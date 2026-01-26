Live TV

Fond de ajutorare de 10 milioane de euro pentru victimele incendiului din barul din stațiunea elvețiană Crans Montana

crans montana
Foto: Profimedia Images
Anchetați pentru omor din neglijență

Guvernul cantonului Valais din sud-vestul Elveţiei, unde un incendiu într-un bar din staţiunea de schi Crans Montana a provocat de Revelion moartea a 40 de persoane, a anunţat luni o alocare de zece milioane de franci elveţieni (10,8 milioane de euro) pentru a ajuta victimele dezastrului, transmite EFE, preluată de Agerpres.

Într-un comunicat oficial, executivul cantonal a precizat că ajutorul va fi acordat prin intermediul unei fundaţii aflate în proces de constituire, pentru a sprijini atât victimele, cât şi familiile acestora, indiferent de situaţia lor financiară.

De asemenea, a adăugat că cantonul Valais va suporta cheltuielile funerare, precum şi pe cele legate de repatrierea rămăşiţelor victimelor decedate în cazul celor care proveneau din alte ţări. 

Italia a protestat oficial sâmbătă faţă de eliberarea pe cauţiune a proprietarului unui bar elveţian cuprins de un incendiu fatal de Anul Nou şi şi-a rechemat ambasadorul în Elveţia. Decizia instanţei a fost criticată în ambele ţări, relatează Reuters.

Anchetați pentru omor din neglijență

Jacques Moretti şi soţia sa Jessica, proprietarii barului Le Constellation din Crans-Montana, sunt anchetaţi pentru omor din neglijenţă şi alte infracţiuni legate de incendiul care a provocat moartea a 40 de persoane şi rănirea a peste 100, multe dintre ele adolescente.

Moretti a fost reţinut la 9 ianuarie, dar eliberat pe cauţiune vineri.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a calificat eliberarea lui Moretti drept „o jignire adusă memoriei victimelor... şi o insultă adusă familiilor acestora”.

Şase dintre persoanele care au murit în incendiul din bar erau italieni, la fel ca şi 10 dintre răniţi.

Un comunicat al guvernului anunţă că Meloni şi ministrul de externe Antonio Tajani au dat instrucţiuni ambasadorului Italiei să o contacteze imediat pe Beatrice Pilloud, procurorul şef al cantonului Valais din Elveţia, pentru a-i transmite „puternica indignare” a Italiei faţă de eliberarea lui Moretti.

„Întreaga Italie cere cu insistenţă adevăr şi dreptate şi solicită luarea de măsuri respectuoase în urma acestui dezastru, care să ţină seama pe deplin de suferinţa şi aşteptările familiilor”, se arată în comunicat.

Meloni şi Tajani au ordonat, de asemenea, ambasadorului Gian Lorenzo Cornado să se întoarcă la Roma pentru a stabili ce măsuri suplimentare trebuie luate, se arată în comunicat.

Ministrul de Externe al Elveţiei, Ignazio Cassis, din cantonul italofon Ticino, a declarat că a discutat cu Tajani şi că vecinii au reafirmat sprijinul reciproc în urma tragediei.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe elveţian a declarat că nu a fost informat cu privire la decizia de a-l rechema pe ambasadorul Italiei, dar că o astfel de măsură face parte din practica diplomatică obişnuită şi nu va fi permanentă.

Procurorul elveţian Pilloud a confirmat agenţiei de ştiri elveţiene Keystone SDA că a fost contactată de ambasadorul italian, dar a explicat că o altă instanţă a dispus eliberarea lui Moretti.

„Nu doresc să fiu responsabilă pentru un incident diplomatic între cele două ţări. Nu voi ceda niciunei presiuni din partea autorităţilor italiene, motiv pentru care i-am recomandat ambasadorului să se adreseze autorităţilor politice elveţiene”, a declarat ea.

