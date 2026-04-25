Fiul lui Kadîrov vinde acum băuturi energizante. Tatăl său a suspendat legea în care aceste produse erau incompatibile Coranului

Fiul cel mare al lui Ramzan Kadîrov, Adam, în vârstă de 18 ani, este cunoscut pentru multe lucruri: o lovitura cu piciorul aplicată unui adolescent închis pentru că a ars Coranul, tragerea cu mitraliere duble din aur, colecționarea unui șir aparent nesfârșit de distincții de stat și numirea sa în funcția de supraveghetor al securității și colectării impozitelor în Republica Cecenia.

Acum, moștenitorul aparent al tronului de facto al lui Kadîrov a intrat pe piața de băuturi energizante, scrie The Moscow Times.

Sub marca sa personală, K-13, Adam Kadîrov a lansat oficial această bombă stimulantă efervescentă în această săptămână. Într-un videoclip postat online mai devreme, Kadîrov senior este văzut degustând băutura energizantă într-un nou magazin de tip big-box din Groznîi, capitala Ceceniei.

Cei cu o memorie bună vor aprecia ironia. În 2012, Ramzan Kadîrov a cerut interzicerea băuturilor energizante, declarând că „substanțele intoxicante sunt inacceptabile într-o societate musulmană”.

Adam Kadîrov a distribuit săptămâna aceasta pe Instagram un videoclip publicitar elegant pentru K-13 — o platformă pe care el și alți oficiali din Rusia continuă să o folosească, în ciuda faptului că guvernul o etichetează drept „extremistă”. Clipul prezintă un BMW care se învârte furios în cercuri, probabil pentru că o Lada de fabricație rusă nu ar fi capabil să facă față forței G, comentează The Moscow Times.

Observatorii perspicacți vor remarca, de asemenea, că logo-ul K-13 are o asemănare izbitoare cu designul în formă de gheară al Monster Energy.

Motivul pentru care Kadyrov cel tânăr a decis să se reorienteze către industria băuturilor rămâne un mister. În 2013, parlamentarii ceceni au interzis vânzarea băuturilor energizante. Dacă aceste legi au fost modificate înainte de lansarea K-13, iar acest lucru nu a fost anunțat oficial.

Potrivit agenției de știri rusești exilate Viorstka, companiile care administrează K-13 au fost înființate de persoane din cercul restrâns al familiei Kadîrov.

Băutura energizantă este doar cea mai recentă inițiativă de promovare a imaginii personale a lui Adam Kadîrov, care a fost propulsat în lumina reflectoarelor printr-o serie de numiri în funcții guvernamentale de nivel înalt în ultimii ani, alimentând speculațiile că tatăl său l-ar pregăti să conducă republica din Caucazul de Nord după ce acesta își va încheia mandatul.

Editor : Sebastian Eduard

