Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare pentru viol și alte infracțiuni

Marius Borg Hoiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, a fost condamnat luni la patru ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de mai multe infracțiuni, inclusiv două acuzații de viol, relatează The Guardian.

Verdictul a fost pronunțat luni dimineață de Tribunalul Districtual din Oslo, la aproape trei luni după finalizarea procesului lui Høiby, care a durat șase săptămâni și a atras o atenție publică semnificativă.

Judecătorul Jon Sverdrup Efjestad l-a condamnat pentru agresiune asupra fostei sale iubite, Nora Haukland, singura presupusă victimă a cărei identitate a fost făcută publică. În același timp, Høiby a fost achitat pentru alte două acuzații de viol.

În total, acesta a fost acuzat de 40 de infracțiuni, inclusiv patru acuzații de viol și agresiune, mai multe încălcări ale ordinelor de restricție, precum și infracțiuni legate de consumul de droguri și conducerea sub influența acestora. O parte dintre acuzații, inclusiv o încălcare a unui ordin de restricție, au fost respinse de instanță.

Høiby, în vârstă de 29 de ani, a pledat nevinovat la cele mai grave acuzații, inclusiv violul, dar a recunoscut unele fapte minore. Decizia nu este definitivă, iar acesta poate face apel împotriva verdictului.

Procesul a avut loc într-un context sensibil pentru familia regală norvegiană, marcat de problemele de sănătate ale mamei sale, prințesa moștenitoare Mette-Marit, aflată sub tratament și supusă unei atenții publice sporite și din cauza legăturilor sale anterioare cu Jeffrey Epstein.

Săptămâna trecută, tribunalul a aprobat temporar eliberarea lui Høiby, care se afla în arest preventiv încă dinaintea începerii procesului din 3 februarie, pentru a-și putea vizita mama, aflată în așteptarea unui transplant de plămâni. Totuși, cererea a fost ulterior respinsă în apel.

Procesul a atras interes major atât în Norvegia, cât și la nivel internațional. Înaintea ședinței de luni, jurnaliștii au format cozi în fața tribunalului încă de la ora 7:30 dimineața.

Marius Borg Høiby este fiul vitreg al prințului moștenitor Haakon al Norvegiei și a devenit parte a familiei regale în 2001, după căsătoria mamei sale, Mette-Marit, cu prințul moștenitor.

Editor : Ș.A.