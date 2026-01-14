Forțele speciale britanice, pregătite să ia cu asalt navele din flota fantomă a Rusiei: „Există un apetit mai larg în întreaga Europă”

Soldații britanici de elită, antrenați să coboare în rapel din elicoptere, pe nave, și să captureze echipajele, ar putea viza sute de petroliere ilegale ale Rusiei, după ce guvernul de la Londra a identificat o nouă bază legală pentru raiduri, dezvăluie The Times.

O sursă din domeniul apărării a confirmat că se elaborează opțiuni pentru confiscări pe mare, adăugând: „Dacă vrem să creștem presiunea economică asupra Rusiei, asta pare a fi ca și cum operatorii ar accesa rapid petrolierele ilegale.”

Serviciul de Ambarcațiuni Speciale (SBS), răspunsul Marinei Regale la Serviciul Aerian Special (SAS), va conduce probabil misiunile, deși nu a fost stabilit un termen pentru momentul în care acestea s-ar putea desfășura.

Comandourile SBS au „printre cei mai de elită și capabili soldați din întreaga armată britanică”, potrivit Marinei Regale, specializându-se în raiduri secrete îndrăznețe „care exploatează elementul surpriză”.

Detaliile pregătirilor au ieșit la iveală după ce cel mai înalt șef militar al Marii Britanii a recunoscut că Ministerul Apărării (MoD) nu are banii necesari pentru a-și realiza toate ambițiile militare.

Avertismentul generalului (Air Chief Marshal) Forțelor Aeriene Richard Knighton a venit după ce The Times a dezvăluit că departamentul se confruntă cu un deficit de finanțare de 28 de miliarde de lire sterline în următorii patru ani.

Comentariile sale au venit la scurt timp după ce Moscova l-a criticat dur pe John Healey, secretarul Apărării, pentru că a declarat că ar dori să-l aresteze pe președintele Putin și să-l tragă la răspundere pentru crimele de război.

Maria Zaharova, de la Ministerul rus de Externe, a descris luni remarcile lui Healey drept „visele umede ale perverșilor britanici”.

Agenții SBS sunt antrenați să captureze nave, petroliere sau platforme, de obicei coborând pe punți din elicoptere modificate. La fel ca SAS, recruții trec printr-un proces de selecție extenuant, dar sunt apoi antrenați cu abilități suplimentare în recunoaștere subacvatică, demolare, canotaj și scufundări.

Operațiunile SBS, care are sediul în Poole, Dorset, sunt extrem de secretizate. Se crede că unitatea secretă s-a aflat în spatele unui raid asupra unui petrolier în 2020, după ce acesta a fost deturnat în largul Insulei Wight.

The Times a relatat că misiunea a implicat patru elicoptere militare și 40 de persoane. Susținuți de lunetiști aerieni, aproximativ 16 soldați SBS au coborât în ​​rapel pe navă, au securizat echipajul și au reținut șapte pasageri clandestini nigerieni în nouă minute.

Până în prezent, personalul militar britanic nu a efectuat raiduri asupra navelor flotei din umbră a Rusiei, dar miniștrii au petrecut ultimele săptămâni explorând opțiunile legale pe care le au pentru aceste operațiuni.

Oficialii britanici cred că au găsit motive pentru a autoriza soldații să urce la bordul și să rețină petroliere în temeiul Legii privind sancțiunile și spălarea banilor, o mișcare care ar putea pune în pericol sute de petroliere fantomă, sancționate.

Conform dreptului maritim, fiecare navă trebuie să fie înregistrată într-o anumită țară sau teritoriu și să-i arboreze pavilionul. Acest lucru îi permite să călătorească în apele internaționale și îi oferă anumite protecții, în timp ce vasele considerate apatride ar putea fi ținte pentru confiscare.

O analiză realizată de The Times a constatat că cel puțin 107 de nave sancționate de Regatul Unit navighează sub steaguri de stat falsificate, inclusiv nave care au fost expulzate din fosta lor țară de pavilion și unele care poartă pavilionul unor registre maritime inexistente.

Conform mecanismului legal identificat de guvern, astfel de nave ar putea fi ținte principale pentru raiduri și confiscări ale SBS.

Săptămâna trecută, Healey a promis că va „înăbuși” rețeaua nefastă de nave, după ce forțele britanice au ajutat Marina SUA să ia cu asalt Marinera, un petrolier sancționat de SUA pentru transportul de petrol către Venezuela, Rusia și Iran.

Avioane spion și nave de sprijin britanice au fost desfășurate pentru a efectua recunoașteri și a oferi asistență, în timp ce soldații SEAL ai Marinei SUA au urcat rapid pe punte din elicoptere și au preluat controlul navei, miercurea trecută. Două distrugătoare americane din clasa Arleigh Burke, precum și avioane de vânătoare F-35 puternic înarmate și avioane de luptă AC-130J au sprijinit operațiunea.

O altă sursă a sugerat că orice raiduri viitoare asupra navelor rusești care implică forțe speciale britanice ar fi probabil o operațiune comună care ar implica nave de război ale Marinei Regale, avioane spion ale Forțelor Aeriene Regale și o posibilă colaborare cu aliații nordici ai NATO.

O astfel de operațiune ar fi „complexă” și „o mare operațiune comună”, a declarat sursa, adăugând: „Există o apetit mai larg în întreaga Europă pentru a face mai mult, astfel încât Marea Britanie ar putea contribui mai mult la operațiunile altor națiuni europene sau ar putea face ceva în comun. Chiar și americanii, care dețin toate resursele din lume, au solicitat totuși sprijinul nostru.”

Pentru a confisca o navă, Regatul Unit trebuie să demonstreze că nava este apatridă din punct de vedere legal. Asta ar putea însemna că nu este înregistrată în mod legitim în nicio țară, arborează un pavilion fals sau a fost dezaprobată de țara sub al cărei pavilion navighează.

Pe lângă faptul că se știe deja că cele 107 nave sancționate arborează pavilioane false, The Times a descoperit că alte 245 operează sub pavilioane suspecte.

Organizația Maritimă Internațională definește o navă ca arborând un pavilion fals „dacă este confirmată de administrația țării respective ca nefiind înregistrată legal sub administrația respectivă”. Toate cele 107 petroliere identificate se încadrează în această categorie și ar putea fi considerate apatride de către guvern.

