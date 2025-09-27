Forțele ruse au obligat 48 de copii ucraineni să urmeze tratament psihiatric în Donețk, după ce i-a acuzat de „extremism”

Autoritățile de ocupație ruse au plasat cu forța 48 de copii ucraineni din Donețk, ocupată temporar, în instituții psihiatrice sub acuzația de „extremism”, au declarat vineri experți ucraineni.

Maria Krasnenko, autoarea unui raport prezentat la Centrul Media din Ucraina și expertă în cadrul ONG-ului Almenda, a declarat că Rusia folosește persecuția sistematică în teritoriile ocupate, cu un accent special pe copii și tineri, scrie Kyiv Post.

„În teritoriile ocupate, ei folosesc toate mijloacele posibile de persecuție sistematică, cu un accent special pe copii și tineri. Educația și politica de tineret sunt principalele instrumente ale așa-numitei lupte împotriva extremismului. Inamicul a dezvoltat indicatori clari pentru a urmări toți „disidenții”, a declarat Krasnenko.

161 minori acuzați penal

Conform datelor furnizate de autoproclamata „DNR” [Republica Populară Donețk], 161 de minori au fost acuzați penal, 48 dintre ei fiind trimiși la tratament psihiatric forțat. Alții au fost supuși sancțiunilor administrative, inclusiv amenzi.

Așa-numita „terapie psihiatrică” implică internarea obligatorie în instituții de sănătate mintală, o practică larg condamnată ca formă de pedeapsă și coerciție. Această metodă amintește de abuzurile din era sovietică, când disidenții și activiștii erau declarați bolnavi mintal și internați în spitale psihiatrice ca mijloc de a reduce la tăcere opoziția.

Krasnenko a adăugat că abordarea Rusiei face parte dintr-o strategie mai amplă care prezintă Ucraina, Statele Unite și Occidentul ca principale surse de „amenințări extremiste” în documentele sale oficiale. Ea a avertizat că campania Moscovei împotriva copiilor din teritoriile ocupate este un alt pas în efortul Kremlinului de a impune controlul sub pretextul „ordinii publice” și „securității”.

Conform statisticilor, în august 2025, peste 1,6 milioane de copii ucraineni erau sub controlul Moscovei – fie în teritoriile ocupate, fie deportați în Rusia.

Aceștia se confruntă cu rusificarea forțată, militarizarea și îndoctrinarea ideologică – acțiuni pe care unii le califică drept genocid, ceea ce a determinat Curtea Penală Internațională (CPI) să emită un mandat de arestare pe numele lui Putin.

O parte a procesului de îndoctrinare implică tabere de vară pentru tineri cu orientare militară, unde tinerii ucraineni pot fi văzuți participând la simulări de jocuri de război și jurând loialitate Moscovei.

