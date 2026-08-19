Forțele armate austriece avertizează soldații cu privire la contactul cu 21 de presupuși agenți ai Kremlinului

Cel puțin 20 de diplomați ruși din Austria au, se pare, legături cu serviciile de informații ale statului. Pe lângă ambasadă, sunt afectate și misiuni importante pe lângă organizații internaționale. Aceasta este concluzia unei cercetări realizate de publicația media independentă de opoziție rusă Agentstvo. Suspiciunile de spionaj implică misiuni diplomatice de rang înalt la Viena. Printre cei afectați se numără emisari ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Națiunilor Unite și Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Mai mulți diplomați au legături directe cu serviciile de informații rusești, pistele conducând adesea la baze militare secrete, unități de comunicații sau centre de antrenament ale armatei ruse. Jurnaliștii au analizat datele disponibile publicului de pe platforma Rupep.org. Aceștia au luat în considerare adresele înregistrate ale diplomaților, funcțiile profesionale anterioare, veniturile și legăturile familiale. Constatările sugerează contacte cu serviciul de informații externe SVR, serviciul de informații interne FSB și serviciul de informații militare GRU.

Forțele Armate Austriece au trimis un e-mail urgent tuturor soldaților, îndemnându-i să raporteze presupușii spioni ruși, scrie Der Standard. E-mailul se referă la 21 de presupuși agenți ai Kremlinului, despre care se crede că spionează pentru Moscova sub acoperire în roluri diplomatice. „Dacă cunoașteți una sau mai multe dintre aceste persoane sau v-au contactat, sunteți rugați să raportați acest lucru Agenției de Contraspionaj prin intermediul Biroului de Raportare a Spionajului, ca o contribuție la eforturile de contraspionaj”, se arată în e-mailul Ministerului Apărării, relatat inițial de ziarul Krone. Îngrijorarea este că presupușii ofițeri de informații ar fi putut lua legătura direct cu membri ai forțelor armate pentru a obține informații.

Lista publicată de Agentsvo

Ministerul Apărării a confirmat pentru Der Standard că e-mailul a fost trimis nu doar tuturor angajaților Ministerului Apărării, ci și tuturor rezerviștilor. Pe lângă personalul ministerului, alte 23.000 de persoane au primit scrisoarea. Aceasta a fost „una dintre mai multele părți ale unei inițiative de creștere a gradului de conștientizare” în rândul personalului militar. Agenția de Contrainformații are sarcina de a proteja și de a crește gradul de conștientizare în rândul angajaților ministerului din toate domeniile.

Tanner: „Este vorba despre destabilizare”

Dar despre ce presupuse interese rusești ar trebui să-i avertizeze soldații e-mailul? Ministrul Apărării, Klaudia Tanner (ÖVP), a declarat pentru ORF că este vorba „întotdeauna despre destabilizare” și „despre răspândirea propriilor mesaje”.

Lista care circulă în cadrul Ministerului Apărării include și unele dintre cele peste 40 de persoane enumerate de Ministerul de Externe al Austriei pe site-ul său web ca angajați ai Ambasadei Rusiei. Se presupune că mai multe dintre aceste persoane au legături cu serviciile de informații ale lui Vladimir Putin.

Această informație nu este nouă în sine. De la începutul războiului din Ucraina, Austria a expulzat 14 membri ai personalului ambasadei ruse. În culise, atitudinea predominantă în rândul autorităților este: mai mulți ar fi bineveniți. Cu toate acestea, faptul că un fel de „listă a pericolelor” cu fotografii și nume circulă în cadrul ministerului ca măsură de precauție – și chiar este făcută publică – este fără precedent.

Scurgere de informații rusești în fundal

Contextul e-mailului de la Ministerul Apărării este, aparent, un articol al publicației ruse din opoziție și exil Proekt (fosta Agentstvo) de la începutul acestei săptămâni, care sugerează că aproximativ unul din șase diplomați ruși din Viena ar putea avea legături cu serviciile de informații ale Moscovei.

Pe baza listei diplomatice publicate de Ministerul de Externe, sunt enumerați nominal 21 de ruși care lucrează în Austria, iar potențialele lor legături cu serviciile de informații rusești sunt explicate. Cercetarea s-a bazat pe baze de date rusești scurse, care conțineau informații privind înregistrarea și impozitele.

