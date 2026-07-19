Finala Cupei Mondiale, cu peripeții pentru președinta Mexicului. Incendiile de vegetație din Canada i-au întârziat călătoria

Fumul care a acoperit New Yorkul, provenit de la incendiile de vegetație din Canada, i-a complicat călătoria președintei Mexicului, Claudia Sheinbaum, către finala Cupei Mondiale dintre Argentina și Spania, potrivit Agerpres, care citează dpa. Zborul acesteia din Cancun a fost întâziat inițial, apoi anulat, însă șefa statului mexican a ajuns în cele din urmă la New York cu ajutorul unei aeronave a Ministerului Apărării din Mexic.

Zborul președintei Claudia Sheinbaum de la Cancun spre New York a fost inițial întârziat cu aproximativ două ore, înainte de a fi anulat complet sâmbătă, din cauza condițiilor meteorologice și a calității precare a aerului provocate de fumul provenit de la incendiile de vegetație din Canada.

Potrivit guvernului mexican, președinta a reușit în cele din urmă să ajungă la destinație în noaptea de sâmbătă spre duminică, la bordul unei aeronave operate de Ministerul Apărării din Mexic.

Claudia Sheinbaum a primit o invitație-surpriză din partea președintelui american Donald Trump pentru a asista la finala Cupei Mondiale, programată la East Rutherford, în statul New Jersey.

La eveniment va participa și premierul canadian Mark Carney, reprezentantul celei de-a treia țări gazdă a turneului.

Prezența Claudiei Sheinbaum la finala Cupei Mondiale are loc într-un context în care relațiile dintre Mexic și Statele Unite sunt tensionate, pe fondul disputelor privind comerțul și securitatea.

Editor : A.P.