Cu cine împarte celula Nicolas Maduro în închisoarea din New York. Fiul fostului președinte venezuelean face dezvăluiri

Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia

Fostul lider venezuelean Nicolas Maduro, încarcerat în prezent în Statele Unite, împarte o celulă cu alţi 18 deţinuţi, a declarat fiul său într-un interviu pentru publicaţia germană Der Spiegel, transmite dpa.

În acelaşi interviu, apărut miercuri, Nicolas Maduro Guerra, unicul fiu al lui Maduro, mai spune că rapperul american Tekashi 6ix9ine a fost închis pentru scurtă vreme în aceeaşi celulă după ce a încălcat condiţiile eliberării condiţionate.

Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi de forţe americane la Caracas la începutul lui ianuarie şi aduşi la New York. Ei sunt acuzaţi, printre altele, de narco-terorism, legat de faptul că Maduro ar fi facilitat introducerea ilegală de mari cantităţi de cocaină în Statele Unite, acuzaţii respinse de acesta.

Fiul lui Maduro, cunoscut ca 'Nicolasito', în vârstă de 35 de ani, a respins şi el acuzaţiile, calificând cazul drept motivat politic şi dezminţind că familia sa ar fi avut vreo legătură cu traficul de droguri.

Maduro Guerra a spus că operaţiunea militară americană a venit ca o surpriză pentru familia sa şi guvernul venezuelean, în pofida tensiunilor crescânde cu administraţia preşedintelui Donald Trump premergătoare atacului din 3 ianuarie.

El a mai afirmat că Venezuela şi-a supraestimat forţa şi nu a luat măsuri suficiente de a-i proteja tatăl.

Fiul lui Maduro a respins, de asemenea, afirmaţiile lui Trump potrivit cărora Statele Unite au preluat efectiv controlul guvernului de la Caracas după capturarea lui Maduro.

El a afirmat că măsuri recente precum legea de amnistie şi deschiderea sectorului petrolier au fost iniţiative venezuelene, adăugând că ţara este în continuare socialistă, dar este nevoită acum să facă unele concesii.

Fosta vicepreşedintă Delcy Rodriguez deţine în prezent funcţia de preşedinte interimar al Venezuelei.

După mai bine de cinci luni de la capturarea lui Nicolas Maduro, Trump a declarat luni unui jurnalist de la Fox News că acum ia în considerare „serios” transformarea Venezuelei în cel de-al 51-lea stat american.

Declaraţia se face ecoul unei postări publicate în martie pe reţeaua sa Truth Media: „Lucruri bune se întâmplă în Venezuela în ultima vreme (...) Statul nr. 51, se opune cineva?”, a întrebat el, maliţios, ca reacţie la o victorie a echipei naţionale venezuelene la World Baseball Classic, un sport pe care miliardarul american îl îndrăgeşte în mod deosebit şi la care ţara sud-americană excelează.

La rândul său, Delcy Rodriguez a luat lucrurile foarte în serios, răspunzându-i ferm omologului său american de la Haga.

„Asta nu ar fi fost niciodată luată în considerare, pentru că, dacă există un lucru pe care noi, venezuelenii, îl avem, este faptul că ne iubim procesul de independenţă, ne iubim eroii şi eroinele independenţei”, a asigurat ea.

