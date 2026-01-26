Live TV

Finlanda anunță un centru de supraveghere care să prevină deteriorarea cablurilor submarine. Măsurile includ senzori pe fundul mării

Cablu submarin
Garda de Coastă finlandeză speră să prevină deteriorarea infrastructurii submarine critice din Golful Finlandei cu ajutorul unui centru de supraveghere maritimă pe care intenţionează să îl înfiinţeze în cooperare cu alte state din Marea Baltică şi Comisia Europeană.

De la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, regiunea Mării Baltice se află în stare de alertă maximă după o serie de deteriorări ale cablurilor electrice, legăturilor de telecomunicaţii şi conductelor de gaz. Cel mai recent incident a avut loc în ajunul Anului Nou, când autorităţile finlandeze au confiscat un vas de marfă ce plecase din Rusia cu destinaţia Israel şi pe care l-au suspectat de sabotarea unui cablu submarin de telecomunicaţii, relatează Reuters, citată de Agerpres.

În timp ce NATO şi-a întărit prezenţa militară în regiune cu fregate, avioane şi drone navale, centrul finlandez de supraveghere face parte dintr-un plan de acţiune comun propus de Comisia Europeană în februarie anul trecut pentru a spori securitatea cablurilor submarine, a declarat luni Garda de Frontieră.

„Dezvoltăm şi avem nevoie de măsuri preventive mai ample, chiar înainte de producerea vreunui prejudiciu”, a declarat pentru Reuters Mikko Hirvi, şeful departamentului de siguranţă şi securitate maritimă al Gărzii de Coastă finlandeze.

Măsurile preventive includ senzori pe fundul mării, soluţii de inteligenţă artificială pentru o analiză îmbunătăţită şi în timp real a traficului maritim şi schimbul de informaţii despre nave cu aliaţii, a adăugat el, refuzând să comenteze care dintre aceste capacităţi sunt deja operaţionale.

Hirvi a declarat că centrul de monitorizare va fi construit treptat, bazându-se pe capacităţile existente ale Gărzii de Frontieră, iar Finlanda intenţionează să solicite finanţare din partea UE pentru acest proiect.

După ce un container chinez a navigat mai departe după ce a avariat o conductă de gaz şi cabluri pe fundul mării Baltice în 2023, autorităţile finlandeze au abordat şi confiscat două nave - petrolierul Eagle S în decembrie 2024 şi nava de marfă Fitburg în decembrie 2025 - sub suspiciunea că au rupt cablurile submarine prin târârea ancorelor.

Prin confiscarea navelor, autorităţile au reuşit să prevină producerea de daune suplimentare, a spus Hirvi.

Mikko Simola, comandantul districtului Gărzii de Coastă din Golful Finlandei, a declarat că printre factorii care trebuie monitorizaţi se numără abaterile neobişnuite de la viteză sau curs al navelor.

„În special în ultimul an, ne-am concentrat pe obţinerea de informaţii în timp real despre abaterile navelor”, a declarat el pentru Reuters.

