Focuri de avertisment la granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Mai mulți soldați nord-coreeni au trecut linia de demarcație

Armata sud-coreeană a tras, săptămâna trecută, focuri de avertisment după ce mai mulți soldați nord-coreeni au trecut linia de demarcație militară, determinându-i să se retragă, potrivit Agerpres, care citează agenția de știri Yonhap. Este prima încălcare a liniei de demarcație militară de către armata nord-coreeană în acest an.

Potrivit sursei citate, soldații nord-coreeni se aflau cel mai probabil într-o misiune de patrulare în momentul în care au trecut linia de demarcație militară (MDL). După ce au fost avertizați de armata sud-coreeană, aceștia s-au retras și nu a mai fost raportată nicio altă activitate neobișnuită în zonă.

În cursul anului trecut, soldații nord-coreeni au încălcat linia de demarcație militară de 17 ori.

Cele două Corei se află în continuare, din punct de vedere tehnic, în stare de război, după ce conflictul dintre ele, desfășurat între 1950 și 1953, s-a încheiat printr-un armistițiu, nu prin semnarea unui tratat de pace, potrivit Reuters.

Totodată, agenția EFE remarcă faptul că incidentul a fost anunțat la o zi după ce președintele sud-coreean Lee Jae-myung și-a reiterat apelul la dialog cu Coreea de Nord. Liderul de la Seul a pledat pentru înlocuirea armistițiului cu un acord de pace, care să pună oficial capăt Războiului din Coreea.

Editor : A.P.