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Finlanda blochează șase tranzacții imobiliare cu cetățeni din Rusia și alte țări. Motivul invocat de autorități

Data publicării:
tranzactii imobiliare
Foto: Getty Images
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Din articol
O proprietate din Kotka, considerată risc pentru securitate Proprietăți aflate în apropierea graniței cu Rusia

Ministerul finlandez al Apărării a informat miercuri că a blocat vânzarea a șase proprietăți imobiliare din țară către cetățeni ai Rusiei, Muntenegrului și Israelului din motive de securitate națională.

Ministrul finlandez al apărării, Antti Hakkanen, a refuzat acordarea autorizațiilor de vânzare-cumpărare, invocând Legea transferurilor de bunuri imobiliare care necesită autorizație specială,relatează EFE preluată de Agerpres. Aceasta permite blocarea acelor tranzacții imobiliare care ar putea pune în pericol siguranța națională sau ar putea îngreuna apărarea țării.

„Un control riguros al tranzacțiilor cu proprietăți imobiliare reduce amenințările la adresa securității Finlandei”, a menționat ministrul într-un comunicat.

Această lege, aprobată în 2019 și modificată în 2025, se adresează în special potențialilor cumpărători de imobile din Finlanda care provin din țări ce nu fac parte din Uniunea Europeană sau din Spațiul Economic European (SEE).

O proprietate din Kotka, considerată risc pentru securitate

Potrivit ministrului, o operațiune a fost blocată pentru că ar fi putut avea repercusiuni asupra securității țării din cauza amplasamentului proprietății. Aceasta este situată în municipiul Kotka, pe coasta de sud a Finlandei.

În celelalte cinci cazuri, solicitanții nu au îndeplinit obligația de a pune la dispoziția Ministerului Apărării documentația adițională necesară pentru evaluarea tranzacțiilor sub aspectul securității, în pofida faptului că, în repetate rânduri, le-au fost transmise notificări.

„Neprezentarea informațiilor adiționale solicitate nu poate fi utilizată pentru a eluda procedura de acordare a autorizației și nici pentru a împiedica ministerul să ia o decizie în acest sens”, a subliniat Hakkanen.

Proprietăți aflate în apropierea graniței cu Rusia

Aceste proprietăți imobiliare se află în municipalitățile Viitasaari, în Finlanda centrală, și în Miehikkala și Imatra, ambele în sud-estul țării și foarte aproape de granița cu Rusia. Cumpărătorii doreau să le achiziționeze pentru utilizări comerciale sau recreative.

În cazul imobilului din Imatra, cumpărătorul era o societate înregistrată în Italia, dar proprietarii acesteia erau cetățeni din afara UE și a SEE, potrivit Ministerului Apărării finlandez.

Finlanda a limitat, din motive de securitate, achizițiile de proprietăți de către cetățeni ruși și din alte țări din afara blocului comunitar după ce Moscova a lansat războiul de agresiune împotriva Ucrainei în februarie 2022.

Editor : Ana Petrescu

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