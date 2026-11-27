Fiul liderului Hamas Khalil al-Hayya a supravieţuit unei tentative de asasinat din partea armatei israeliene vineri, a declarat. pentru Reuters, Basem Naim, un oficial de rang înalt al mişcării palestiniene.

Potrivit acestuia, Izzeldeen al-Hayya şi familia sa au supravieţuit unui atac aerian care a avut loc în zori. Surse din cadrul Hamas au precizat că mai multe persoane, inclusiv nora lui al-Hayya, au fost rănite, însă nu s-au înregistrat decese.

Armata israeliană nu a comentat imediat.

Naim l-a prezentat pe Izzeldeen al-Hayya, născut în 1997, drept ultimul fiu supravieţuitor al liderului Hamas; alţi patru fii ai acestuia au fost ucişi de forţele israeliene, notează Agerpres.

Familia unuia dintre fiii decedaţi a supravieţuit atacului de vineri, a menţionat Naim.

Într-un comunicat, Hamas a afirmat că armata israeliană a vizat un apartament dintr-o zonă rezidenţială şi a legat acest atac de ameninţări formulate de ministrul israelian al apărării, Israel Katz, la adresa lui al-Hayya.

Hamas a acuzat Israelul că încearcă să submineze acordul de încetare a focului în Gaza din 2025 şi a subliniat că Israelul poartă întreaga responsabilitate pentru consecinţele atacurilor sale continue.

Izzeldeen este fratele geamăn al lui Hamam Khalil al-Hayya, care a fost ucis într-un atac aerian israelian din 2025 vizând lideri ai Hamas în Qatar, a precizat Naim.

Al-Hayya, numit lider suprem al Hamas în luna iulie, a scăpat la limită de o tentativă de asasinat în timpul atacului din Qatar.

Joi, acesta a avertizat cu privire la posibile represalii, după atacuri israeliene care au ucis cel puţin 10 persoane în Gaza.

Separat, trei palestinieni au fost ucişi şi alţi doi au fost răniţi vineri, în urma unui atac israelian asupra oraşului Rafah, au indicat surse medicale pentru Reuters. Israelul nu a comentat deocamdată cu privire la acest atac.

Editor : B.E.