First Republic, banca bogaților din SUA, anunță scăderi „fără precedent” ale depozitelor. Clienții au retras 100 de miliarde de dolari

Acţiunile băncii americane First Republic Bank s-au prăbuşit cu 21% pe Bursa din New York, după ce banca a anunțat că depozitele au scăzut cu 100 de miliarde de dolari de la începutul anului, relatează Wall Street Journal și CNN. First Republic Bank este considerată „banca bogaților” din SUA, deoarece se adresează persoanelor cu venituri mari.

Este o scădere cu 41% a depozitelor, în condițiile în care clienții și-au retras banii de teama unei noi crize în sectorul bancar. Un consorțiu de bănci a intervenit cu 30 de miliarde de dolari pentru a preveni falimentul First Republic Bank.

În urma rezultatelor dezastruoase, banca ar urma să concedieze 20-25% din angajați în acest trimestru, potrivit CNN.

Banca a declarat că a înregistrat o scădere bruscă a depozitelor după prăbușirea Silicon Valley Bank și a Signature Bank, dar că situația a început să se stabilizeze la sfârșitul lunii martie și de atunci a rămas constantă.

„Am avut parte de retrageri de depozite fără precedent”, a declarat CEO-ul băncii, Michael Roffle.

Dar activitatea de depozit s-a uniformizat de la sfârșitul lunii martie, a adăugat el.

„Totalul depozitelor a fost de 102,7 miliarde de dolari la 21 aprilie 2023, în scădere cu doar 1,7% față de 31 martie 2023”, a spus el.

Această mică scădere, a adăugat el, probabil reflectă plățile regulate de taxe ale clienților.

First Republic, cu sediul în San Francisco, a raportat, de asemenea, venituri mai mici cu 13,4% față de anul trecut. Venitul net din dobânzi, banii pe care o bancă îi face din perceperea dobânzii la împrumuturile pe care le acordă minus dobânda pe care trebuie să o plătească deponenților și altor creditori, a scăzut cu 19,4%.

Pe de altă parte, banca a raportat un câștig pe acțiune de 1,23 dolari, mai mare decât așteptările analiștilor de 0,85 dolari pe acțiune, potrivit datelor Refinitiv.

De asemenea, First Republic a mai spus că „ia măsuri pentru a-și consolida afacerile și a-și restructura bilanţul”. Aceste acțiuni includ eforturi de creștere a numărului de depozite asigurate.

Când a izbucnit criza bancară de anul acesta, aproximativ două treimi din depozitele First Republic nu erau asigurate la Federal Deposit Insurance Corporation. Este o rată mai mică decât cea a Silicon Valley Bank, de 94%.

