Forțele japoneze testează de pe mare și din aer un sistem de rachete hipersonice. Prima rachetă intră în serviciu chiar anul viitor

Data publicării:
Tun Rachete supersonice Japonia
Noile rachete supersonice au fost testate și de pe un tren special Foto: Profimedia
Când intră noua rachetă în dotarea armatei
Sprijinul SUA

Forțele de Apărare ale Japoniei au testat recent desfășurarea unui sistem de rachete hipersonice în curs de dezvoltare, conceput pentru a apăra insulele de navele de război străine.

Agenția pentru Achiziții, Tehnologie și Logistică (ATLA) a prezentat proiectilul hipersonic (HVGP) în cadrul unei zile dedicate industriei, săptămâna trecută, evidențiind mai multe teste interne pentru desfășurarea sistemului, informează USNI News.

Sistemul hipersonic japonez a intrat în dezvoltare în 2018, pe fondul tensiunilor regionale crescânde și al îngrijorărilor că conflictul s-ar putea extinde în insulele din sud-vestul țării.

Conform prezentării ATLA, lansatorul de rachete hipersonice a fost încărcat pe o navă a Forțelor Maritime de Apărare ale Japoniei și pe un avion de transport C-2 al Forțelor Aeriene de Apărare ale Japoniei, testând implementarea HVGP. Echipajele au repetat, de asemenea, lansarea și reîncărcarea sistemului, precum și funcționarea acestuia în condiții de vreme rece. Testele interne au obținut rezultatele necesare, a declarat ATLA.

Când intră noua rachetă în dotarea armatei

Prima variantă a rachetei, denumită Block I, este prevăzută să fie capabilă să lovească ținte aflate la sute de kilometri distanță și este programată să intre în serviciu activ anul viitor.

Dezvoltarea ulterioară a rachetei prevede extinderea razei de acțiune a acesteia prin incorporarea unor tehnologii îmbunătățite de performanță de planare. Viitoarele variante Block 2 și 2B ale rachetei sunt prevăzute să atingă o rază de acțiune cuprinsă între 2.000 și 3.000 de kilometri, potrivit unui raport al Naval News.

Sprijinul SUA

Statele Unite au sprijinit programul hipersonic japonez cu acces la terenuri de testare și echipamente de sprijin. Primul test de lansare al HVGP a avut loc în California anul trecut.

Proiectul are ca scop echiparea a două batalioane ale Forței Terestre de Apărare a Japoniei pentru posibile desfășurări în Hokkaido și Kyushu, în scopul apărării împotriva amenințărilor din nord și sud. Deși compoziția viitoarelor unități nu este cunoscută, fiecare lansator dispune de două rachete HVGP.

Tokyo a urmărit din ce în ce mai mult achiziționarea în masă de rachete cu rază lungă de acțiune, în cadrul unei strategii de descurajare a adversarilor, HVGP fiind unul dintre mai multe proiecte de achiziție de rachete la nivel național și internațional.

În afară de rachetele hipersonice, forțele japoneze vor desfășura rachete de croazieră Tomahawk, rachete Joint Strike și rachete sol-navă de tip 12 modernizate la nivel național, pentru a-și îmbunătăți capacitățile anti-navă și de contraatac împotriva bazelor inamice în următorii ani.

 

Editor : Sebastian Eduard

