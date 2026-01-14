Live TV

Video Foc provocat de artificii la un restaurant din Madrid, după incendiul mortal de la barul din stațiunea elvețiană Crans Montana

Data publicării:
incendiu restaurant fanatico madrid
Captură foto din video pe contul de YouTube El Pais

Un incendiu minor a fost provocat de artificii de mână aprinse la un restaurant din Madrid în weekend, a declarat proprietarul miercuri, la mai puțin de două săptămâni după focul mortal într-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans Montana, cauzat tot de elemente pirotehnice.

Incendiul a izbucnit sâmbătă seara la Fanatico, un restaurant modern din centrul capitalei spaniole, și a fost stins în aproximativ opt secunde cu ajutorul extinctoarelor, a transmis operatorul GLH Singular Restaurants într-un comunicat, relatează AFP preluată de News.ro.

„Nu au fost răniți și nu s-a înregistrat nicio pagubă structurală la locație”, mai spune sursa citată.

Citește și: Proprietarul francez al clubului din Crans Montana care a ars de Revelion, plasat în detenție preventivă pentru trei luni

Mass-media spaniolă a difuzat imagini video în care o perdea a luat foc în timp ce clienții agitau artificii aprinse, în timp ce dansatori performau într-un spectacol cu tematică de circ.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un chelner este surprins intervenind rapid cu un extinctor pentru a stinge flăcările.

Ca reacție, GLH Singular Restaurants a anunțat că a decis să interzică definitiv folosirea oricărui element pirotehnic în locațiile sale.

Citește și: Românul de 18 ani, mort în incendiul care a devastat barul elvețian Le Constellation, era din Gorj și avea dublă cetățenie. Anunțul MAE

Incidentul survine după un incendiu într-un bar aglomerat din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, în timpul sărbătorilor de Anul Nou, care a ucis 40 de persoane și a rănit alte 116.

Investigațiile inițiale sugerează că focul a fost provocat de artificii care au aprins spuma fonoizolantă instalată pe tavanul subsolului barului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
2
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
3
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
4
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre...
NDAmaGFzaD1mYzRkYjVjOGIwNmRmMGNkMzQ2OThkYTJmZTEyNGVlNA==.thumb
5
Trump a decis să intervină militar în Iran. Un atac ar putea avea loc în următoarele 24...
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Digi Sport
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Memorial Ceremony Held In Tribute To Victims Of Crans-Montana Bar Fire
Charlie Hebdo, dată în judecată în Elveția după caricatura despre incendiul mortal din Crans-Montana
Flowers Brought Near the Le Constellation Bar - Crans-Montana
Proprietarul francez al clubului din Crans Montana care a ars de Revelion, plasat în detenție preventivă pentru trei luni
Radu Miruță
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a participat la ceremonia de comemorare a victimelor din Crans Montana: Un moment de emoție profundă
Flowers Brought Near the Le Constellation Bar - Crans-Montana
Noi detalii în cazul incendiului din Crans-Montana. Ce a dezvăluit coproprietarul barului elvețian în fața anchetatorilor
avion elvetia
Armata Elveției, pentru Digi24: Misiunea de escortare a fost o ocazie de a mulțumi României pentru ajutorul în cazul Crans-Montana
Recomandările redacţiei
Ministra de Externe, Oana Țoiu.
Ședință la Ministerul de Externe. Oana Țoiu: Misiunile diplomatice...
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române
„O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 din NATO”. Șeful...
Premierul suedez Ulf Kristersson
Exerciții militare în Groenlanda, după amenințările lui Trump. Suedia...
legile justitiei guvern
Comitetul pentru revizuirea legilor justiției stabilește...
Ultimele știri
Un tânăr căutat pentru crimă în Franţa a fost prins într-un mall din Cluj
Sanitas Buzău ameninţă cu demisia colectivă: „Nu mai acceptăm să fim vinovaţii de serviciu”
O mamă şi fiul său, suspectați că ar fi vândut droguri, au fost reţinuţi de DIICOT
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 14 ianuarie deschide un nou capitol astrologic. Mercur în opoziție cu Jupiter aduce schimbări majore...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Scandal uriaș! O mare campioană olimpică a fost acuzată de trădare națională
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Proiectul abandonat în urmă cu mai bine de 10 ani care e pe cale să renască. Costă aproape 8 milioane de euro...
Adevărul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA...
Playtech
Câți ani trebuie să lucrezi pentru pensia comunitară. Condițiile pentru munca în țară și în UE
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant adus mamei sale, care l-a sprijinit în carieră: „A crezut în mine...
Adevarul
LIVE TEXT Întâlnirea cu privire la Groenlanda de la Washington s-a încheiat după aproximativ o oră
Newsweek
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Momente stânjenitoare și controversate la Globurile de Aur 2026. Țigări aprinse în sală, grimase, plecări...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...