Fiul lui Rob Reiner se declară nevinovat în procesul pentru uciderea părinților săi

Fiul cineastului Rob Reiner a pledat nevinovat luni, într-un tribunal din Los Angeles, în procesul în care este acuzat de asasinarea părinților săi.

Nick Reiner este acuzat de asasinat, pentru o dublă crimă care a bulversat Hollywoodul în decembrie 2025,informează AFP preluată de Agerpres.

Cadavrul tatălui său, un cineast de renume care a regizat filme precum „When Harry Met Sally” și „A Few Good Men”, și cel al mamei sale, Michele Singer Reiner, au fost găsite pe 14 decembrie în vila lor situată în cartierul de lux Brentwood din Los Angeles.

Regizorul, în vârstă de 78 de ani, și soția lui, în vârstă de 70 de ani, au fost uciși prin înjunghiere.

„Sănătatea mintală, posibil în centrul procesului”

Sănătatea mintală a fiului lor cel mic, care are antecedente de toxicomanie și care a fost diagnosticat cu schizofrenie în urmă cu mai mulți ani, se va afla probabil în centrul acestui proces.

El riscă închisoarea pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată sau chiar pedeapsa cu moartea, întrucât aceasta nu a fost abolită încă în mod oficial în California. Acest stat american, condus de reprezentanți ai Partidului Democrat, a instituit un moratoriu asupra execuțiilor capitale abia din 2019.

Citește și: Detalii tulburătoare despre moartea lui Rob și Michele Reiner. Doi dintre copiii lor au anunțat că pregătesc o slujbă de comemorare

În acest stadiu al procesului, este un fapt obișnuit ca inculpatul să pledeze nevinovat, indiferent de strategia ulterioară a avocaților apărării. Nick Reiner nu a obținut eliberarea pe cauțiune și va rămâne în detenție înainte să compară din nou în fața tribunalului, pe 29 aprilie.

„Avocat celebru retras din dosar”

Această audiere trebuia să aibă loc în ianuarie, însă a fost amânată deoarece avocatul său, Alan Jackson, a renunțat să îl mai reprezinte.

Decizia sa a fost motivată de „circumstanțe independente de voința noastră”, a explicat atunci avocatul american, renumit la Hollywood după ce i-a apărat în instanță pe Harvey Weinstein și pe Kevin Spacey.

Avocatul a precizat totuși că îi este interzis „din punct de vedere legal și etic” să explice retragerea lui din acest proces. Însă el a ținut să își facă cunoscută analiza asupra dosarului și a dat asigurări că „Nick Reiner nu este vinovat de crimă”.

În locul lui, tribunalul a desemnat un avocat din oficiu pentru a-l reprezenta pe acuzat.

Citește și: Concluziile medicului legist în cazul morții regizorului Rob Reiner și a soției sale Michele

„Ce s-a întâmplat înaintea crimei”

Nick Reiner trăia într-o dependință construită pe proprietatea părinților săi. Cu o zi înaintea dublei crime, el ar fi perturbat o petrecere organizată de umoristul și prezentatorul TV Conan O'Brien, unde era invitat alături de părinții lui, potrivit presei americane.

Fiul și tatăl s-ar fi certat atunci violent, conform acelorași surse.

Potrivit confidențelor făcute de o sursă din anturajul familiei pentru cotidianul The New York Times, soții Reiner ar fi trebuit să ia prânzul cu fostul președinte Barack Obama și cu soția acestuia, Michelle Obama, în ziua tragediei și se pare că își programaseră totodată o sesiune de masaj în acea zi.

Un maseur s-a deplasat la reședința lor și, întrucât nu a primit niciun răspuns când a sunat la ușă, a contactat-o pe fiica cuplului, Romy Reiner, potrivit aceluiași cotidian american. Ea este persoana care a descoperit cadavrul tatălui său, înainte ca echipajul de ambulanță să îl găsească și pe cel al mamei sale.

Poliția americană l-a arestat pe Nick Reiner la mai mulți kilometri de locul crimei, puțin mai târziu, în aceeași noapte.

Citește și: Michelle și Barack Obama, întâlnire cu Rob și Michele Reiner în seara în care au fost găsiți morți. Mărturia fostei prime-doamne a SUA

Editor : Ana Petrescu