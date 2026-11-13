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Forţele Aeriene ale SUA au intervenit în urma apariţiei unor „drone suspecte” deasupra unei baze din Marea Britanie

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baza aeriana Lakenheath marea britanie profimedia-1149420042
Foto: Profimedia
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Forţele Aeriene ale SUA au declarat că au intervenit vineri seară în urma „unei activităţi suspecte a unor drone neautorizate” deasupra bazei RAF Lakenheath din Suffolk, Marea Britanie, relatează News.ro.

Niciun membru al personalului, nicio aeronavă şi nicio infrastructură nu au fost afectate, a declarat un purtător de cuvânt al Forţelor Aeriene ale SUA.

Această declaraţie vine în urma unor informaţii neconfirmate potrivit cărora la bază s-au declanşat sirenele, pe care locuitorii dintr-un sat din apropiere au declarat că le-au auzit.

Ministerul Apărării a fost contactat pentru a oferi un comentariu, precizează BBC.

La începutul acestei săptămâni, cel puţin 12 aeronave ale Forţelor Aeriene ale SUA au decolat de la baza RAF Mildenhall din apropiere.

Editor : Liviu Cojan

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