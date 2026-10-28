Flavio Bolsonaro se îndreaptă spre Ecuador prin Argentina, după ce a părăsit Brazilia. Cum a ieșit din țară

Senatorul conservator brazilian Flavio Bolsonaro şi familia sa se află în avion spre Ecuador, plecând din Argentina, după ce au părăsit Brazilia în urma înfrângerii sale la alegerile prezidenţiale, au declarat miercuri autorităţile argentiniene.

Fiul fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro a trecut graniţa terestră cu Argentina „având asupra sa documente de călătorie în regulă, fără niciun obstacol legal”, potrivit unui comunicat publicat pe X de către Direcţia Naţională pentru Migraţie din Argentina, scrie News.ro.

Ulterior, acesta s-a îmbarcat la bordul „unui zbor privat închiriat de compania Baires Fly S.A. cu destinaţia oraşul Guayaquil, din Ecuador”, precizează această sursă.

Marţi, unele mass-media americane au afirmat că Flavio Bolsonaro a fugit din Brazilia în Statele Unite, în timp ce guvernul lui Donald Trump a anunţat că îi va acorda o viză.

Editor : B.P.