchel i-a lăsat mască pe englezi, după ”bijuteria” Franța - Anglia: ”Nu știam”
Pro FM
Cum a cucerit-o Deliric pe Inna. Artistul a dezvăluit secretul relației lor: „Îi spun că o iubesc, o mângâi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme inspirate din mitologia greacă. Producții spectaculoase de văzut înainte sau după “The Odyssey”
Adevarul
Ce se ascunde în spatele celei mai lungi crize de consum din România. Avertisment dur al unui economist...
Newsweek
De ce nu au crescut pensiile în 2025 și 2026? Când s-ar putea da indexarea? Ministerul Muncii explică
Digi FM
O femeie de 38 de ani comandat 18 sticle de vin, apoi a murit. Mama ei, sfâșiată: „Aș fi făcut orice să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
8 obiceiuri simple care ne pot proteja de stres, obezitate și boli cronice. Mulți le-au uitat sau nu le mai...
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Vedete de la Hollywood care s-au căsătorit de cel puțin patru ori. Unele au ajuns de șase ori în fața...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...