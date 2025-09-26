Live TV

Finlanda îndeamnă Statele Unite să păstreze echipamentele militare esențiale în Europa, pentru a descuraja Rusia

Data actualizării: Data publicării:
Election reception of NCP presidential candidate Alexander Stubb
Președintele Finlandei, Alexander Stubb. Foto: Profimedia Images
Din articol
Pregătiri pentru reduceri iminente „Interpretarea lui Zelenski”

Finlanda îndeamnă SUA să păstreze echipamentele militare esențiale în Europa. Pentagonul american ar trebui să păstreze echipamentele militare cheie în Europa pentru a descuraja Rusia, chiar dacă Washingtonul se pregătește să reducă numărul trupelor staționate pe continent, a declarat joi președintele Finlandei pentru POLITICO.

Alexander Stubb a spus că „nu este prea îngrijorat” de rezultatul revizuirii în curs a activelor strategice ale SUA din întreaga lume, ale cărei rezultate sunt așteptate să fie dezvăluite în următoarele săptămâni.

„Cred că va exista o ușoară schimbare către spațiul Indo-Pacific și este de înțeles”, a spus Stubb, referindu-se la discuțiile privind posibila mutare a trupelor și echipamentelor militare americane din Europa în regiunea Indo-Pacifică. „În ceea ce privește numărul de trupe, probabil că vor exista discuții pe această temă, dar în acest moment nu sunt prea îngrijorat. Este în interesul strategic al Statelor Unite și foarte rentabil” să menținem forțele americane în Europa. El a adăugat: „Sunt sigur că va exista o reducere, dar nu știm cu cât”.

Pregătiri pentru reduceri iminente

Deși unii politicieni americani au cerut reducerea numărului de trupe americane, Pentagonul nu și-a dezvăluit încă planurile.

Oficialii din țările vecine Rusiei – care a încălcat în mod repetat spațiul aerian european în ultimele zile – se pregătesc pentru reduceri iminente, președintele estonian Alar Karis declarând pentru POLITICO la începutul acestei luni că țările din prima linie trebuie să se pregătească pentru această posibilitate.

Principala preocupare a aliaților europeni din NATO, potrivit lui Stubb, era ca SUA să continue să păstreze „echipamente esențiale”, precum „transportoare aeriene” și radare, pe continent. În prezent, SUA au între 70.000 și 90.000 de soldați staționați în Europa – un număr care a crescut sub fostul președinte Joe Biden după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

„Interpretarea lui Zelenski”

În Finlanda – a cărei frontieră cu Rusia are o lungime de peste 1.300 de kilometri – președintele este responsabil de politica externă, fiind totodată comandantul suprem al forțelor armate. În această calitate, Stubb a jucat un rol important în discuțiile cu președintele american Donald Trump despre războiul din Ucraina, inclusiv în timpul unei partide de golf în luna martie.

Această ieșire a fost creditată cu contribuția la schimbarea perspectivei lui Trump asupra Ucrainei, deoarece la scurt timp după aceea a început să vorbească și să posteze mai critic despre Vladimir Putin și rolul Rusiei în lume — deși Stubb a fost categoric în a nu-și atribui prea mult meritul pentru influențarea președintelui american.

„În niciun caz nu vreau să-mi exagerez propriul rol”, a spus el.

„Cred că Europa și Statele Unite colaborează bine sub Trump – mult mai bine decât în 2016. Există o cooperare profundă, în special cu marile puteri: Franța, Marea Britanie, Germania și Italia. Și apoi vreau să subliniez că președintele Trump are relații strânse cu secretarul general al NATO Mark Rutte și cu președinta Comisiei Europene]Ursula von der Leyen.”

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
Eurofighter Typhoon
4
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
5
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
Răsturnare de situație: TAS a publicat decizia! Câți bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
Digi Sport
Răsturnare de situație: TAS a publicat decizia! Câți bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drone ucrainene pregatite de misiune
„Drone Wall”. Moșteanu: România va fi parte a zidului de drone...
dorin recean si cristina cileacu
Corespondență Digi24 de la Chișinău. Premierul R. Moldova: „Rusia...
Rogobete trimite Corpul de Control la spitalul de copii din Iași...
cristian diaconescu face declaratii
Cristian Diaconescu spune care este miza strategică și economică a...
Ultimele știri
Zelenski i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune (media)
Nume-surpriză. Cine ar putea prelua conducerea autorității de tranziție post-război în Gaza
Bolojan promite o „reformă profundă” în sănătate după moartea a 6 copii la Spitalul din Iași: „Nu voi avea nicio ezitare să sancționez
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
politist olandez tine un adolescent de brat
Doi adolescenţi, arestaţi de poliția olandeză pentru spionaj, într-un caz legat de Rusia
Old cracked wall with radiation warning sign and painted flag
Iranul a semnat cu Rusia un contract pentru construirea a patru centrale nucleare
dmitri peskov
Reacția Kremlinului după ce Zelenski a sugerat că Ucraina va lovi centrele de putere din Rusia: „Pare destul de iresponsabil”
macron-trump
Cum interpretează Emmanuel Macron atitudinea pro-Ucraina a lui Trump: „Să crească presiunile împotriva Rusiei”
su-57
Moscova acceptă toate condițiile puse de Delhi, pentru ca India să ia în considerare achiziționarea a 84 de avioane rusești Su-57
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, mărturii tulburătoare despre Elvis: „Nu suporta ideea că sunt cu alt bărbat, a vrut să-l...
Cancan
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Fanatik.ro
Actorul din „Las Fierbinți”, replică tăioasă pentru echipele din București: „Dinamo nu înseamnă nimic. Nici...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie...
Adevărul
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la...
Playtech
Codul Rutier 2025 despre mersul cu 100 de km/h în localitate – lista completă de sancțiuni
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi Sport
De nicăieri! Simona Halep, mesaj pentru toată lumea: "Să nu mă numiți norocoasă"
Pro FM
Brian May, dezvăluiri despre înstrăinarea de peste 20 de ani de colegul lui de trupă, John Deacon: „Nu ne...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Criză de combustibil în Rusia după loviturile Kievului. Generalul Sîrski: „Se vede pe câmpul de luptă”
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile militare după întâlnirea dintre Moșteanu și militarii în rezervă?
Digi FM
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu...
Digi World
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a dus la moartea a șase copii internați la Iași. Cum se transmite...
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte dulci pentru superba Catherine Zeta Jones: „La mulți ani, iubirea vieții mele”. Sunt...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...