Potrivit unei publicații online specializate în jurnalism de investigație, cel puțin opt dintre cei peste 40 de angajați ai ambasadei Rusiei în Austria, conform listei Ministerului austriac de Externe, ar putea avea legături cu serviciile de informații. Raportul precizează că trei persoane ar putea avea conexiuni cu serviciul de informații externe, SVR (Serviciul de Informații Externe), și una cu serviciul de informații militare, GRU. O persoană ar putea fi conectată la ambele servicii, iar o alta la serviciul de informații interne, Serviciul Federal de Securitate (FSB).

Expert în informații observă pagube

Expertul în informații Thomas Riegler consideră că numele presupușilor agenți care circulă acum în public vor cauza, fără îndoială, „daune considerabile” părții ruse. Astfel de scurgeri de informații relativ concrete sunt neplăcute pentru Moscova, deoarece pun sub presiune serviciile acesteia. Atunci când nume reale sunt menționate în mass-media, angajații respectivi sunt de obicei „arși” de către ambasadă, a declarat istoricul și politologul pentru STANDARD.

Între timp, e-mailul de la Ministerul Apărării arată că autoritățile și serviciile interne iau rapoartele foarte în serios. Faptul că numele personalului ambasadei ruse sunt publice ar putea, în orice caz, să ducă la părăsirea de către o parte sau a tuturor acestora a Austriei, fără ca Republica să fie nevoită să-i declare personae non gratae. În același timp, însă, presiunea asupra Ministerului austriac de Externe de a lua măsuri este, de asemenea, în creștere.

Agenție clandestină de contrainformații

Având în vedere natura sensibilă a problemei, Ministerul Apărării a declarat că nu vor fi furnizate detalii suplimentare cu privire la procedura exactă de gestionare a unor astfel de rapoarte de la soldați. Abwehramt-ul, unul dintre cele două servicii de informații ale Forțelor Armate Austriece, este responsabil pentru autoprotecția armatei, inclusiv contraspionajul, și, prin urmare, operează clandestin.

Măsurile de conștientizare ale agenției de informații vizează întotdeauna abordarea amenințărilor la adresa Forțelor Armate Austriece și a personalului acestora, potrivit ministerului: „Indiferent dacă acestea provin de la actori statali, alte organizații sau persoane fizice”. Serviciul de informații își împărtășește constatările pe această temă cu soldații la intervale neregulate.

În combaterea suspiciunii de spionaj împotriva Forțelor Armate Austriece, Ministerul Apărării colaborează cu Ministerele de Interne și de Externe, care sunt, de asemenea, responsabile pentru această chestiune. Potrivit Ministerului Apărării, există mai multe grupuri de lucru interdepartamentale în acest scop, precum și o strânsă cooperare între cele două servicii de informații ale Forțelor Armate Austriece, Agenția de Contrainformații și Agenția de Informații a Armatei, și Direcția pentru Securitate și Informații de Stat (DSN), care se află în cadrul Ministerului de Interne.

70 de diplomați ruși au fost refuzați la intrare

Ministerul de Externe a declarat, ca răspuns la o anchetă STANDARD, că „nu are un mandat independent pentru combaterea spionajului sau a criminalității”. Este responsabilitatea serviciilor de informații să investigheze anchetele actuale. Cu toate acestea, ministerul menține un contact strâns cu acestea în aceste chestiuni. Spionajul reprezintă o amenințare la adresa securității Republicii. Ministerul „nu va mai închide ochii când vine vorba de spionaj pe teritoriul austriac”.

În principiu, toți diplomații pot intra în Austria sau pot fi acreditați aici doar după ce primesc o evaluare pozitivă din partea DSN (Secretariatul de Stat pentru Migrație al Rusiei). În cazul evaluărilor negative, intrarea și acreditarea sunt refuzate de Ministerul de Externe – acest lucru s-a întâmplat în aproximativ 70 de cazuri care au implicat diplomați ruși începând cu primăvara anului 2022. În plus, patru diplomați ruși au fost declarați personae non gratae în timpul actualei legislaturi și un total de 15 din 2020.

Aceste constatări se aliniază cu evaluările agențiilor de securitate occidentale. Potrivit acestor agenții, Rusia a transformat în mod deliberat capitala Austriei într-unul dintre cele mai importante centre de informații din Occident, în timpul războiului împotriva Ucrainei. Ani de zile, capitala Austriei a fost considerată un centru pentru activitățile de spionaj internațional în cercurile de securitate europene.

Editor : M.C