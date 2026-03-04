Live TV

Video Forțele militare din Ecuador și SUA au lansat operațiuni împotriva narcoteroriștilor

Data publicării:
Operațiune americano-ecuadoriană împotriva narco-terorismului. Foto captură video
Operațiune americano-ecuadoriană împotriva narco-terorismului. Foto: captură video

Forțele militare din Ecuador și SUA au lansat operațiuni împotriva organizațiilor teroriste desemnate din Ecuador, în scopul combaterii flagelului narcoterorismului, anunță Comandamentul American de Sud.

Operațiunile sunt un exemplu puternic al angajamentului partenerilor din America Latină și Caraibe de a combate flagelul narcoterorismului.

„Împreună, luăm măsuri decisive pentru a combate narco-teroriștii care au provocat mult timp teroare, violență și corupție cetățenilor din întreaga emisferă.

Felicităm bărbații și femeile din forțele armate ecuadoriene pentru angajamentul lor neclintit în această luptă, demonstrând curaj și hotărâre prin acțiuni continue împotriva narco-teroriștilor din țara lor”, a declarat generalul de marină Francis L. Donovan, comandantul Comandamentului Sud al SUA.

"Nu-mi pasă deloc!" Donald Trump a spus care e "cel mai rău scenariu", după ce a bombardat Iranul
Digi Sport
"Nu-mi pasă deloc!" Donald Trump a spus care e "cel mai rău scenariu", după ce a bombardat Iranul
Descarcă aplicația Digi Sport
