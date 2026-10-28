Flavio Bolsonaro a ajuns în SUA pe o rută ocolitoare, după înfrângerea în alegerile prezidențiale din Brazilia

Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, a ajuns la Miami, după ce a părăsit Brazilia în urma înfrângerii în alegerile prezidențiale. Senatorul, vizat de mai multe anchete penale, a părăsit aeroportul sub escorta poliției, fără să facă declarații, potrivit The Guardian.

Senatorul de extremă dreapta și familia sa au ajuns în Statele Unite după ce au trecut din Brazilia în Argentina, iar apoi au zburat prin Ecuador.

Un avion privat la bordul căruia se afla senatorul brazilian de extremă dreapta Flávio Bolsonaro a aterizat la Miami, în statul american Florida. Candidatul învins în turul al doilea al alegerilor prezidențiale de duminică a părăsit aeroportul sub escorta poliției, fără să facă declarații în fața presei.

Aeronava Gulfstream IV, înmatriculată LV-JQW, decolase mai devreme în cursul zilei din Guayaquil, Ecuador.

După ce a pierdut alegerile de duminică în fața președintelui în exercițiu, Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro a dispărut din atenția publică pentru mai bine de 24 de ore. Abia marți seară, autoritățile argentiniene pentru migrație au anunțat că acesta intrase în țară pe cale terestră.

În Argentina, Bolsonaro s-a îmbarcat la bordul avionului Gulfstream IV. Aeronava se afla pe aeroportul din Puerto Iguazú încă din primele ore ale dimineții precedente, când presa argentiniană a relatat pentru prima dată că senatorul intenționa să fugă din țară cu acest avion.

Bolsonaro, fiul fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, aflat în închisoare, s-a îmbarcat împreună cu soția și cele două fiice ale sale, în jurul orei 23:30, cu destinația Guayaquil. Potrivit informațiilor apărute în presă, traseul ar fi fost ales pentru a evita spațiul aerian brazilian.

După o scurtă escală în Ecuador, familia și-a continuat călătoria către aeroportul executiv Miami-Opa Locka.

Bolsonaro și membrii familiei sale au coborât din avion și au rămas pentru scurt timp în interiorul aeroportului. Ulterior s-au urcat într-un Ford Expedition MAX gri-închis și au plecat rapid, sub escorta poliției. Senatorul nu a făcut nicio declarație înainte de a urca în vehicul.

Acesta este așteptat să susțină o conferință de presă în Statele Unite astăzi sau mâine.

Donald Trump, dispus să îl primească pe Bolsonaro în SUA

Un înalt oficial al Departamentului de Stat american a declarat presei că Bolsonaro și familia sa vor primi vize, iar marți seară, Donald Trump a afirmat că va aproba stabilirea acestora în Statele Unite.

„Sunt oameni de treabă. Alegerile au fost foarte ciudate și mi s-a părut îngrozitor ce s-a întâmplat”, a declarat Trump, la întoarcerea de la un eveniment electoral din Texas.

„Nu am ținut partea nimănui, știți. Îi cunosc pe amândoi. Îl cunosc pe Lula. Îl cunosc puțin pe Flávio. Pe tatăl lui îl cunosc foarte bine”, a adăugat președintele american.

La rândul său, Lula a calificat fuga lui Bolsonaro drept „rușinoasă”.

„Așa este familia Bolsonaro. Brazilia este a doua lor patrie. Prima lor patrie este să lingă cizmele americanilor, așa cum s-au obișnuit să facă”, a declarat Lula în cadrul unui eveniment organizat la Brasília, cu ocazia împlinirii vârstei de 81 de ani.

Circumstanțele plecării din Brazilia, neclare

Unii membri ai guvernului brazilian suspectează că aliații lui Bolsonaro au transmis marți, în mod neoficial, presei că acesta se îndrepta deja spre Statele Unite, pentru a distrage atenția de la adevăratul său plan, care presupunea tranzitarea Argentinei.

Poliția Federală braziliană este criticată pentru că nu a reușit să împiedice plecarea senatorului din țară.

Există un interval de timp neclar între momentul în care Bolsonaro a fost văzut ultima dată de aliații săi, luni, în jurul orei 18:00, și intrarea sa în Argentina, marți seară.

Nu se știe deocamdată cum sau când a ajuns la frontieră și nici unde s-a aflat în acest interval.

Imagini difuzate de un post de televiziune argentinian arată două camionete care traversează punctul de frontieră și sunt apoi escortate către aeroport de agenți de securitate.

Potrivit publicației argentiniene Página/12, aeronava aparține omului de afaceri Sergio Daniel Mastropietro, anchetat de poliția locală într-unul dintre cele mai mari scandaluri ale administrației Javier Milei. Cazul vizează presupuse mite legate de achiziționarea unor medicamente destinate persoanelor cu dizabilități.

Bolsonaro este vizat de anchete penale

Flávio Bolsonaro este anchetat în cel puțin două dosare penale. Unul dintre acestea vizează suspiciuni privind implicarea senatorului într-o schemă de spălare a banilor în valoare de aproximativ 680 de milioane de lire sterline (905 milioane de dolari), în care ar fi fost implicate companii de pariuri.

În legătură cu acest dosar, la scurt timp după anunțarea rezultatului alegerilor, poliția braziliană a cerut Curții Supreme să dispună reținerea pașaportului lui Bolsonaro, invocând riscul ca acesta să fugă din țară.

Autoritățile au făcut referire la un interviu acordat vinerea trecută de fratele său, fostul deputat Eduardo Bolsonaro.

În cadrul unui podcast realizat în Statele Unite, unde se află într-un exil autoimpus și desfășoară acțiuni de lobby pe lângă administrația Trump împotriva lui Lula, Eduardo a declarat că, dacă fratele său pierde alegerile, nu ar trebui să își recunoască înfrângerea, ci să plece în SUA.

Potrivit publicației O Globo, fuga fusese pregătită de mai multe săptămâni, ca plan de rezervă în eventualitatea unei înfrângeri electorale. Eduardo ar fi fost principalul organizator al operațiunii și ar fi purtat discuții cu oficiali americani pentru a facilita primirea senatorului în Statele Unite.

Mai mulți aliați ai familiei Bolsonaro au părăsit Brazilia

Plecarea din Brazilia a devenit o practică relativ frecventă în rândul susținătorilor familiei Bolsonaro care se confruntă cu acuzații penale sau condamnări în țară. Aproximativ 12 politicieni și influenceri apropiați fostului președinte Jair Bolsonaro au procedat la fel în ultimii ani.

Jair Bolsonaro însuși a petrecut trei luni în Florida, la scurt timp după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022.

Ulterior, s-a întors în Brazilia și, în perioada în care era judecat pentru tentativa de lovitură de stat, a petrecut două nopți la Ambasada Ungariei din Brasília, țară condusă de aliatul său Viktor Orbán.

După ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare și plasat în arest la domiciliu, fostul președinte brazilian a încercat să își distrugă brățara electronică de monitorizare folosind un aparat de lipit.

Editor : Ș.A.