Finlanda îndeamnă Statele Unite să păstreze echipamentele militare esențiale în Europa, pentru a descuraja Rusia

Finlanda îndeamnă SUA să păstreze echipamentele militare esențiale în Europa. Pentagonul american ar trebui să păstreze echipamentele militare cheie în Europa pentru a descuraja Rusia, chiar dacă Washingtonul se pregătește să reducă numărul trupelor staționate pe continent, a declarat joi președintele Finlandei pentru POLITICO.

Alexander Stubb a spus că „nu este prea îngrijorat” de rezultatul revizuirii în curs a activelor strategice ale SUA din întreaga lume, ale cărei rezultate sunt așteptate să fie dezvăluite în următoarele săptămâni.

„Cred că va exista o ușoară schimbare către spațiul Indo-Pacific și este de înțeles”, a spus Stubb, referindu-se la discuțiile privind posibila mutare a trupelor și echipamentelor militare americane din Europa în regiunea Indo-Pacifică. „În ceea ce privește numărul de trupe, probabil că vor exista discuții pe această temă, dar în acest moment nu sunt prea îngrijorat. Este în interesul strategic al Statelor Unite și foarte rentabil” să menținem forțele americane în Europa. El a adăugat: „Sunt sigur că va exista o reducere, dar nu știm cu cât”.

Pregătiri pentru reduceri iminente

Deși unii politicieni americani au cerut reducerea numărului de trupe americane, Pentagonul nu și-a dezvăluit încă planurile.

Oficialii din țările vecine Rusiei – care a încălcat în mod repetat spațiul aerian european în ultimele zile – se pregătesc pentru reduceri iminente, președintele estonian Alar Karis declarând pentru POLITICO la începutul acestei luni că țările din prima linie trebuie să se pregătească pentru această posibilitate.

Principala preocupare a aliaților europeni din NATO, potrivit lui Stubb, era ca SUA să continue să păstreze „echipamente esențiale”, precum „transportoare aeriene” și radare, pe continent. În prezent, SUA au între 70.000 și 90.000 de soldați staționați în Europa – un număr care a crescut sub fostul președinte Joe Biden după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

„Interpretarea lui Zelenski”

În Finlanda – a cărei frontieră cu Rusia are o lungime de peste 1.300 de kilometri – președintele este responsabil de politica externă, fiind totodată comandantul suprem al forțelor armate. În această calitate, Stubb a jucat un rol important în discuțiile cu președintele american Donald Trump despre războiul din Ucraina, inclusiv în timpul unei partide de golf în luna martie.

Această ieșire a fost creditată cu contribuția la schimbarea perspectivei lui Trump asupra Ucrainei, deoarece la scurt timp după aceea a început să vorbească și să posteze mai critic despre Vladimir Putin și rolul Rusiei în lume — deși Stubb a fost categoric în a nu-și atribui prea mult meritul pentru influențarea președintelui american.

„În niciun caz nu vreau să-mi exagerez propriul rol”, a spus el.

„Cred că Europa și Statele Unite colaborează bine sub Trump – mult mai bine decât în 2016. Există o cooperare profundă, în special cu marile puteri: Franța, Marea Britanie, Germania și Italia. Și apoi vreau să subliniez că președintele Trump are relații strânse cu secretarul general al NATO Mark Rutte și cu președinta Comisiei Europene]Ursula von der Leyen.”

Editor : Marina Constantinoiu