Forțele guvernamentale yemenite au preluat controlul asupra unui district din zona Strâmtorii Bab el-Mandeb (surse Reuters)

Forțele guvernamentale yemenite, susținute de Arabia Saudită, au preluat luni poziții-cheie în zona Strâmtorii Bab el-Mandeb, au declarat trei surse militare și una guvernamentală pentru Reuters, în contextul luptelor menite să contracareze avansurile înregistrate luna trecută de gruparea Houthi, susținută de Iran, și să-i alunge pe aceștia din această cale navigabilă vitală. Forțele își afirmă controlul deplin asupra zonei cu sprijin aerian intens din partea coaliției conduse de Arabia Saudită.

Mass-media aliniată mișcării Houthi a negat anterior că forțele guvernamentale ar fi înregistrat avansuri în zonă.

Luptele au făcut ravagii de-a lungul mai multor linii de front din Yemen timp de săptămâni, după ce un război civil latent a izbucnit ca o consecință a conflictului dintre SUA și Iran, houthii încercând să controleze vitalul strâmtorea Bab el-Mandeb și lansând rachete și drone asupra orașelor și infrastructurii saudite.

În condițiile în care exporturile de energie din Golf sunt deja restricționate de închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, luptele din Yemen au amenințat o altă rută majoră de export al petrolului, determinând creșterea prețurilor la nivel mondial și generând noi riscuri într-o regiune deja în flăcări.

Guvernul yemenit recunoscut la nivel internațional a anunțat duminică lansarea ofensivei sale pentru recucerirea teritoriului, președintele Rashad al-Alimi jurând să lupte „până când țara va fi eliberată din strânsoarea miliției teroriste”.

Arabia Saudită sprijină ofensiva de recucerire a teritoriului

Arabia Saudită, care înarmează și antrenează forțele guvernamentale yemenite, susține campania militară cu forța aeriană și a solicitat ajutor logistic din partea aliaților pentru a-i respinge pe houthiți, a restabili traficul liber în Marea Roșie și a pune capăt atacurilor grupării asupra teritoriului său.

Deși războiul a făcut ravagii pe mai multe fronturi din Yemen, cele mai intense lupte au avut loc în sud-vest, atât în zona de coastă din apropierea strâmtorii, cât și pe dealurile din jurul orașului Taiz, unde houthii încearcă să înconjoare forțele guvernamentale.

O agenție de știri controlată de houthi a citat luni o sursă militară care a afirmat că gruparea a alungat forțele guvernamentale din districtul al-Mawasit din provincia Taiz, ajungând la reședința lui Alimi, șeful consiliului prezidențial interimar al Yemenului.

Districtul montan se află în apropierea drumului principal care leagă Taiz de Aden, ultima rută pe care forțele guvernamentale o mai aveau către oraș, care se află pe linia frontului încă de la începutul războiului civil.

Conflictul din Yemen a început după ce gruparea Houthi a capturat capitala Sanaa în 2014, determinând o coaliție condusă de Arabia Saudită să intervină în anul următor cu o campanie aeriană menită să restabilească guvernul și să alunge gruparea susținută de Iran.

Luptele au ajuns rapid într-un impas sângeros, cu majoritatea liniilor de front blocate, ceea ce a dus la o criză umanitară majoră în ceea ce era deja cel mai sărac stat arab, până când, în 2022, s-a convenit asupra unui armistițiu care a ținut până în această vară.

Editor : B.E.