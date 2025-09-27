Live TV

Forțele ruse au obligat 48 de copii ucraineni să urmeze tratament psihiatric în Donețk, după ce i-a acuzat de „extremism”

Data publicării:
Jucărie Ucraina
Foto Profimedia
Din articol
161 minori acuzați penal

Autoritățile de ocupație ruse au plasat cu forța 48 de copii ucraineni din Donețk, ocupată temporar, în instituții psihiatrice sub acuzația de „extremism”, au declarat vineri experți ucraineni.

Maria Krasnenko, autoarea unui raport prezentat la Centrul Media din Ucraina și expertă în cadrul ONG-ului Almenda, a declarat că Rusia folosește persecuția sistematică în teritoriile ocupate, cu un accent special pe copii și tineri, scrie Kyiv Post.

„În teritoriile ocupate, ei folosesc toate mijloacele posibile de persecuție sistematică, cu un accent special pe copii și tineri. Educația și politica de tineret sunt principalele instrumente ale așa-numitei lupte împotriva extremismului. Inamicul a dezvoltat indicatori clari pentru a urmări toți „disidenții”, a declarat Krasnenko.

161 minori acuzați penal

Conform datelor furnizate de autoproclamata „DNR” [Republica Populară Donețk], 161 de minori au fost acuzați penal, 48 dintre ei fiind trimiși la tratament psihiatric forțat. Alții au fost supuși sancțiunilor administrative, inclusiv amenzi.

Așa-numita „terapie psihiatrică” implică internarea obligatorie în instituții de sănătate mintală, o practică larg condamnată ca formă de pedeapsă și coerciție. Această metodă amintește de abuzurile din era sovietică, când disidenții și activiștii erau declarați bolnavi mintal și internați în spitale psihiatrice ca mijloc de a reduce la tăcere opoziția.

Krasnenko a adăugat că abordarea Rusiei face parte dintr-o strategie mai amplă care prezintă Ucraina, Statele Unite și Occidentul ca principale surse de „amenințări extremiste” în documentele sale oficiale. Ea a avertizat că campania Moscovei împotriva copiilor din teritoriile ocupate este un alt pas în efortul Kremlinului de a impune controlul sub pretextul „ordinii publice” și „securității”.

Conform statisticilor, în august 2025, peste 1,6 milioane de copii ucraineni erau sub controlul Moscovei – fie în teritoriile ocupate, fie deportați în Rusia.

Aceștia se confruntă cu rusificarea forțată, militarizarea și îndoctrinarea ideologică – acțiuni pe care unii le califică drept genocid, ceea ce a determinat Curtea Penală Internațională (CPI) să emită un mandat de arestare pe numele lui Putin.

O parte a procesului de îndoctrinare implică tabere de vară pentru tineri cu orientare militară, unde tinerii ucraineni pot fi văzuți participând la simulări de jocuri de război și jurând loialitate Moscovei.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
4
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
5
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
Digi Sport
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zelenski face declaratii
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei...
alexandru nazare inquam george calin
Ministrul Finanțelor a ieșit să discute cu protestatarii din fața...
maternitate picioare de bebeluș
Noi dezvăluiri de la spitalul din Iași unde au murit șase copii. Un...
moldovean la urne
Alegeri Republica Moldova 2025. Autoritățile de la Chișinău iau în...
Ultimele știri
Medicul Adrian Marinescu: Infecţiile nosocomiale există oriunde în lume. Ce e important este să putem să le prevenim
Momentul în care drone ucrainene distrug și avariază două sisteme Tor-M2. Pierdere de 50 de milioane de dolari pentru Rusia
Rogobete anunță măsuri pentru instruirea asistentelor din ATI, după ce 6 copii au murit din cauza unei bacterii la spitalul din Iași
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Alexander Lukașenko și Vladimir Putin
Alexander Lukașenko i-a propus lui Vladimir Putin să construiască o centrală nucleară pentru a da energie electrică Ucrainei ocupatea
Dronă
Dronele ucrainene au lovit o staţie de pompare a petrolului în Rusia, la peste 1.000 km de linia frontului
ponta
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
Vladimir Putin privește prin ochean exercițiile militare Zapad
Putin caută fisuri în apărarea Europei. Exemplul Moldovei, unde lupta de destabilizare se duce fără mănuși
soldat rus
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Fanatik.ro
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi
Adevărul
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât...
Playtech
Salariul administratorului de bloc, în 2025. Cum se calculează?
Digi FM
Cu cine se confruntă partidul Maiei Sandu la alegerile de duminică din Republica Moldova. Dezinformarea e în...
Digi Sport
Gigi Becali a surprins pe toată lumea
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Ce nume i s-a propus lui Leonardo DiCaprio, pentru a avea succes la Hollywood. „Altfel nu vei fi angajat”
Adevarul
Cum sunt construite marile tuneluri de autostradă din România. Metode sofisticate alese pentru construcțiile...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Prinţesa Kate și prinţul William, în Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
"Unul dintre cei cu adevărat grozavi. M-a ghidat foarte bine când am devenit celebră". Actrița care are numai...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...