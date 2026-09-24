Finlanda și Ucraina au semnat un acord major privind dronele. Alexander Stubb: Rusiei i-ar putea lua ani să cucerească Donbasul

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat în Consiliul de Securitate al ONU că ofensiva Rusiei în Donbas ar putea dura ani, în condițiile în care pierderile uriașe de pe front se traduc în câștiguri teritoriale minime. Câteva ore mai târziu, el și Volodimir Zelenski au semnat un acord major privind dronele, care extinde producția comună, transferul de tehnologie și cooperarea în domeniul apărării, scrie Kyiv Post.

Vorbind în numele celor cinci țări nordice, Stubb a prezentat o evaluare sumbră a campaniei militare desfășurate de Rusia în Donbas.

Potrivit președintelui finlandez, forțele ruse au cucerit aproximativ 900 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean în acest an, în timp ce Ucraina a recucerit aproximativ 800 de kilometri pătrați.

„Așadar, linia de contact practic nu se mișcă”, a declarat Stubb.

Dacă Moscova intenționează să cucerească restul Donbasului în acest ritm, a avertizat el, „va dura ani”.

Stubb a afirmat că aproximativ 25.000 de soldați sunt uciși în fiecare lună, în timp ce cele două tabere luptă de-a lungul unei linii a frontului care aproape că nu s-a modificat.

El a comparat aceste pierderi cu cele înregistrate în timpul războiului purtat de Uniunea Sovietică în Afganistan, care a durat un deceniu și care, potrivit cifrei citate de liderul finlandez, s-a soldat cu aproximativ 18.000 de morți.

„În opinia mea, aceasta este o risipă de vieți omenești”, a spus Stubb.

„Prin urmare, continuarea acestui război este o situație în care toată lumea pierde.”

„Nu există o soluție militară pentru acest conflict”, a adăugat el. „Cineva trebuie, evident, să-i spună agresorului că nu va exista o soluție militară.”

„Zonele morții” create de drone blochează frontul

Stubb a afirmat că situația dramatică de pe câmpul de luptă este determinată de o nouă formă de război, dominată de drone, sisteme fără pilot și supraveghere aproape permanentă.

„Nu am mai văzut niciodată ceva asemănător”, a spus el.

Președintele finlandez a descris anumite porțiuni ale câmpului de luptă drept „zone ale morții” cu o lățime de aproximativ 20 de kilometri, în care trupele aproape că nu se pot deplasa fără să fie detectate și atacate.

„Vedem vehicule fără pilot, vedem zone ale morții de aproximativ 20 de kilometri în care nu poți intra, pentru că există o probabilitate de 95% să fii eliminat”, a declarat Stubb.

Descrierea sa evidențiază modul în care războiul cu drone a transformat frontul într-o vastă zonă de supraveghere și atac, în care militarii și vehiculele expuse pot fi detectate și lovite în doar câteva minute.

În opinia lui Stubb, aceste „zone ale morții” contribuie la explicarea motivului pentru care niciuna dintre tabere nu o poate epuiza pur și simplu pe cealaltă și pentru care ofensiva Rusiei a produs doar modificări teritoriale marginale, în pofida pierderilor uriașe.

Rezultatul, a susținut el, este un câmp de luptă pe care Moscova sacrifică un număr enorm de militari pentru câștiguri teritoriale măsurate în doar câteva sute de kilometri pătrați.

Stubb a spus că vorbește purtând „trei pălării”: în calitate de reprezentant al țărilor nordice, de președinte al unei țări care are o frontieră de 1.340 de kilometri cu Rusia și de susținător al sistemului ONU. Liderul finlandez a condamnat invazia Rusiei, pe care a descris-o drept o încălcare directă a Cartei ONU.

„Vedem Rusia încălcând aceste reguli în fiecare zi”, a declarat el.

Stubb, care a precizat că a vizitat Ucraina de șase ori în ultimii trei ani, a afirmat că Rusia atacă în mod sistematic civilii și infrastructura civilă, precum și operațiunile umanitare.

„Scopul este de a răspândi frica și de a epuiza Ucraina”, a spus el.

Președintele finlandez a cerut o încetare necondiționată a focului sau, cel puțin, un armistițiu limitat, care să vizeze domenii precum infrastructura energetică și transportul cerealelor, înaintea unor negocieri mai ample privind securitatea, teritoriile, justiția și o soluție permanentă.

„Trebuie să vină un moment în care uciderile să înceteze”, a declarat Stubb.

În încheiere, el a citat cuvintele fostului președinte finlandez și laureat al Premiului Nobel pentru Pace Martti Ahtisaari, „ceea ce oamenii au început, tot ei pot încheia”, după care s-a adresat direct Moscovei:

„Vă rog, Rusia, puneți capăt acestui război.”

Finlanda și Ucraina au semnat un acord major privind dronele

La câteva ore după discursul susținut în Consiliul de Securitate, Stubb și Zelenski au semnat un nou acord privind dronele, al 11-lea încheiat de Kiev în cadrul acestui format special.

Înțelegerea depășește cu mult cadrul unui acord convențional de achiziție.

Potrivit Președinției Finlandei, documentul prevede transferuri de tehnologie, cunoștințe și expertiză, precum și proiecte industriale comune, inclusiv pentru dezvoltarea dronelor.

„Nu este vorba pur și simplu despre un contract sau despre un acord privind vânzarea și cumpărarea de drone”, a declarat Zelenski.

„Este vorba despre securitate, despre securitatea noastră comună și despre producția comună.”

Finlanda a livrat deja Ucrainei 34 de pachete de sprijin, iar Helsinki privește tot mai mult Ucraina nu doar ca pe un beneficiar al ajutorului militar, ci și ca pe o sursă de experiență dobândită pe câmpul de luptă și de inovație în domeniul apărării.

„Tocmai de aceea am început să spunem că aceasta nu este o stradă cu sens unic, în care noi pur și simplu vă oferim ceva”, a declarat Stubb.

„Dimpotrivă, este un proces în ambele sensuri, în care învățăm de la voi.”

„Învățând din experiența Ucrainei, ne consolidăm propriile capacități”, a adăugat președintele finlandez.

Întâlnirea de la New York, la care a participat și premierul norvegian Jonas Gahr Støre, s-a concentrat în mare măsură asupra protejării infrastructurii energetice a Ucrainei și consolidării apărării antiaeriene înainte de venirea iernii.

„Lucrăm pentru a consolida cât mai mult posibil apărarea antiaeriană înainte de venirea iernii și pentru a lipsi Rusia de posibilitatea de a miza pe teroarea balistică”, a scris Zelenski pe X.

Editor : Ș.A.