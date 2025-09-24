Live TV

Video Flotila Gretei Thunberg care naviga spre Gaza a fost atacată cu drone: „Practic, o declarație de război”

Data publicării:
nava- Global Sumud Flotilla
La începutul lunii, flotila a transmis că a fost lovită de o dronă în apele tunisiene. Foto: Profimedia

Mai multe nave ale Global Sumud Flotilla (GSF) care transportau ajutoare umanitare către Gaza au fost atacate cu drone israeliene în apele internaționale din sudul Cretei. 

Activista germană pentru drepturile omului Yasemin Acar a susținut într-un clip video publicat pe Instagram că cinci nave au fost ținta atacurilor cu drone, relatează The Guardian.

Într-un videoclip anterior, Acar a precizat că activiștii au „văzut 15-16 drone”. Totodată, un alt videoclip publicat pe pagina de Instagram a Global Sumud Flotilla arată o explozie care, conform descrierii, a fost surprinsă de pe nava Spectre.

„Navele noastre au fost atacate în repetate rânduri de drone militare. Ne-au lovit cu substanțe necunoscute, dar iritante, cu bombe sonore și chiar cu drone care au avariat în mod deliberat catargele mai multor nave”, a spus și Maria Elena Delia, purtătoarea de cuvânt italiană a GSF, într-o postare pe Instagram, conform Politico.

„Aceste atacuri au vizat nave care arborează pavilionul italian, britanic și polonez. Este echivalentul unui atac asupra Italiei, Regatului Unit și Poloniei – practic, o declarație de război împotriva acestor țări”, a mai adăugat purtătoarea de cuvânt a GSF, care se afla la bordul navei Morgana.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a oferit instrucțiuni misiunii sale diplomatice din Tel Aviv să reitereze solicitarea ca Israelul să „garanteze protecția absolută a personalului îmbarcat pe Flotila Gaza”.

La începutul lunii, flotila a transmis că a fost lovită de o dronă în apele tunisiene. Conform membrilor echipajului, nava principală a GSF a fost atacată de o dronă. Incidentul s-a petrecut când aceasta era ancorată în afara portului Sidi Bou Said din Tunisia.

Nava a suferit avarii la puntea principală și la depozitul de sub punte, potrivit imaginilor publicate pe X de către GSF.

Flotila care transportă activiști, între care și Greta Thunberg, a plecat din Barcelona la sfârșitul lui august pentru a „rupe asediul ilegal asupra Gazei”, au transmis organizatorii.

Editor : A.M.G.

