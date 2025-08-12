Forțele rusești au avansat 10 km în spatele liniilor ucrainene de apărare din Donbas. ISW: Asaltul încă nu este o spargere a frontului

DeepState, un grup ucrainean de analiști militari, relatează că trupele ruse au intensificat, în ultimele zile, avansul în direcția Dobropillia, în special în ceea ce privește încercările lor de a se stabili în apropierea drumului Dobropillia-Kramatorsk, potrivit Ukrainska Pravda.

Potrivit DeepState, rușii, care beneficiază de un număr mai mare de infanteriști, au intrat în așezările Kuceriv Yar și Zolotîi Kolodiaz, unde își concentrează forțele pentru o nouă ofensivă. Rușii au avansat de la Kuceriv Yar către satul Vesele, unde aproximativ 20 de militari ruși au fost observați în ultima zi.

Între timp, unitățile rusești încearcă să avanseze în zona Novovodiane și Petrivka, căutând puncte slabe în apărare pentru a putea ajunge la drumul Dobropillia-Kramatorsk.

„Situația este destul de haotică, deoarece inamicul, după ce a găsit breșe în apărare, avansează mai adânc, încercând să câștige rapid un punct de sprijin și să adune trupe pentru a avansa mai departe, în timp ce unii membri ai comandamentului unei anumite brigăzi fie nu înțeleg amploarea problemei, fie prezintă situația ca fiind «sub control», în sensul că «toți au fost uciși, toți au fost respinși». Dar soldații care dețin efectiv linia și încearcă să înțeleagă ce se întâmplă nu sunt de acord”, arată analiștii.

În zona Zolotîi Kolodiaz, Șakhove și în așezările învecinate au fost ridicate noi structuri și fortificații, dar soldații spun că inamicul le-ar putea ocoli și le-ar putea folosi pentru propria apărare.

DeepState avertizează că, dacă rușii se vor stabili în satele capturate și ofensiva va continua, există riscul ca Dobropillia să cadă mai repede decât Pokrovsk.

„Inamicul are deja puncte finale prestabilite pe care vrea să le atingă iar astăzi își pune în aplicare planurile, încercând să ocupe în totalitate Zolotîi Kolodiaz, Kuceriv Yar, Vesele și alte așezări. După ce vor câștiga în cele din urmă un punct de sprijin și vor aduna forțe, vor încerca să pătrundă adânc în teritoriu și vor desfășura echipaje de drone, ceea ce va îngreuna restructurarea logisticii alternative și menținerea pozițiilor din jur de către forțele de apărare. Având în vedere această evoluție, dacă lucrurile nu se schimbă, am putea avea de-a face cu posibilitatea ca Dobropillia să cadă mai repede decât Pokrovsk”, potrivit surselor citate.

Ulterior, Grupul strategic operațional Dnipro a raportat că, în acest sector, rușii încearcă să se infiltreze în grupuri mici, dincolo de prima linie a pozițiilor ucrainene. Ei au făcut apel la populație „să nu răspândească informații din surse neverificate sau slab informate”.

„Infiltrarea unor astfel de grupuri, deși necesită desfășurarea de rezerve pentru a le distruge, nu constituie «preluarea controlului asupra teritoriului». Lipsa de înțelegere a acestui lucru a dus în repetate rânduri la greșeli în analiza situației și în discuțiile publice din zona aglomerării Pokrovsk-Myrnohrad.

Fără îndoială, situația este dificilă, iar luptele din această zonă sunt cele mai intense în comparație cu alte sectoare ale liniei de contact. Cu toate acestea, forțele ucrainene depun eforturi maxime pentru a se asigura că chiar și grupurile rusești care au reușit să se infiltreze prin prima linie sunt distruse în cel mai scurt timp posibil”, arată grupul.

Extinderea străpungerii create de forțele ruse de-a lungul drumului Pokrovsk-Kostiantynivka și continuată spre nord până la Zolotîi Kolodiaz și Novovodiane înseamnă, de fapt, pierderea definitivă a acestei rute. Aceasta a fost principala arteră de transport între orașe până în iunie 2025, dar a fost închisă în urma atacurilor rusești lansate la scară largă cu drone asupra transportului civil și militar.

În plus, acest asalt reprezintă o amenințare serioasă pentru Dobropillia, un oraș mare în jurul căruia se formează o flancare tip clește dinspre est pentru a înconjura orașul, precum și pentru drumurile încă practicabile care duc spre acesta. Datorită avansului rapid al forțelor ruse, distanța până la unul dintre drumurile cheie a fost redusă la 10 kilometri, ceea ce, având în vedere utilizarea activă a dronelor FPV, reprezintă un pericol semnificativ, notează Ukrainska Pravda.

Pe 11 august, DeepState a raportat că rușii au ocupat satul Zatișok din districtul Pokrovsk al regiunii Donețk și au avansat în apropierea a alte patru așezări din zonă.

Pe 29 iulie, un comandant de companie care opera pe frontul Pokrovsk a declarat pentru Ukrainska Pravda, la fel ca și alte surse familiarizate cu situația din zonă, că avansul rusesc de-a lungul drumului Pokrovsk-Kostiantinivka se extinde rapid spre nord, în direcția Dobropillia, reprezentând o amenințare de încercuire a forțelor ucrainene din apropierea Pokrovsk și Mîrnohrad. Armata a solicitat comandamentului superior să acorde atenție acestui aspect.

În mai 2025, forțele ruse au străpuns drumul Pokrovsk-Kostiantinivka în zona Malinivka-Nova Poltavka-Novooleinivka și au creat un avans periculos, cu o lungime de peste 10 kilometri și o lățime aproximativ egală. Acesta se află la distanță egală de Pokrovsk și Kostiantinivka, prezentând riscul unei ofensive rusești asupra ambelor orașe în același timp. La data de 11 august, lungimea acestui avans era de 23 de kilometri.

ISW: „Este prematur să numim avansul rusesc o străpungere la nivel operațional”

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) notează că grupurile rusești de sabotaj și recunoaștere se infiltrează, potrivit rapoartelor, în zonele din apropierea localității Dobropilia (la nord-vest de Pokrovsk), iar forțele rusești au avansat probabil recent în sud-estul așezării.

„Este prematur să numim avansul rus în zona Dobropilia o străpungere la nivel operațional, deși forțele rusești vor încerca foarte probabil să transforme avansul tactic într-o străpungere la nivel operațional în zilele următoare. Forțele ruse au folosit o penetrare tactică similară la mijlocul lunii aprilie 2024 pentru a facilita capturarea unui teritoriu important din punct de vedere operațional la nord-vest de Avdiivka. Următoarele câteva zile în zona de operațiuni Pokrovsk vor fi probabil critice pentru capacitatea Ucrainei de a împiedica avansarea accelerată a rușilor la nord și nord-vest de Pokrovsk”, arată analiștii ISW.

Aceștia spun că Rusia se concentrează probabil pe avansul către Dobropilia pentru „a crea condiții informaționale” înainte de summitul SUA-Rusia din 15 august.

