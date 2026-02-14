Live TV

Fiul şahului înlăturat, Reza Pahlavi, anunță că este pregătit să asigure tranziţia după răsturnarea regimului în Iran

Reza Pahlavi
Fiul şahului înlăturat, Reza Pahlavi, anunță că este pregătit să asigure tranziţia după răsturnarea regimului în Iran. Foto: Profimedia

Fiul şahului înlăturat, Reza Pahlavi, s-a declarat sâmbătă gata să asigure o "tranziţie" în Iran, după ce preşedintele american Donald Trump a vorbit deschis despre răsturnarea regimului, relatează AFP și Agerpres.

În timp ce Washingtonul se pregăteşte să trimită un al doilea portavion în Golf, Reza Pahlavi, o figură a opoziţiei iraniene care trăieşte în exil în SUA, şi-a înmulţit în ultimele zile apelurile la mobilizare, atât în Iran, cât şi în străinătate, împotriva Republicii islamice.

Circa 200.000 de persoane s-au adunat sâmbătă după-masă la Munchen, în Germania, pentru a protesta împotriva autorităţilor iraniene, a anunţat poliţia din capitala bavareză, unde are loc o conferinţă de securitate internaţională.

"Mă angajez să fiu lider al tranziţiei" către un "proces democratic şi transparent", a declarat Pahlavi în faţa manifestanţilor.

Ali Farzad, de 40 de ani, a declarat că participă la manifestaţie "pentru a-i susţine pe oamenii din Iran care au fost ucişi de regimul mollahilor". "Şi suntem aici pentru a-l susţine pe Reza Pahlavi ca lider în timpul perioadei de tranziţie", a adăugat el.

Numeroşi manifestanţi agitau drapele ale monarhiei înlăturate în 1979.

Manifestaţii care vor cere acţiune internaţională împotriva Teheranului urmează de asemenea să aibă loc sâmbătă la Toronto şi Los Angeles.

Potrivit grupului cu sediul în SUA Human Rights Activists News Agency (HRANA), cel puţin 7.008 de persoane, majoritatea manifestanţi, au fost ucişi în timpul reprimării protestelor, şi peste 53.000 de oameni arestaţi.

Autorităţile iraniene recunosc peste 3.000 de morţi în manifestaţiile din ianuarie, afirmând că este vorba în mare majoritate de membri ai forţelor de securitate sau trecători ucişi de "terorişti" manipulaţi de Israel şi SUA.

