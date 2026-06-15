Live TV

Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare pentru viol și alte infracțiuni

Data publicării:
fiul prințesei Norvegiei
Foto: Marius Borg, fiul cel mare al prinţesei moştenitoare Mette-Marit a Norvegiei / Sursa foto: Profimedia Images

Marius Borg Hoiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, a fost condamnat luni la patru ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de mai multe infracțiuni, inclusiv două acuzații de viol, relatează The Guardian.

Verdictul a fost pronunțat luni dimineață de Tribunalul Districtual din Oslo, la aproape trei luni după finalizarea procesului lui Høiby, care a durat șase săptămâni și a atras o atenție publică semnificativă.

Judecătorul Jon Sverdrup Efjestad l-a condamnat pentru agresiune asupra fostei sale iubite, Nora Haukland, singura presupusă victimă a cărei identitate a fost făcută publică. În același timp, Høiby a fost achitat pentru alte două acuzații de viol.

În total, acesta a fost acuzat de 40 de infracțiuni, inclusiv patru acuzații de viol și agresiune, mai multe încălcări ale ordinelor de restricție, precum și infracțiuni legate de consumul de droguri și conducerea sub influența acestora. O parte dintre acuzații, inclusiv o încălcare a unui ordin de restricție, au fost respinse de instanță.

Høiby, în vârstă de 29 de ani, a pledat nevinovat la cele mai grave acuzații, inclusiv violul, dar a recunoscut unele fapte minore. Decizia nu este definitivă, iar acesta poate face apel împotriva verdictului.

Procesul a avut loc într-un context sensibil pentru familia regală norvegiană, marcat de problemele de sănătate ale mamei sale, prințesa moștenitoare Mette-Marit, aflată sub tratament și supusă unei atenții publice sporite și din cauza legăturilor sale anterioare cu Jeffrey Epstein.

Săptămâna trecută, tribunalul a aprobat temporar eliberarea lui Høiby, care se afla în arest preventiv încă dinaintea începerii procesului din 3 februarie, pentru a-și putea vizita mama, aflată în așteptarea unui transplant de plămâni. Totuși, cererea a fost ulterior respinsă în apel.

Procesul a atras interes major atât în Norvegia, cât și la nivel internațional. Înaintea ședinței de luni, jurnaliștii au format cozi în fața tribunalului încă de la ora 7:30 dimineața.

Marius Borg Høiby este fiul vitreg al prințului moștenitor Haakon al Norvegiei și a devenit parte a familiei regale în 2001, după căsătoria mamei sale, Mette-Marit, cu prințul moștenitor.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
1
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
3
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
4
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
5
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de...
S-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială pentru gestul făcut! FIFA a deschis o anchetă
Digi Sport
S-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială pentru gestul făcut! FIFA a deschis o anchetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Patrick Bruel In Concert - New York, NY
Patrick Bruel este vizat de două noi plângeri pentru viol, tentativă de viol și agresiuni sexuale
vladimir putin si militari ruși
Rusia îşi extinde prezenţa militară în apropierea graniței cu NATO şi se pregăteşte pentru un eventual război, dezvăluie o nouă anchetă
judecator in instanta
Sesiune specială de Bacalaureat câștigată în instanță. Cazul unei eleve din Cluj care a învins Ministerul Educației
pfizer
A venit nota de plată în procesul vaccinurilor COVID-19 de la Pfizer. Miniștrii Cseke și Nazare explică ce soluții există
Patrick Bruel In Concert - New York, NY
Patrick Bruel, pus sub acuzare și eliberat sub supraveghere judiciară, fără arest preventiv, contrar cererilor procuraturii
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
Adrian Veștea l-a sunat pe Ilie Bolojan. „Mi-am surprins şi familia...
Președintele Nicușor Dan dă mâna cu premierul Ilie Bolojan.
Vicepreședinte PSD, atac la Ilie Bolojan: Încearcă să se poziționeze...
INSTANT_PNL_DECLARATII catalin predoiu _00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cătălin Predoiu cere PNL să refacă Coaliția, cu termen limită iunie...
pupitru psd
Conducerea PSD intră în ședință. Social-democrații trebuie să ia o...
Ultimele știri
Zi crucială la PNL: Bolojan și Veștea, față în față după anunțul-surpriză de la Cotroceni. Liberalii, tot mai scindați
Nereguli descoperite de Garda Forestieră într-o pădure din Suceava. Procurorii, sesizați după tăieri ilegale și furt de lemne
Proiect controversat. Funcționarii publici din Suedia ar putea deveni informatori ai poliției împotriva migranților fără acte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cât a costat rochia purtată de Simona Halep la petrecerea organizată după meciul de retragere. Fanii au...
Cancan
ULTIMA ORĂ! Tragedie aviatică! Nu sunt supraviețuitori
Fanatik.ro
Ivorian de 17 ani la primul antrenament al lui Daniel Pancu la Rapid. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Medeea, soția lui Florin Tănase, imagini inedite dintr-o destinație de vacanță de 5 stele. Cât costă aici o...
Adevărul
Avertisment de la Oxford: Manevrele lui Nicușor Dan, comparate cu tacticile lui Carol al II-lea
Playtech
Din ce face bani Adrian Veștea şi ce meserie are la bază premierul desemnat. Averea, proprietățile și...
Digi FM
"Să vă ierte Dumnezeu. Cu noi va fi mult mai greu". Tudor Chirilăm critici pentru Nicușor Dan după...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Numit "trădător" și "impostor" pentru ce a făcut la Cupa Mondială, Justin Trudeau a venit cu răspunsul
Pro FM
Shania Twain, dezvăluiri despre cel mai greu moment din viața ei: „Îmi detestam corpul, nu mă mai puteam uita...
Film Now
Noul SF al lui Spielberg despre extratereștri domină în cinematografe. Fanii, cuceriți rapid de „Disclosure...
Adevarul
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă obține în instanță creșterea pensiei. Ajunge la 5.100 lei cu o cerere
Digi FM
Adrian Mitroi, despre efectul real al inflației record: „Ne întoarcem la parizer cu muștar!"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Russell Crowe, dezvăluiri despre „Gladiator”. De ce a refuzat scenele intime cu Connie Nielsen: „Ar fi...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani