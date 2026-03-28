Forțele armate israeliene, sub presiune: Israelul a trecut la raționalizarea celor mai performante sisteme de interceptare

Israelul a început să raționalizeze utilizarea rachetelor de interceptare de ultimă generație, în speranța de a-și conserva stocurile de arme defensive cele mai performante în fața barajelor zilnice ale Iranului, care nu au încetat de-a lungul celor patru săptămâni de război, scrie WSJ.

Două rachete balistice iraniene au lovit recent orașele Dimona și Arad, după ce Israelul a încercat fără succes să le intercepteze cu versiuni modificate ale unor muniții mai puțin avansate.

Israelul s-a confruntat joi cu un alt bombardament alarmant, locuitorii raportând sirene care sunau constant și mai multe lovituri de rachete în toată țara.

Până în prezent, în acest război și în conflictul cu Iranul din iunie anul trecut, Israelul a utilizat cu succes interceptorii de ultimă generație din seria Arrow pentru a doborî rachete balistice. Recent, a folosit versiuni îmbunătățite ale sistemului David’s Sling, conceput pentru a doborî rachete și rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, pentru a intercepta variante mai mari și cu rază mai lungă de acțiune – cu rezultate mixte.

Decizia de a folosi muniții cu capacități reduse reflectă presiunea la care sunt supuse forțele armate din regiune, pe măsură ce consumă arme scumpe și dificil de fabricat pentru a respinge atacurile rachetelor și dronelor produse în masă de Iran.

SUA și Israelul au eliminat o mare parte din capacitatea Iranului de a lansa rachete, dar nu în totalitate, transformând războiul, în parte, într-o cursă pentru a vedea care parte rămâne fără muniție prima.

Citește și

Marea Britanie nu mai poate conta pe SUA din cauza „imprevizibilității” lui Trump: „Trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”

„Numărul de interceptori de orice tip este limitat”, a spus Tal Inbar, analist senior la Missile Defense Advocacy Alliance, cu sediul în SUA. „Pe măsură ce luptele continuă, stocul se diminuează. Și pe măsură ce se diminuează, trebuie să faci calcule mai atente cu privire la ce să folosești.”

Iranul a lansat peste 400 de rachete și sute de drone asupra Israelului de la începutul războiului. Deși cifrele au fost mai mari în primele zile, barajele au rămas relativ constante în ultimele săptămâni, cu provocarea suplimentară reprezentată de faptul că Hezbollah lansează zeci de proiectile asupra Israelului în fiecare zi.

La fiecare rachetă care se apropie, oficialii trebuie să decidă dacă o lasă să cadă în zone neocupate sau dacă o doboară și, în cazul din urmă, cu ce sistem. De asemenea, trebuie să ia în considerare conservarea stocurilor pentru a acoperi gama de amenințări care ar putea apărea în zilele următoare.

Sistemul de apărare aeriană multistratificat al Israelului, dezvoltat în mare parte împreună cu SUA, utilizează muniții diferite concepute pentru a face față diferitelor tipuri de amenințări.

