Finlanda își testează adăposturile civile după 30 de ani: ce a declanșat această mișcare istorică la granița cu Rusia

Finlanda a efectuat primele teste de rezistență la explozii asupra adăposturilor de apărare civilă după mai bine de 30 de ani, pentru a verifica dacă acestea pot face față amenințărilor generate de războiul modern. Finlanda are o frontieră terestră de 1.340 de kilometri cu Rusia și și-a intensificat pregătirile de securitate de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, scrie TVPWorld.

Exercițiile au avut loc în jurul orașului Rovaniemi, situat în extremul nord al Finlandei, la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Rusia și la 150 de kilometri de Cercul Polar Arctic.

„Scopul evenimentului a fost dezvoltarea sistemului finlandez de adăposturi de apărare civilă, valorificarea lecțiilor învățate din experiența Ucrainei și consolidarea cooperării internaționale în domeniul apărării civile”, a declarat ministerul într-un comunicat publicat online.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministerul de Interne al Finlandei și Forțele de Apărare finlandeze au organizat testele, la care au asistat experți în apărare civilă din Finlanda, Ucraina și mai multe alte țări europene.

Ultimele teste similare de rezistență la explozii au avut loc în Finlanda în 1992.

„Testele cu explozivi oferă garanția că soluțiile de protecție civilă ale Finlandei sunt eficiente și în fața amenințărilor războiului modern”, a continuat acesta.

Finlanda are o frontieră terestră de 1.340 de kilometri cu Rusia și și-a intensificat măsurile de securitate de când Moscova a lansat invazia din Ucraina în 2022.

Ulterior, în 2023, a aderat la NATO, punând capăt deceniilor de nealiniere militară.

Țara a menținut un sistem extins de apărare civilă, considerat drept unul dintre cele mai avansate și exemplare modele din lume, încă de când a fost construit în timpul Războiului Rece.

Aceasta dispune de aproximativ 50.500 de adăposturi cu o capacitate de aproximativ 4,8 milioane de persoane, comparativ cu o populație de puțin peste 5,5 milioane, conform cifrelor furnizate de autoritățile finlandeze, citate de agenția de știri de stat a Poloniei, PAP.

La testele de la Rovaniemi au participat experți din cadrul Coaliției pentru Adăposturi de Protecție Civilă pentru Ucraina, condusă în comun de Finlanda și Ucraina și înființată în 2025 pentru a ajuta Ucraina să-și extindă rețeaua de adăposturi, precum și reprezentanți ai altor țări partenere.

Ministerul finlandez a declarat că participanții au discutat despre „lecțiile învățate din războiul de agresiune al Rusiei” și despre necesitatea unor sisteme eficiente de apărare civilă în întreaga Europă.

„Prin intermediul proiectului, Finlanda sprijină Ucraina în dezvoltarea sistemului său de adăposturi de apărare civilă.

„În același timp, Finlanda învață din experiența Ucrainei în ceea ce privește războiul modern și din tipurile de soluții necesare pentru menținerea unui sistem eficient de adăposturi.”

Editor : M.C