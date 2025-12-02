Live TV

Fiul lui El Chapo pledează vinovat și promite să dea informații „complete”, pentru a scăpa de închisoarea pe viață

Data publicării:
Mexico Arrests Son Of El Chapo
Foto: Profimedia

Fiul celebrului baron mexican al drogurilor Joaquin Guzman cunoscut ca „El Chapo”, a încheiat un acord cu justiţia americană prin care a pledat vinovat de trafic de droguri şi participare la activitate criminală. Joaquín Guzmán López se află în închisoare în Statele Unite.

În baza acestui acord de vinovăție, López riscă cel puţin zece ani de închisoare cu privire la o acuzaţie legată de participarea sa la o activitate criminală, relatează ABC News.

În privinţa traficului de droguri, procurorii au acceptat ca fiul lui El Chapo să primească o condamnare mai mică decât închisoarea pe viață, în funcţie de nivelul cooperării sale cu justiţia.

În schimb, fiul López se angajează „să coopereze deplin şi în întregime în orice dosar va fi solicitat” de către justiţia americană, prin furnizare de informaţii şi mărturii „complete şi veridice”.

Unul dintre fraţii săi, Ovidio Guzman, a pledat vinovat, în iulie, pentru fapte asemănătoare.

Cei doi sunt acuzaţi - împreună cu alţi doi fraţi ai lor, care sunt în continuare fugari - de faptul că au preluat activităţile tatălui lor, Joaquin Guzman, fostul şef al Cartelului Sinaloa.

El Chapo, în vârstă de 68 de ani, ispăşeşte în prezent o pedeapsă cu închisoare pe viaţă într-una dintre cele mai securizate închisori americane, în Colorado.

Lopez, în vârstă de 39 de ani, a fost arestat în iulie 2024 la sosirea în Texas, într-un avion privat de mici dimensiuni, împreună cu fondatorul Cartelului Sinaloa Ismael „Mayo” Zambada.

Zambada a declarat că a fost înşelat cu privire la destinţaie şi că a fost răpit de către Guzman Lopez pentru a fi predat, împotriva voinţei sale, în Statele Unite.

El a pledat, la rândul său, vinovat şi va scăpa astfel de un proces şi de pedeapsa cu moartea, pe care autorităţile americane au renunţat, până la urmă, să o mai ceară împotriva sa.

În urma acestor arestări, confrunătri s-au multiplicat între cele două facţiuni ale cartelului - a fraţilor Guzman şi a lui Zambada -, soldate cu aproximativ 1.200 de morţi şi aproximativ 1.400 de dispăruţi în mexic, potrivit autorităţilor, relatează News.ro.

Washingtonul acuză Cartelul Sinaloa de trafic de fentanil către Statele Unite, unde acest drog de sinteză a provocat în ultimii ani zeci de mii de morţi prin overdoză şi au tensionat relaţile cu Ciudad de Mexico.

În afară de fentanil, cei patru fraţi sunt acuzaţi de transportarea a câtorva tone de cocaină, prin America Centrală şi de Sud, către Statele Unite, potrivit actului inculpării, făcut public în aprilie 2024.

În document se arată că ei au „mituit funcţionari publici corupţi”, „au provocat, ameninţat şi comis omoruri, răpiri, agresiuni şi bătăi împotriva forţelor de ordine, unor traficanţi de droguri rivali şi membri din proprtia organizaţie”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Vladimir Putin
2
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
lac paltinu
3
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
băzăvan
4
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
Gigi Becali a plătit 700.000 de euro pentru o chilie la Muntele Athos și a ”explodat” când a aflat ce se întâmplă în interior
Digi Sport
Gigi Becali a plătit 700.000 de euro pentru o chilie la Muntele Athos și a ”explodat” când a aflat ce se întâmplă în interior
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pope Leo XIV makes statements on his return from his first foreign trip
Papa Leon intervine în conflictul SUA-Venezuela. Ce i-a cerut pontiful lui Donald Trump
NDZhODg4ZWYyYjIyOTAyMjg3MTdhOTBlMGUxNDQ0Yw==.thumb
Bloomberg: Firmele americane cumpără pământurile rare de care Europa are nevoie pentru a se reînarma
trump
Donald Trump l-a grațiat pe un fost președinte din America Centrală condamnat pentru trafic de droguri
d trumo cu cravata in vant
De ce planul de pace al lui Trump are șanse mici să pună capăt războiului din Ucraina. „Putin nu are niciun motiv să se oprească acum”
88
Trump s-a oferit să-i permită lui Maduro să plece din țară înainte de închide spațiul aerian
Recomandările redacţiei
coada la apa in campina unde e criza
Alexandru Rogobete: DSP Prahova trebuie să mențină restricțiile. Apa...
Russia'S President Putin Meets With US Envoy Witkoff In Moscow
Witkoff și ginerele lui Trump, întâlnire cu Putin la Moscova. Marco...
Ciprian Ciucu.
Ce ar spune Ciprian Ciucu, dacă l-ar suna pe Cătălin Drulă: „Nu sunt...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va...
Ultimele știri
Bijuterie a familiei imperiale ruse, vândută cu preț record. Oul de Iarnă al Romanovilor este împodobit cu 4.500 de diamante
Secretar de stat: Energia produsă de centrala de la Brazi va fi suplimentată din alte surse. Se porneşte centrala de la Paroşeni
Ilie Bolojan merge în vizită oficială în Austria. Premierul se va întâlni și cu Viktor Orban, la Budapesta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce tip de client ești în funcție de zodie. Nativul care se lasă mereu ghidat de impuls 
Cancan
BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan
Fanatik.ro
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Vechimea în agricultură de dinainte de 1990 ar putea fi recunoscută la pensie. Ce prevede noua propunere...
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
Pro FM
Miley Cyrus a purtat o bijuterie cu diamant pe inelar la premiera noului film Avatar. Fanii cred că artista...
Film Now
Reuniune „BH 90210”. Tori Spelling, Brian Austin Green și Ian Ziering, în LA. Cum arată azi actorii care au...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Catherine Zeta Jones, după ce și-a petrecut Ziua Recunoștinței în bucătărie: „Am nevoie de un an pentru a mă...
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...