Fiul fostului dictator libian Muammar Gaddafi a fost eliberat după 10 ani petrecuți într-o închisoare în Liban

EXCLUSIVE - "The Amazing Life of Hannibal Gaddafi and his wife Aline"
Hannibal Gaddafi. Foto: Profimedia
„Sfârșitul unui coșmar care a durat zece ani”

Hannibal Gaddafi, unul dintre fiii fostului dictator libian Muammar Gaddafi, a fost eliberat după o detenție fără judecată de aproape zece ani în Liban. Anunțul a fost făcut luni de avocatul său pentru AFP, scrie 7sur7.be.

„Am plecat, este liber”, a declarat avocatul Laurent Bayon, care a declarat anterior că cauțiunea clientului său, în valoare de aproape 900.000 de dolari, a fost plătită justiției libaneze.

Judecătorul de instrucție a ordonat pe 17 octombrie eliberarea lui Hannibal Gaddafi în schimbul unei cauțiuni de 11 milioane de dolari. Însă avocații săi au contestat această sumă, care a fost redusă săptămâna trecută.

Autoritățile libaneze, care l-au arestat pe Hannibal Gaddafi în 2015, îl acuzau că a ascuns informații despre dispariția liderului șiit libanez Moussa Sadr în Libia în 1978, pentru care îl consideră responsabil pe tatăl său. Hannibal, în vârstă de 49 de ani, avea doi ani la acea vreme.

„Sfârșitul unui coșmar care a durat zece ani”

Detenția sa timp de zece ani fără judecată a complicat relațiile dintre cele două țări. „Pentru el, este sfârșitul unui coșmar care a durat zece ani”, a declarat pentru AFP avocatul Bayon după plata cauțiunii.

Un responsabil judiciar libanez care a dorit să rămână anonim a precizat că avocații săi s-au deplasat la închisoarea unde era încarcerat Hannibal Gaddafi pentru a finaliza formalitățile de eliberare, indicând că acesta era liber să părăsească țara.

Hannibal, care deține un pașaport libian, urmează să părăsească Libanul către o destinație care rămâne „confidențială”, potrivit avocatului Bayon.

„Dacă Hannibal Gaddafi a putut fi reținut în mod arbitrar în Liban timp de zece ani, este pentru că justiția nu era independentă”, a adăugat avocatul francez, considerând că, odată cu venirea la putere în ianuarie a unui guvern reformator, justiția a început să-și recâștige independența. Muammar Gaddafi a fost ucis în timpul unei revolte în Libia în 2011, împreună cu trei dintre fiii săi.

Hannibal Gaddafi a avut probleme cu justiția în Franța și Elveția în anii 2000. El a fost arestat în 2008 la Geneva după ce a fost denunțat pentru maltratare de către cei doi servitori de-ai săi. Acest caz a provocat o criză diplomatică majoră între Elveția și Libia, care a culminat cu arestarea a doi cetățeni elvețieni, ținuți ostatici timp de aproape doi ani. El a fugit apoi în Siria pentru a se alătura soției sale, un manechin libanez, înainte de a fi arestat în Liban.

