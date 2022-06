Foaia de parcurs pentru aderarea României la OCDE, aprobată oficial

România, reprezentată de ministrul de externe Bogdan Aurescu, a participat joi pentru prima dată în calitate de stat candidat la reuniunea anuală a Consiliului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), la care va fi aprobată oficial Foaia de Parcurs pentru aderarea la OCDE.

Consiliului OCDE a aprobat, la 25 ianuarie 2022, acordarea statutului de țară candidată pentru România.

Reuniunea ministerială se desfășoară la Paris, acolo unde este sediul OCDE, iar ministrul Bogdan Aurescu a salutat semnificația deosebită pe care o are pentru România adoptarea Foii de Parcurs pentru Aderare.

Foaia de parcurs este elaborată de Secretariatul OCDE cu sprijinul statelor membre, cu scopul de a ghida procesul de aderare. Este „un pas important pentru România, aceasta având rolul de a orienta, pe viitor, eforturile țării noastre în pregătirea și derularea negocierilor de aderare la OCDE. Foaia de Parcurs cuprinde o serie de capitole sectoriale de negociere și criterii clare de îndeplinit în următorii ani”, arată un comunicat al Ministerului de Externe.

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut cu această ocazie și o întrevedere cu secretarul general al Organizației, Mathias Cormann, care la 28 ianuarie 2022 a fost la București, la invitația prim-ministrului Nicolae Ciucă. Cei doi oficiali au convenit organizarea unei noi vizite a secretarului general în România, în acest an.

„Ministrul Bogdan Aurescu a salutat finalizarea Foii de Parcurs pentru aderarea României și a mulțumit Secretarului General pentru faptul că, în cadrul actualei reuniuni ministeriale a OCDE, această Foaie de Parcurs urmează să fie adoptată formal”, precizează comunicatul MAE.

Ministrul român al afacerilor externe și secretarul general al OCDE au discutat despre pașii următori pe care România trebuie să-i facă pentru a adera ca membru cu drepturi depline la OCDE, iar Bogdan Aurescu „a reiterat angajamentul politic larg al României față de finalizarea cu succes a obiectivului aderării și a confirmat faptul că țara noastră se pregătește intens pentru demararea discuțiilor de aderare și pentru asumarea obligațiilor de membru al organizației”, se spune în comunicat.

Bogdan Aurescu a vorbit despre consecințele agresiunii ruse din Ucraina asupra mediului

Agenda ministrului afacerilor externe a mai inclus participarea la deschiderea oficială a lucrărilor reuniunii OCDE, la care a vorbit (prin VTC), ca invitat special, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și o intervenție în dezbaterile din cadrul sesiunii intitulate „Trade and Environmental Sustainability” („Comerț și Sustenabilitate Climatică”), prezidată de ministrul italian al afacerilor externe și cooperării internaționale, Luigi Di Maio.

În intervenția sa din cadrul reuniunii OCDE, ministrul Bogdan Aurescu a vorbit, între altele, despre războiul ilegal al Federației Ruse în Ucraina, care generează efecte multidimensionale, inclusiv asupra mediului înconjurător. Astfel, șeful diplomației române a evidențiat că „agresiunea rusă are ca efecte și accentul mai mare pe utilizarea combustibililor fosili, distrugerea mediului înconjurător și a ecosistemului marin, poluarea aerului și a apei, insecuritatea cauzată de minele în derivă”, iar Bogdan Aurescu a subliniat, în acest context, angajamentul României de a contribui activ la demersurile de consolidare a rolului OCDE în acest domeniu.

Șeful diplomației române a evidențiat rolul-cheie al OCDE în configurarea unei economii mondiale „reziliente, verzi, digitale și incluzive, în baza unor principii și angajamente solide față de îmbunătățirea standardelor climatice la nivel global, inclusiv în cadrul oferit de Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și de Acordul de la Paris”, precizează comunicatul MAE.

Ministrul român de externe a subliniat urgența acțiunii eficiente la nivel internațional, în sprijinul obiectivului atingerii neutralității climatice. A evocat, în context, importanța Programului Internațional al OCDE pentru Acțiune privind Schimbările Climatice („International Programme for Action on Climate” - IPAC), la care România participă în mod activ încă de la înființare, subliniază comunicatul MAE.

Angajamentul puternic al României în ceea ce privește finalizarea pregătirilor interne pentru derularea în cele mai bune condiții a discuțiilor de aderare la OCDE a fost evidențiat de ministrul Bogdan Aurescu și cu prilejul intervenției sale în cadrul reuniunii OCDE. În acest context, ministrul Bogdan Aurescu a reiterat importanța acordată de Guvernul României acestui obiectiv esențial de politică externă și a mulțumit statelor membre pentru efortul depus în finalizarea Foii de Parcurs pentru Aderarea României.

Lucrările Conferinței Ministeriale (MCM) a OCDE din acest an, organizate sub titlul „The Future We Want: Better Policies for the Next Generation and a Sustainable Transition” („Viitorul pe care ni-l dorim: Politici mai bune pentru generațiile viitoare și o tranziție sustenabilă”), reunesc delegații ale statelor membre ale Organizației, ale țărilor partenere-cheie și candidate la aderare, precum și ale unor organizații și instituții internaționale.

