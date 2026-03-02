Live TV

Fluxurile fizice de aur din Dubai, unul dintre nodurile importante de aprovizionare ale lumii, sunt blocate

Data actualizării: Data publicării:
Lingouri de aur
Lingouri de aur. Foto: Profimedia

Fluxurile fizice de aur către şi dinspre centrul de tranzacţionare din Dubai vor fi sever afectate în următoarele zile, după ce companiile aeriene au anulat zborurile ca urmare a atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului şi a represaliilor Teheranului, au declarat pentru Reuters trei surse din industria metalelor preţioase.

Dubai reprezintă un nod major de aprovizionare cu aur pentru Elveţia, Hong Kong şi India, unul dintre cei mai mari consumatori mondiali. Transportul aurului se face aproape exclusiv pe cale aeriană, din motive de securitate şi asigurare, date fiind valoarea ridicată şi greutatea redusă a metalului.

”Se pare că majoritatea, dacă nu toate companiile aeriene au anulat zborurile, aşa că nu va circula aur timp de câteva zile,” a spus una dintre sursele citate de News.ro.

Impactul asupra ofertei globale va depinde de durata întreruperii, au precizat sursele, care au cerut anonimatul deoarece nu sunt autorizate să discute cu presa.

Preţul spot al aurului a închis vineri în creştere cu 1,7%, la 5.277 dolari per uncie, la cel mai ridicat nivel de după 30 ianuarie. Mulţi analişti anticipează noi intrări de capital în aur, considerat activ de refugiu, la deschiderea pieţelor de luni. Recordul absolut a fost atins pe 29 ianuarie, la 5.594,82 dolari.

Un alt trader a spus că piaţa va fi dominată luni de fluxurile financiare din Shanghai, Londra şi New York.

”Marile centre, respectiv China, India, New York, Londra şi Zurich, sunt încă funcţionale”, a declarat acesta.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
Explozii în Teheran
2
SUA și Israel au atacat Iranul. Primul bilanț al victimelor indică sute de morți...
zgybh zdrgbh DG
3
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii în...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
4
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
racheta balsitica lansata
5
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
Ioan Varga nu se poate întoarce în România!
Digi Sport
Ioan Varga nu se poate întoarce în România!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran, pe 1 martie 2026. Foto: Profimedia
„Mi-e teamă să zbor spre Dubai, e zonă de război”. Incertitudine și deznădejde pentru turiștii prinși în războiul din Orientul Mijlociu
Cruise Ship Mein Schiff 4 arrives in Old Doha Port Mina District Doha Qatar
Haos în Golful Persic: Mii de turiști au rămas blocați pe nave de croazieră în Dubai, Abu Dhabi și Doha
Un iaht navighează pe lângă un nor de fum care se ridică din portul Jebel Ali, în urma unui atac iranian raportat în Dubai, la 1 martie 2026
„Pe cer sunt rachete, drone, unele explodează deasupra hotelurilor”. Mărturia unui român blocat în Dubai după atacurile Iranului
siluete de oameni cu bagaje in aeroport
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
otopeni
Haos pe rutele aeriene: Pasageri întorși din drum și zboruri anulate în Orientul Mijlociu. Ce spun românii care au ajuns acasă
Recomandările redacţiei
profimedia-1079236515
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Israelul a atacat din nou...
Earth Day Protest Against The Trump Administration
Trump și Netanyahu vor schimbări la Teheran, însă regimul iranian a...
Imagine cu caracter ilustrativ. Aeroportul Henri Coandă, decolare. Foto Profimedia
Cursele speciale ale TAROM care ar fi trebuit să repatrieze peste 300...
ilie bolojan guvern
Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în Orientul...
Ultimele știri
Baza militară britanică din Cipru a fost ținta unui atac cu drone, confirmă președintele cipriot. Reacția Ursulei von der Leyen
VIDEO Coloană de fum deasupra ambasadei SUA în Kuweit. Anunțul misiunii diplomatice
EVERGENT Investments: profit net 387,39 mil. lei în 2025, +43,5%; randament EVER 103%, dublu față de BET-TR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag bani și oportunități uriașe în martie 2026. Începe cea mai norocoasă perioadă pentru ele
Cancan
Cât va dura războiul Iran - SUA, de fapt. Donald Trump a făcut anunțul momentului
Fanatik.ro
Noul terminal de la Băneasa, blocat în licitații. Vecinii din cartierele de lux deja reclamă zgomotul
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Fotbalistul iranian de care nimeni nu mai știe nimic după ce l-a numit Satana pe ayatollahul Ali Khamenei. E...
Adevărul
Strâmtoarea Ormuz, butoiul cu pulbere care poate declanșa un şoc energetic de tipul anilor ’70: „Ne putem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Becali a luat decizia în privința lui Charalambous și Pintilii, imediat după ce FCSB a ratat play-off-ul
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Doliu în distribuția „The Wire”. Actorul Bobby J. Brown a murit într-un incendiu, al treilea deces într-un...
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Newsweek
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 lei și 1.200 lei. Ce bani iei în funcție de pensia actuală?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jennifer Garner, despre începutul dificil, dar „magic” în lumea actoriei. Câștiga 150 de dolari și dormea...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...