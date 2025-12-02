Fiul lui El Chapo pledează vinovat și promite să dea informații „complete”, pentru a scăpa de închisoarea pe viață

Fiul celebrului baron mexican al drogurilor Joaquin Guzman cunoscut ca „El Chapo”, a încheiat un acord cu justiţia americană prin care a pledat vinovat de trafic de droguri şi participare la activitate criminală. Joaquín Guzmán López se află în închisoare în Statele Unite.

În baza acestui acord de vinovăție, López riscă cel puţin zece ani de închisoare cu privire la o acuzaţie legată de participarea sa la o activitate criminală, relatează ABC News.

În privinţa traficului de droguri, procurorii au acceptat ca fiul lui El Chapo să primească o condamnare mai mică decât închisoarea pe viață, în funcţie de nivelul cooperării sale cu justiţia.

În schimb, fiul López se angajează „să coopereze deplin şi în întregime în orice dosar va fi solicitat” de către justiţia americană, prin furnizare de informaţii şi mărturii „complete şi veridice”.

Unul dintre fraţii săi, Ovidio Guzman, a pledat vinovat, în iulie, pentru fapte asemănătoare.

Cei doi sunt acuzaţi - împreună cu alţi doi fraţi ai lor, care sunt în continuare fugari - de faptul că au preluat activităţile tatălui lor, Joaquin Guzman, fostul şef al Cartelului Sinaloa.

El Chapo, în vârstă de 68 de ani, ispăşeşte în prezent o pedeapsă cu închisoare pe viaţă într-una dintre cele mai securizate închisori americane, în Colorado.

Lopez, în vârstă de 39 de ani, a fost arestat în iulie 2024 la sosirea în Texas, într-un avion privat de mici dimensiuni, împreună cu fondatorul Cartelului Sinaloa Ismael „Mayo” Zambada.

Zambada a declarat că a fost înşelat cu privire la destinţaie şi că a fost răpit de către Guzman Lopez pentru a fi predat, împotriva voinţei sale, în Statele Unite.

El a pledat, la rândul său, vinovat şi va scăpa astfel de un proces şi de pedeapsa cu moartea, pe care autorităţile americane au renunţat, până la urmă, să o mai ceară împotriva sa.

În urma acestor arestări, confrunătri s-au multiplicat între cele două facţiuni ale cartelului - a fraţilor Guzman şi a lui Zambada -, soldate cu aproximativ 1.200 de morţi şi aproximativ 1.400 de dispăruţi în mexic, potrivit autorităţilor, relatează News.ro.

Washingtonul acuză Cartelul Sinaloa de trafic de fentanil către Statele Unite, unde acest drog de sinteză a provocat în ultimii ani zeci de mii de morţi prin overdoză şi au tensionat relaţile cu Ciudad de Mexico.

În afară de fentanil, cei patru fraţi sunt acuzaţi de transportarea a câtorva tone de cocaină, prin America Centrală şi de Sud, către Statele Unite, potrivit actului inculpării, făcut public în aprilie 2024.

În document se arată că ei au „mituit funcţionari publici corupţi”, „au provocat, ameninţat şi comis omoruri, răpiri, agresiuni şi bătăi împotriva forţelor de ordine, unor traficanţi de droguri rivali şi membri din proprtia organizaţie”.

Editor : M.B.