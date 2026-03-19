Forțele submarine ruse, în alertă maximă de luptă. Anunțul comandantului flotei

Forțele de submarine purtătoare de rachete strategice, una dintre componentele triadei nucleare ale Federației Ruse, se află în stare de alertă maximă de luptă, a declarat comandantul flotei ruse, amiralul Aleksandr Moiseev, cu ocazia aniversării a 120 de ani de la crearea flotei de submarine a țării.

„sunt în stare de alertă maximă de luptă, ceea ce a fost confirmat în mod repetat în timpul inspecțiilor de control prin exerciții desfășurate anual sub comanda președintelui Rusiei”, a afirmat amiralul rus într-un interviu pentru ziarul Krasnaia Zvezda, organul oficial al Ministerului Apărării, potrivit EFE preluată de Agerpres.

120 de ani de la crearea flotei de submarine

Articolul a fost publicat cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la înființarea acestor forțe prin decretul împăratului Nicolae al II-lea, care a inclus submarinul ca nouă clasă de nave în clasificarea flotei ruse.

În interviu, Moiseev a evidențiat importanța submarinelor nucleare din proiectul 955 Borei, care vor rămâne în serviciu până la mijlocul acestui secol „și chiar mai mult, deoarece în acest proiect a fost inclus un potențial considerabil de modernizare”.

Submarinele din clasa Borei, de a patra generație, pot lansa rachete intercontinentale Bulava și torpile.

Amiralul a anunțat că șantierele navale Sevmash construiesc două noi submarine din clasa Borei-A (modernizate), „dmitri donskoi” și „kniaz potemkin”, care urmează să intre în dotarea marinei ruse.

În prezent, Rusia dispune de opt submarine operaționale de acest tip, a precizat el.

Modernizare și rachete hipersonice

De asemenea, oficialul a anunțat că în următorii zece ani este planificată înlocuirea flotei de submarine multifuncționale de a treia generație cu noua clasă Yasen/Yasen-M, de a patra generație.

Aceste submarine vor fi dotate cu „toate sistemele moderne de rachete: kalibr, onix, tsirkon”, pe lângă armament subacvatic.

Submarinele Yasen sunt descrise ca fiind greu detectabile, datorită câmpului acustic redus.

„Astăzi, în contextul situației geopolitice complexe, al creșterii luptei pentru dominație în arctica și în oceanul mondial, forțele submarine ale marinei ruse joacă un rol important în descurajarea strategică și în asigurarea securității la nivel mondial”, a declarat Aleksandr Moiseev, care a numit trupele de submarine „elita marinei ruse”.

Editor : Ana Petrescu