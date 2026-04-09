Live TV

Finlanda cere Comisiei Europene 35 de milioane de euro pentru sisteme anti-dronă la granița estică

Data publicării:
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Foto: Profimedia Images
Din articol
Finanțare prin Instrumentul UE pentru gestionarea frontierelor Alte fonduri pentru consolidarea frontierei cu Rusia

Guvernul finlandez a anunţat, joi, că va solicita Comisiei Europene o finanţare suplimentară de 35 de milioane de euro pentru achiziţionarea de sisteme de detectare şi neutralizare a dronelor, după ce trei aeronave nepilotate ucrainene s-au prăbuşit pe teritoriul Finlandei la sfârşitul lunii martie.

Potrivit comunicatului guvernului finlandez, noile sisteme vor permite „îmbunătăţirea semnificativă” a capacităţii ţării de a supraveghea apariţia dronelor la graniţa estică cu Rusia şi în Golful Finlandei, consolidând apărarea împotriva acestui tip de aparate nepilotate,informează EFE preluată de Agerpres.

Finanțare prin Instrumentul UE pentru gestionarea frontierelor

Fondurile vor proveni din Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor şi politica de vize (IBMF) al Uniunii Europene, acoperind 90% din costul necesar pentru achiziţia sistemelor şi instruirea tehnică în utilizarea acestora.

Comisia Europeană a lansat o licitaţie de 250 de milioane de euro pentru a sprijini statele membre afectate de presiuni sporite la frontieră, inclusiv prin achiziția de drone și sisteme anti-drone, ca parte a eforturilor de consolidare a securității împotriva activităților ostile sau amenințărilor hibride.

Alte fonduri pentru consolidarea frontierei cu Rusia

Finlanda a primit anterior 17 milioane de euro pentru achiziţia de drone aeriene şi marine rezistente la interferenţele ruseşti GPS și 133 de milioane de euro prin IBMF pentru îmbunătăţirea supravegherii frontierei, inclusiv construirea unui gard metalic în zonele cele mai vulnerabile ale graniței cu Rusia.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

