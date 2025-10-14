FMI anunță creșterea economiei mondiale, pe fondul taxelor vamale reduse. Conflictul dintre două mari puteri ar putea schimba situația

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în creştere estimările privind evoluția economiei mondiale în acest an, până la 3,2%, de la 3% cât prognoza în iulie şi 2,8% cât era avansul indicat în aprilie, arată cel mai recent raport „World Economic Outlook” (WEO), publicat marţi și transmis de Reuters.

Conflictul care ar putea destabiliza economia

Instituţia financiară internaţională avertizează însă că extinderea tensiunilor comerciale dintre SUA şi China ar putea afecta semnificativ PIB-ul global, chiar dacă şocul taxelor vamale şi condiţiile financiare au avut un impact mai slab decât cel aşteptat.



Recentele acorduri comerciale între Statele Unite şi unele economii majore au evitat cele mai grave efecte ale măsurilor de retorsiune, ceea ce a determinat FMI să îmbunătăţească previziunile economice din 2025, pentru a doua oară din aprilie.



În 2026, economia mondială ar urma să înregistreze o expansiune de 3,1%, un nivel similar cu cel previzionat de FMI în iulie.

Pe lângă taxele vamale mai reduse decât se estima, evoluţia PIB-ului global a fost sprijinită de sectorul privat, de redresarea lanţurilor de aprovizionare, de deprecierea dolarului, de măsurile de stimulare fiscală din Europa şi China şi de boom-ul investiţiilor în inteligenţa artificială (AI), a afirmat marţi Pierre-Olivier Gourinchas, economistul şef al Fondului Monetar Internaţional (FMI). Acesta a avertizat escaladarea tensiunilor comerciale dintre SUA şi China ar putea afecta avansul economiei mondiale şi ar spori incertitudinile, reducând investiţiile şi cheltuielile.



Conform scenariului de bază al FMI, SUA, prima economie mondială, ar urma să înregistreze în 2025 o creştere de 2%, de la un nivel de 1,9% prognozat în iulie În 2026, creşterea PIB-ului SUA ar urma să ajungă la 2,1%, o uşoară îmbunătăţire faţă de estimarea din iulie, dar mult sub avansul din 2024 de 2,8%.

Expansiunea zonei euro

Zona euro ar urma să înregistreze o expansiune de 1,2% anul acesta, de la un nivel de 1% prognozat în iulie, datorită măsurilor fiscale din Germania şi a continuării evoluţiei solide a economiei spaniole.



Japonia ar urma să înregistreze un avans de 1,1% anul acesta, de la un nivel de 0,7% prognozat în iulie, pe fondul majorării consumului intern, în urma creşterii salariilor. Anul viitor va fi un avans de doar 0,6%, de la un nivel de 0,5% prognozat în iulie.

Previziunile FMI pentru China au fost menţinute la 4,8% în 2025, în urma majorării exporturilor, şi la 4,2% în 2026.



Pe plan global, inflaţia ar urma să se situeze la 4,2% în 2025 şi 3,7% în 2026, pe fondul majorării preţurilor de consum în SUA, şi a revizuirii în scădere a previziunilor în unele ţări exportatoare din Asia, inclusiv China, India şi Thailanda, reflectând în principal ritmul de creştere mai redus al economiei, potrivit FMI.



Acordul de pace dintre Israel şi Hamas, care a oprit doi ani de conflict armat în Gaza, reprezintă o oportunitate pentru o redresare economică de durată în regiune, a afirmat Petya Koeva-Brooks, adjunctul economistului şef al FMI.



Oficialul a explicat că FMI este gata să coopereze cu comunitatea internaţională pentru redresarea Gaza şi a economiilor din regiune, care au fost profund afectate de conflict, inclusiv Egipt şi Iordania.



De asemenea, Fondul Monetar Internaţional a revizuit în scădere estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, până la 1%, de la 1,6% cât prognoza în luna aprilie şi 3,3% cât era avansul indicat în luna octombrie a anului trecut. De asemenea, FMI şi-a redus la jumătate estimările privind avansul PIB-ul României în 2026, până la 1,4%, de la 2,8% cât prognoza în primăvară.

