Fiul prinţesei moştenitoare a Norvegiei Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, a fost inculpat pentru patru violuri

Fiul cel mare al prinţesei moştenitoare a Norvegiei Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, a fost inculpat pentru 32 de infracţiuni, dintre care patru violuri, a anunțat procurorul general, citat de Euronews. Hoiby riscă zece ani de închisoare, potrivit sursei citate.



Pe lângă cele patru acuzaţii de viol, Hoiby este inculpat pentru abuz în relaţiile apropiate, acte de violenţă, încălcarea libertăţii şi pentru filmarea şi înregistrarea de materiale video fără consimţământ, a explicat procurorul general Sturla Henriksbo, în cadrul unei conferinţe de presă. Este vorba despre o anchetă îndelungată, care ar putea să-l trimită în spatele gratiilor. "Pedeapsa maximă pentru infracţiunile menţionate în rechizitoriu este de până la zece ani de închisoare", a declarat procurorul general.



"Sunt fapte foarte grave, care pot lăsa urme de durată şi distruge vieţi", a subliniat procurorul.



Născut dintr-o relaţie anterioară căsătoriei mamei sale cu prinţul moştenitor Haakon, Marius Borg Hoiby fusese arestat la 4 august 2024, fiind suspectat că şi-ar fi agresat partenera.



Arestarea a declanşat o serie de alte dezvăluiri şi plângeri din partea mai multor victime. "Faptul că Marius Borg Hoiby face parte din familia regală nu trebuie, desigur, să ducă la un tratament mai blând sau mai aspru decât în cazul în care fapte similare ar fi fost comise de alte persoane", a insistat procurorul.



Cele patru violuri pentru care Hoiby este inculpat au avut loc în 2018, 2023 şi 2024, ultimul după începerea anchetei poliţiei.

Høiby nu are niciun titlu regal și nici funcții oficiale și se află sub supraveghere internă în urma unei serii de arestări și acuzații de fapte ilegale din anul trecut.

Tânărul de 28 de ani, care este fiul vitreg al prințului moștenitor Haakon, este în prezent în libertate în așteptarea procesului, procurorii statului neavând motive să îl aresteze și să îl închidă în acest moment.

Procesul ar putea începe la jumătatea lunii ianuarie a anului viitor și ar putea dura aproximativ șase săptămâni.

Avocatul apărării lui Høiby, Petar Sekuli, a declarat într-un comunicat trimis prin e-mail, ca răspuns la actul de acuzare, că clientul său „neagă toate acuzațiile de abuz sexual, precum și majoritatea acuzațiilor privind violența”.

El a menționat, de asemenea, că Høiby „va prezenta în fața instanței o relatare detaliată a versiunii sale asupra evenimentelor”.

Palatul regal al Norvegiei a declarat că este de competența instanțelor să judece această chestiune și că nu este pregătit să facă alte comentarii.

