Finlanda înfiinţează un centru al NATO în Laponia pentru creşterea capacităţii defensive în Arctica

Suedia la comandă, sprijin din partea ţărilor nordice

Un centru de comandă multinaţional al Forţelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează să fie amplasat în Rovaniemi, capitala Laponiei, a anunţat luni ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen.

„Este un pas înainte în consolidarea capacităţii de descurajare şi apărare a NATO în Marele Nord şi în regiunea arctică”, a afirmat într-un comunicat Hakkanen, a cărui ţară a aderat la Alianţa Nord-Atlantică în aprilie 2023, după decenii de neutralitate militară, ca o consecinţă a invaziei ruse în Ucraina, scrie EFE preluată de Agerpres.

Acest centru de comandă, cu mandat permanent, situat aproape de Cercul Polar Arctic, va avea „câteva zeci” de militari din diferite ţări aliate, iar activităţile sale vor contribui la îmbunătăţirea pregătirii defensive şi a interoperabilităţii trupelor aliate, potrivit ministrului finlandez.

Citește și: NATO ar putea lansa în curând misiunea „Santinela Artică”. Alianța vrea să-și întărească prezența în Nord

„Activităţile grupului de luptă FLF în Finlanda se vor concentra în nordul ţării, în principal în Rovaniemi şi Sodankyla. Luând în considerare sinergiile şi capacitatea de a sprijini activităţile, Rovaniemi este cel mai bun amplasament pentru acest centru de comandă”, a menţionat Hakkanen.

Suedia la comandă, sprijin din partea ţărilor nordice

La comanda FLF din Finlanda se va afla Suedia, ultima ţară care a aderat la Alianţa Nord-Atlantică acum doi ani, iar în cadrul acestor forţe vor participa celelalte ţări nordice (Danemarca, Norvegia şi Islanda), precum şi Regatul Unit şi Franţa.

Militari din aceste ţări se vor deplasa în Finlanda pentru manevre militare împreună cu forţele finlandeze şi „conform cerinţelor situaţiei de securitate”.

Citește și: Norvegia avertizează: Rusia ar putea intensifica spionajul și sabotajul în Arctica și arhipelagul Svalbard

În cazul înrăutăţirii situaţiei în materie de securitate în regiune, prezenţa trupelor aliate ar putea fi extinsă până la dimensiunea unei brigăzi (între 3.000 şi 5.000 de soldaţi).

Pe lângă acest nou centru de comandă, Finlanda dispune de un subcomandament terestru al NATO pentru nordul Europei, situat în oraşul Mikkeli, la doar 100 de kilometri de frontiera cu Rusia.

Citește și: Trump are o bombă cu ceas radioactivă sub gheața Groenlandei, dacă revendică uriașa insulă arctică

