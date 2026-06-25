Flancul estic al NATO trebuie să se pregătească pentru o „escaladare” din partea Rusiei, avertizează Donald Tusk

Țările vecine cu Rusia trebuie să se pregătească pentru „diverse forme de escaladare” în săptămânile și lunile următoare, în contextul în care flancul estic al NATO se confruntă cu o situație de securitate „extrem de instabilă”, a avertizat prim-ministrul polonez Donald Tusk, relatează TVP World.

Tusk a făcut aceste declarații joi, în cadrul unei reuniuni a liderilor flancului estic al NATO, care a avut loc în orașul portuar Gdansk, din nordul Poloniei.

Organizată în marja Conferinței pentru reconstrucția Ucrainei, întâlnirea a avut loc într-un moment în care țările de pe flancul estic al alianței militare încercau să-și coordoneze răspunsul la amenințarea tot mai mare din partea Rusiei.

„Împărtășim în unanimitate opinia că situația este extrem de instabilă și că ne putem aștepta la diverse forme de escaladare în săptămânile și lunile următoare”, a declarat Tusk în cadrul unei conferințe de presă organizate după discuții.

Alături de Tusk, la discuții au participat președintele Nicușor Dan, lideri din statele baltice și cei mai noi membri ai NATO, Finlanda și Suedia.

Tusk a afirmat că țările reprezentate la Gdansk sunt „expuse direct” la riscuri, deoarece se învecinează cu Rusia, cu Belarusul, aliniat la Kremlin, sau cu Ucraina, devastată de război, și că vor colabora strâns în privința unor posibile măsuri de răspuns „în cazul în care, Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva rău”.

Prim-ministrul polonez a declarat că liderii au dat dovadă de „unitate și solidaritate deplină”, adăugând că mesajul ar trebui înțeles clar de oricine ar avea în vedere o acțiune ostilă împotriva oricăreia dintre țările reprezentate.

„Să fie asta un avertisment pentru toți cei care plănuiesc ceva dăunător împotriva oricăruia dintre noi sau a țărilor noastre”, a spus el.

Liderii au convenit, de asemenea, că o cooperare strânsă în domeniul apărării cu Statele Unite rămâne esențială pentru securitatea Europei, în ciuda tensiunilor tot mai mari din relațiile transatlantice sub președinția lui Donald Trump.

„Cu toții împărtășim opinia că legăturile transatlantice și o cooperare cât mai strânsă cu Statele Unite în domeniul apărării necesită un angajament constant”, a declarat Tusk, adăugând că aceeași poziție va fi prezentată la summitul NATO de la Ankara, care va avea loc luna viitoare.

„Nimeni de aici nu se îndoiește că prezența americană și cooperarea cu Statele Unite servesc securității Europei și a țărilor noastre”, a adăugat el.

Aceste declarații vin pe fondul unei incertitudini tot mai mari cu privire la poziția militară pe termen lung a Washingtonului în Europa sub administrația Trump, ceea ce determină aliații de pe flancul estic, în special Polonia, să facă presiuni pentru o prezență permanentă a SUA, accelerând în același timp propriile cheltuieli în domeniul apărării.

Tusk a afirmat că țările de pe flancul estic al NATO se numără printre liderii alianței în ceea ce privește cheltuielile militare, adăugând că Varșovia intenționează să aloce între 6,9% și 7,0% din PIB pentru apărare.

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Editor : A.M.G.