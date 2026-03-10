Live TV

Forţele armate ucrainene au anunţat că au recuperat aproape întreaga regiune Dnipropetrovsk

Orașul Krîvîi Rih din Dnipropetrovsk
Orașul Krîvîi Rih din Dnipropetrovsk lovit de rachete rusești.

Forţele armate ucrainene au reuşit să recupereze aproape tot teritoriul pe care armata rusă îl cucerise în regiunea Dnipropetrovsk, a declarat şeful Comandamentului Operaţional al Statului Major General ucrainean, generalul Oleksandr Komarenko, într-un interviu publicat marţi de portalul RBK-Ukraine, citat de EFE.

„Aproape tot teritoriul regiunii Dnipropetrovsk a fost eliberat. Trei sate mici rămân de eliberat, iar alte două trebuie curăţate (de soldaţii ruşi rămaşi acolo)”, a declarat generalul pentru publicaţia ucraineană.

Potrivit oficialului militar ucrainean, în operaţiunile care au permis expulzarea ruşilor din unele dintre satele pe care le controlau în Dnipropetrovsk, Ucraina a recuperat un total de peste 400 de kilometri pătraţi.

Preşedintele ţării, Volodimir Zelenski, a anunţat recent recucerirea de către trupele sale a aceleiaşi zone de teritoriu de-a lungul liniei frontului Oleksandrivka din sud-estul Ucrainei şi unde se situează partea din regiunea Dnipropetrovsk unde au loc lupte.

Potrivit informaţiilor transmise în această lună de armata ucraineană, Ucraina a câştigat în februarie 2026 mai mult teritoriu decât a pierdut, lucru care nu se mai întâmplase din vara anului 2024, când forţele Kievului au lansat o operaţiune transfrontalieră în regiunea Kursk din Rusia, unde au ajuns să controleze peste 1.000 de kilometri pătraţi.

Anul trecut, Rusia a ocupat mai multe oraşe din regiunea Dnipropetrovsk, la graniţa cu regiunile estice şi sudice Doneţk şi, respectiv, Zaporojie, unde forţele Kremlinului controlează aproximativ două treimi din teritoriu.

Premierul Orban invocă o petiție națională pentru a nu vota ajutorul UE pentru Ucraina: „Nu plătim"

 

