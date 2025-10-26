„Fisurile” din „zidul tarifar” al lui Trump, avantaj ferm pentru Xi. Mărfuri din China, de un miliard de dolari, pleacă zilnic spre SUA

La șase luni de la declanșarea războiului comercial al lui Donald Trump, rezistența exporturilor chinezești demonstrează cât de importante rămân multe dintre produsele sale, chiar și după aplicarea taxelor americane de 55%. În fiecare zi, mărfuri în valoare de aproximativ un miliard de dolari traversează Pacificul din China către SUA, suma crescând în septembrie față de august, anunță Bloomberg.

În ciuda scăderilor de două cifre ale valorii comerțului total în ultima jumătate de an, unele produse au înregistrat recent o creștere față de 2024, sfidând tensiunile comerciale dintre Beijing și Washington.

Rezultatul este că tarifele americane par să aibă o capacitate oarecum limitată de a controla importurile firmelor americane, deoarece influența Chinei asupra sectoarelor precum pământurile rare și electronica face ca produsele sale să fie greu de înlocuit, cel puțin pe termen scurt. Acest lucru se poate schimba în timp, mai ales dacă Trump va majora și mai mult tarifele, așa cum liderul republican a amenințat în repetate rânduri că va face.

„Poziția puternică a Chinei în lanțurile de aprovizionare globale îi conferă o anumită putere de negociere cu importatorii americani pe termen scurt”, au scris economiștii Bloomberg Chang Shu și David Qu, care au avertizat că alte țări nu pot înlocui rapid China ca furnizor al SUA. „Realinierea producției va dura”, au adăugat ei.

Avantaj pentru Xi Jinping în ceea ce privește puterea de negociere

Toate acestea îi conferă președintelui Xi Jinping o putere de negociere mai mare, în contextul în care negociatorii săi comerciali se îndreaptă către discuții menite să prelungească armistițiul tarifar de 90 de zile, care urmează să expire în noiembrie.

În al treilea trimestru, mărfuri chinezești în valoare de peste 100 de miliarde de dolari au ajuns în SUA, ajutând Beijingul să mențină creșterea economică pe calea atingerii obiectivului anual și împingând excedentul comercial bilateral la 67 de miliarde de dolari.

Parteneriatul dintre cele două cele mai mari economii ale lumii depășește produsele a căror aprovizionare globală este dominată de China, cum ar fi pământurile rare sau substanțele chimice utilizate pe scară largă în medicamente.

Xi Jinping vrea să profite de dorința lui Donald Trump de a ajunge la un acord economic cu China ca să îl convingă pe președintele american să anunțe că SUA se opun independenței Taiwanului. Foto: Profimedia Images

În timp ce aproape toate cele 10 principale exporturi către SUA au scăzut în ultimul trimestru față de anul precedent, livrările de țigări electronice au crescut, potrivit unei analize Bloomberg a datelor vamale din China. Bicicletele electrice înregistrează, de asemenea, o cerere puternică în SUA, firmele chineze exportând produse în valoare de peste 500 de milioane de dolari în cele trei luni până în septembrie, în ușoară creștere față de anul precedent.

Exporturile de catozi de cupru rafinat au crescut în termeni valorici de la aproape zero la 270 de milioane de dolari în ultimele trei luni, iar cablurile electrice au crescut cu 87%, ajungând la 405 milioane de dolari.

„Ambele părți pot reduce dependența una de cealaltă, dar aceasta nu poate fi redusă la zero”, a declarat Zhaopeng Xing, strateg senior pentru China la Australia & New Zealand Banking Group.

„Hibele” războiului tarifar al lui Trump

Fisurile din zidul tarifar al lui Trump fac probabil posibilă o parte din comerț, menținând costurile la un nivel scăzut.

Xing, de la ANZ, a afirmat că importatorii americani pot plăti o taxă mai mică declarând valoarea vamală a mărfurilor pe baza primei lor vânzări într-o țară terță, iar apoi majorând prețul atunci când articolele ajung într-un port american. Transbordarea prin Mexic sau Vietnam înseamnă că unele firme probabil nu plătesc taxa integrală.

„Există multe lacune”, a adăugat Xing. Vama SUA „pur și simplu nu are suficient personal pentru a le rezolva”.

În trimestrul iulie-septembrie, companiile din China au expediat către SUA smartphone-uri, laptopuri, tablete și componente de calculator în valoare de aproape 8 miliarde de dolari. Deși această sumă a fost mai mică de jumătate din valoarea vânzărilor din aceeași perioadă a anului trecut, ea a reprezentat totuși un câștig substanțial, având în vedere tarifele ridicate.

O interdicție totală a exporturilor de pământuri rare din China către SUA ar putea fi devastatoare pentru industria de apărare din America. Foto: Profimedia Images

Și, în ciuda sfârșitului regulii „de minimis” care permitea intrarea în SUA a coletelor mici fără taxe vamale, consumatorii americani au continuat să cumpere pachete în valoare de miliarde de dolari de pe platforme de comerț electronic precum Shein Group Ltd. și Temu, deținută de PDD Holdings Inc. Deși supuse unui tarif de 54%, datele chinezești au arătat că pachete mici în valoare de aproximativ 5,4 miliarde de dolari au fost trimise în SUA de când administrația Trump a eliminat această lacună în luna mai.

SUA și China, viitor cu reduceri în comerț

În ciuda tuturor acestor lucruri, China și SUA par să se îndrepte către un viitor cu reduceri în comerț, întrucât Trump încearcă să revigoreze producția în SUA și acordă prioritate relocalizării industriilor critice. Deja, livrările din China au scăzut în acest an la mai puțin de 320 de miliarde de dolari, aproximativ același nivel ca în 2017, înainte de primul război comercial sub Trump.

S-a înregistrat o prăbușire a exporturilor de console de jocuri, companii precum Nintendo Co. și Microsoft Corp. alegând să le livreze din Vietnam și din alte părți, în loc să plătească tarife mai mari pentru transportul din China. Iar consumatorii americani par să cumpere acum televizoare din alte părți, valoarea televizoarelor LCD exportate din China în SUA scăzând cu 73% în ultimul trimestru.

În ceea ce privește alte produse, cum ar fi navele comerciale, SUA se decuplaseră deja de China înainte ca Trump să impună taxe asupra navelor construite în China care acostau în porturile americane.

În ciuda rezilienței, daunele aduse comerțului dintre SUA și China în acest an sunt deja mai grave decât în timpul primei președinții a lui Trump, potrivit Fondului Monetar Internațional.

„Decuplarea comercială bilaterală între Statele Unite și China pare să se producă mai repede în comparație cu șocul tarifar din 2018-2019”, se arată într-un raport publicat luna aceasta.

Editor : C.A.