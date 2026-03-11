Live TV

Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă peste 10 miliarde de dolari

Data publicării:
Pavel Durov
Pavel Durov. Foto: Profimedia

Averea proprietarului aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a scăzut de la 17,1 miliarde de dolari la 6,6 miliarde de dolari, scrie revista Forbes.

Scăderea averii cu 61% se explică prin reducerea evaluărilor companiilor tehnologice similare. În ultimul an, după cum au declarat pentru Forbes mai mulți bancheri de investiții, nu au apărut noi prezentări Telegram pentru investitori în acces public, iar IPO-ul companiei s-ar putea să nu mai aibă loc în curând. „Acum nu este cel mai bun moment pentru listare: Telegram este blocat pe piețele cheie, inclusiv Rusia și Iran. La o evaluare mai mică decât cea declarată anterior de Durov, compania, cel mai probabil, nu va intra pe bursă”, a spus unul dintre bancherii de investiții.

Pentru o evaluare conservatoare, analiștii propun compararea companiei cu cel mai apropiat concurent – aplicația americană de mesagerie Snapchat. În ceea ce privește numărul de utilizatori lunari, companiile sunt comparabile. La sfârșitul anului 2025, Snapchat avea 946 de milioane de utilizatori, în timp ce audiența Telegram depășește 1 miliard. În același timp, veniturile Snapchat în 2025 au ajuns la 5,9 miliarde de dolari, ceea ce este de aproape trei ori mai mult decât veniturile prognozate ale Telegram (2 miliarde de dolari).

Snapchat a încheiat anul cu o pierdere de 460 de milioane de dolari, în timp ce Telegram a înregistrat o pierdere de 222 de milioane de dolari numai în prima jumătate a anului. Drept urmare, capitalizarea Snapchat a scăzut aproape la jumătate în decursul unui an, până la 8,7 miliarde de dolari. Acest lucru a influențat revizuirea evaluării Telegram și a stării lui Durov.

Un factor suplimentar de presiune asupra situației lui Durov ar putea fi necesitatea rambursării obligațiunilor Telegram. Prima emisiune de titluri, plasată pe cinci ani cu un cupon de 7%, trebuie rambursată la 22 martie 2026. Durov a refinanțat parțial datoria, dar mai are de plătit 1,1 miliarde de dolari. În iunie, compania a plasat noi obligațiuni în valoare de 1,7 miliarde de dolari, cu un randament mai mare de 9%, ceea ce reflectă creșterea riscurilor pentru investitori.

Durov a intrat pentru prima dată în clasamentul Forbes în 2016. Atunci, averea sa în lista „Cei mai bogați 200 de oameni de afaceri din Rusia” era estimată la 600 de milioane de dolari, iar în 2018 a devenit miliardar. Forbes a acordat antreprenorului cea mai mare evaluare a averii sale, de 17,2 miliarde de dolari, în 2021, când Telegram a emis primele obligațiuni cu posibilitatea de conversie în acțiuni la prețul viitorului IPO. În acea perioadă, investitorii evaluau compania la aproximativ 30-35 miliarde de dolari. Durov însuși a evaluat serviciul la 30 de miliarde de dolari în 2024. Aceeași sumă a fost discutată de bancheri în perspectiva unei posibile listări a acțiunilor Telegram la bursă.

Unul dintre analiștii de piață, sub condiția anonimatului, a sugerat că Durov ar putea să-și plătească parțial investitorii cu acțiuni Telegram, dar fără a efectua o ofertă publică inițială. „Uitați-vă la fondurile care au cumpărat a doua emisiune – sunt BlackRock, Abu Dhabi, Mubadala și alți investitori majori. Poate că Durov le-a promis o participație în companie”, spune el.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
2
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
cască pilot
5
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digi Sport
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Consequences Of Russian Attack In Kyiv Region
Cum îl va ocoli UE pe Viktor Orban pentru a aloca Ucrainei zeci de miliarde de euro vitale pentru economia Kievului
Lingouri de aur
Ucraina cere Ungariei să îi restituie banii şi lingourile de aur confiscate după interceptarea unui transport de valori
Currency of Switzerland. Banknotes and Swiss franc coins on them. Financial topics in Swiss banking concept.
Elveţienii au decis prin referendum ca garantarea plăţilor cu numerar să fie înscrisă în Constituţie
drum rupt valcea
Zeci de familii din Vâlcea sunt izolate de trei săptămâni, după ce drumul s-a rupt. Primar: „Nu sunt bani, deocamdată”
jandarmerita si hot din valcea
O jandarmeriță curajoasă a oprit un hoț să fugă cu banii sustraşi dintr-o mânăstire
Recomandările redacţiei
FED DECLARATIE NICUSOR DAN AMERICANI 110326_26432
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Parlamentul dezbate azi cererea SUA...
2025 Parliamentary Election In Moldova, Chisinau - 26 Sep 2025
Moment istoric. Republica Moldova părăsește definitiv CSI...
Missile trails and interceptions by Israel’s Iron Dome air defense system light up the sky over Tel Aviv
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Funeralii la Teheran. Israelul...
sedinta in camera deputatilor
Ora 17:00. Parlamentul se reunește pentru a dezbate cererea SUA de a...
Ultimele știri
Ministrul Muncii, nemulțumit de buget. Florin Manole: „Pachetul de asistență socială este mai mic cu un miliard de lei”
Pacienţii cu diabet zaharat de tip 2: scad complicațiile cardiovasculare, cresc decesele prin demență
Lucrările pe sectorul Adjud–Răcăciuni al Autostrăzii Moldovei A7 au depășit 90%. Când se va deschide circulația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Descoperirea teribilă făcută de o femeie însărcinată: „Soțul meu avea o aventură chiar cu mama mea și nu a...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Modelul Dacia care amenință Europa! E o lovitură totală pe piața auto. SUV-ul e peste Kia, Hyundai, Nissan...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Un cunoscut sportiv a murit la doar 28 de ani, într-un accident rutier. Autoturismul cu 530 de cai putere a...
BUCURESTI - DESCHIDERE AN UNIVERSITAR - FACULTATEA DE DREPT - 30
Tinerii ieșiți din sistemul de protecție socială care studiază sau lucrează vor primi indemnizație lunară...
Playtech
Ai voie să depozitezi biciclete pe casa scării? Ce spune legea
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Pro FM
Cum arată Dulce María în 2026. Artista din Rebelde, declarații neașteptate: „Nu-mi imaginam că voi fi...
Film Now
Joshua Jackson, despre moartea lui James Van Der Beek, colegul lui din „Dawson’s Creek”: „Pierderea este...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât timp durează, de fapt, să te îndrăgostești? Iată ce spune știința
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Quentin Tarantino o pune la zid pe Rosanna Arquette după criticile privind limbajul rasist: „Ai acceptat...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026