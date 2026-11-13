Forţele Aeriene ale SUA au intervenit în urma apariţiei unor „drone suspecte” deasupra unei baze din Marea Britanie

Forţele Aeriene ale SUA au declarat că au intervenit vineri seară în urma „unei activităţi suspecte a unor drone neautorizate” deasupra bazei RAF Lakenheath din Suffolk, Marea Britanie, relatează News.ro.

Niciun membru al personalului, nicio aeronavă şi nicio infrastructură nu au fost afectate, a declarat un purtător de cuvânt al Forţelor Aeriene ale SUA.

Această declaraţie vine în urma unor informaţii neconfirmate potrivit cărora la bază s-au declanşat sirenele, pe care locuitorii dintr-un sat din apropiere au declarat că le-au auzit.

Ministerul Apărării a fost contactat pentru a oferi un comentariu, precizează BBC.

La începutul acestei săptămâni, cel puţin 12 aeronave ale Forţelor Aeriene ale SUA au decolat de la baza RAF Mildenhall din apropiere.

Editor : Liviu Cojan