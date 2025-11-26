Forțele aeriene ucrainene au dezvăluit detalii despre modul în care piloții ucraineni operează avioanele de vânătoare franceze Mirage 2000.

Potrivit Ukrinform, Forțele Aeriene au publicat un videoclip în care un pilot Mirage 2000 și tehnicieni aeronautici discută despre eficacitatea avionului pe câmpul de luptă, scrie Ukrinform.

„Nu există multe avioane Mirage în Forțele Aeriene ale Ucrainei, așa că observarea acestui avion la o bază aeriană avansată este un adevărat noroc pentru echipa noastră de filmare – mai ales că pilotul efectua o misiune de luptă reală”, se menționează în descrierea videoclipului.

Pilotul și-a prezentat avionul la un aerodrom tactic și și-a împărtășit impresiile despre zborul cu acesta.

Piloții ucraineni și echipele lor avansate trebuie să schimbe constant aerodromurile, deoarece inamicul încearcă în mod constant să distrugă echipamentele Forțelor de Apărare, iar misiunile de luptă sunt adesea efectuate sub atacuri cu rachete și drone.

Piloții s-au antrenat în Franța

„Am petrecut aproximativ șase luni învățând să pilotăm avionul și să folosim armele sale pe Mirage 2000 cu control dublu. Apoi am trecut la avionul cu un singur loc – chiar cel pe care îl pilotez acum”, a spus pilotul.

El a menționat că racheta Magic 2 cu care este echipat avionul a funcționat extrem de bine, atingând rate de succes aproape perfecte.

„Eficacitatea interceptării dronelor și rachetelor inamice cu acest avion este de 98%. Sunt cifre impresionante”, a spus el.

Pilotul a subliniat necesitatea ca Forțele Aeriene Ucrainene să continue să-și dezvolte capacitățile și să primească avioane și arme mai moderne pentru a contracara atacurile aeriene ale Rusiei.

El a adăugat, de asemenea, că Mirage 2000 nu dispune de armament cu rază lungă de acțiune:

„Avem nevoie de arme care să asigure un echilibru între eficacitate și costuri, astfel încât să putem contracara numeroasele amenințări aeriene inamice cu care ne confruntăm astăzi”, a spus pilotul.

„Dacă aș avea ocazia să trec la un alt avion mai bun decât Mirage, probabil că aș alege Rafale. Este, de asemenea, francez, astfel încât recalificarea ar fi mult mai rapidă decât în cazul avioanelor din alte țări.

Iar Rafale poate transporta Meteor – o rachetă cu rază lungă de acțiune. Suntem gata să ne facem treaba în orice moment, dar avem nevoie de ajutorul partenerilor noștri pentru a ne furniza aceste arme și toate celelalte sisteme pe care le pot oferi”, a spus el.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat anterior că unul dintre avantajele avioanelor Rafale este faptul că piloții ucraineni care zboară deja cu avioane Mirage nu vor avea nevoie de o pregătire suplimentară îndelungată.

Editor : Sebastian Eduard