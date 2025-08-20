Live TV

Video Forțele ucrainene au distrus un tren care transporta combustibil în partea ocupată a regiunii Zaporojie. Zeci de vagoane, în flăcări

Data publicării:
Locomotiva
Credit foto: Brigada 65 Mecanizată Separată

Apărătorii ucraineni au distrus un tren rusesc ce transporta combustibil în partea temporar ocupată a regiunii Zaporojie.

Acest lucru a fost raportat pe Facebook de către Brigada 65 Mecanizată Separată a Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit Ukrinform.

În cadrul unei operațiuni comune, forțele de apărare au oprit trenul între localitățile Urozhaine și Tokmak. Operatorii din batalionul de drone „Roniny” al Brigăzii 65 au folosit drone FPV pentru a lovi rezervoarele de combustibil, incendiindu-le.

„Nu mai există nicio conexiune feroviară prin regiunea ocupată, potrivit unor analiști militari proeminenți”, a menționat brigada.

După cum a raportat anterior Ukrinform, dronele cu rază lungă de acțiune operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au distrus două depozite de muniție ale armatei ruse în regiunea Luhansk.

Editor : Sebastian Eduard

