Fluxul de petrol rusesc către Slovacia a fost reluat după luni de blocaj. Conducta Druzhba, din nou în funcțiune

Data publicării:
Slovacia a reluat joi dimineață importurile de țiței prin conducta Druzhba, după o întrerupere de câteva luni, provocată, potrivit Kievului, de un atac rusesc asupra infrastructurii. Reluarea fluxului prin segmentul ucrainean vine într-un moment sensibil, în care Ungaria și Slovacia continuă să depindă de energia rusească, în ciuda eforturilor Uniunii Europene de a reduce aceste importuri, scrie Reuters.

„Ministerul Economiei informează că astăzi, la ora 2:00 (00:00 GMT), a fost reluată recepția de petrol în Slovacia prin conducta Druzhba”, se arată într-un comunicat oficial.

Conducta Druzhba a devenit una dintre cele mai sensibile infrastructuri din punct de vedere politic din Europa, după oprirea livrărilor de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia în luna ianuarie.

Fluxul de petrol prin segmentul ucrainean al conductei a fost reluat miercuri, ceea ce a determinat Ungaria să își retragă veto-ul asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro (105,4 miliarde de dolari) al Uniunii Europene, considerat urgent pentru Ucraina.

Ucraina a declarat că întreruperea a fost cauzată de necesitatea efectuării unor reparații la conductă. În schimb, Ungaria și Slovacia au acuzat Kievul că a tergiversat reluarea livrărilor.

Ungaria și Slovacia continuă să depindă de petrolul și gazele rusești și încearcă să mențină aprovizionarea, în pofida eforturilor Uniunii Europene de a elimina importurile de energie din Rusia după invazia acesteia în Ucraina, în 2022.

