Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă peste 10 miliarde de dolari

Averea proprietarului aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a scăzut de la 17,1 miliarde de dolari la 6,6 miliarde de dolari, scrie revista Forbes.

Scăderea averii cu 61% se explică prin reducerea evaluărilor companiilor tehnologice similare. În ultimul an, după cum au declarat pentru Forbes mai mulți bancheri de investiții, nu au apărut noi prezentări Telegram pentru investitori în acces public, iar IPO-ul companiei s-ar putea să nu mai aibă loc în curând. „Acum nu este cel mai bun moment pentru listare: Telegram este blocat pe piețele cheie, inclusiv Rusia și Iran. La o evaluare mai mică decât cea declarată anterior de Durov, compania, cel mai probabil, nu va intra pe bursă”, a spus unul dintre bancherii de investiții.

Pentru o evaluare conservatoare, analiștii propun compararea companiei cu cel mai apropiat concurent – aplicația americană de mesagerie Snapchat. În ceea ce privește numărul de utilizatori lunari, companiile sunt comparabile. La sfârșitul anului 2025, Snapchat avea 946 de milioane de utilizatori, în timp ce audiența Telegram depășește 1 miliard. În același timp, veniturile Snapchat în 2025 au ajuns la 5,9 miliarde de dolari, ceea ce este de aproape trei ori mai mult decât veniturile prognozate ale Telegram (2 miliarde de dolari).

Snapchat a încheiat anul cu o pierdere de 460 de milioane de dolari, în timp ce Telegram a înregistrat o pierdere de 222 de milioane de dolari numai în prima jumătate a anului. Drept urmare, capitalizarea Snapchat a scăzut aproape la jumătate în decursul unui an, până la 8,7 miliarde de dolari. Acest lucru a influențat revizuirea evaluării Telegram și a stării lui Durov.

Un factor suplimentar de presiune asupra situației lui Durov ar putea fi necesitatea rambursării obligațiunilor Telegram. Prima emisiune de titluri, plasată pe cinci ani cu un cupon de 7%, trebuie rambursată la 22 martie 2026. Durov a refinanțat parțial datoria, dar mai are de plătit 1,1 miliarde de dolari. În iunie, compania a plasat noi obligațiuni în valoare de 1,7 miliarde de dolari, cu un randament mai mare de 9%, ceea ce reflectă creșterea riscurilor pentru investitori.

Durov a intrat pentru prima dată în clasamentul Forbes în 2016. Atunci, averea sa în lista „Cei mai bogați 200 de oameni de afaceri din Rusia” era estimată la 600 de milioane de dolari, iar în 2018 a devenit miliardar. Forbes a acordat antreprenorului cea mai mare evaluare a averii sale, de 17,2 miliarde de dolari, în 2021, când Telegram a emis primele obligațiuni cu posibilitatea de conversie în acțiuni la prețul viitorului IPO. În acea perioadă, investitorii evaluau compania la aproximativ 30-35 miliarde de dolari. Durov însuși a evaluat serviciul la 30 de miliarde de dolari în 2024. Aceeași sumă a fost discutată de bancheri în perspectiva unei posibile listări a acțiunilor Telegram la bursă.

Unul dintre analiștii de piață, sub condiția anonimatului, a sugerat că Durov ar putea să-și plătească parțial investitorii cu acțiuni Telegram, dar fără a efectua o ofertă publică inițială. „Uitați-vă la fondurile care au cumpărat a doua emisiune – sunt BlackRock, Abu Dhabi, Mubadala și alți investitori majori. Poate că Durov le-a promis o participație în companie”, spune el.

