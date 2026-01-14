Un incendiu minor a fost provocat de artificii de mână aprinse la un restaurant din Madrid în weekend, a declarat proprietarul miercuri, la mai puțin de două săptămâni după focul mortal într-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans Montana, cauzat tot de elemente pirotehnice.

Incendiul a izbucnit sâmbătă seara la Fanatico, un restaurant modern din centrul capitalei spaniole, și a fost stins în aproximativ opt secunde cu ajutorul extinctoarelor, a transmis operatorul GLH Singular Restaurants într-un comunicat, relatează AFP preluată de News.ro.

„Nu au fost răniți și nu s-a înregistrat nicio pagubă structurală la locație”, mai spune sursa citată.

Citește și: Proprietarul francez al clubului din Crans Montana care a ars de Revelion, plasat în detenție preventivă pentru trei luni

Mass-media spaniolă a difuzat imagini video în care o perdea a luat foc în timp ce clienții agitau artificii aprinse, în timp ce dansatori performau într-un spectacol cu tematică de circ.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un chelner este surprins intervenind rapid cu un extinctor pentru a stinge flăcările.

Ca reacție, GLH Singular Restaurants a anunțat că a decis să interzică definitiv folosirea oricărui element pirotehnic în locațiile sale.

Citește și: Românul de 18 ani, mort în incendiul care a devastat barul elvețian Le Constellation, era din Gorj și avea dublă cetățenie. Anunțul MAE

Incidentul survine după un incendiu într-un bar aglomerat din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, în timpul sărbătorilor de Anul Nou, care a ucis 40 de persoane și a rănit alte 116.

Investigațiile inițiale sugerează că focul a fost provocat de artificii care au aprins spuma fonoizolantă instalată pe tavanul subsolului barului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu