Forţele americane se retrag de la baza Al-Tanf din Siria

Forţele americane desfăşurate în Siria în cadrul coaliţiei internaţionale antijihadiste s-au retras de la baza aeriană Al-Tanf, lângă frontiera cu Iordania, au declarat miercuri pentru AFP două surse militare siriene.

„Forţele americane s-au retras complet astăzi de la baza aeriană Al-Tanf”, iar forţele siriene au fost desfăşurate pentru a le înlocui, a făcut cunoscut sursă militară siriană sub protecţia anonimatului.

A doua sursă a confirmat retragerea, precizând că forţele americane au început acest proces „acum 15 zile”, notează AFP, citată de Agerpres.

