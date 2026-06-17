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Forțele ucrainene au lovit în Marea Neagră un petrolier din flota fantomă rusă care transporta petrol, încălcând sancțiunile

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Imagine de la Cartierul General al Forțelor Armate Ucrainene. Ukrainskaia Pravda
Imagine de la Cartierul General al Forțelor Armate Ucrainene/ Ukrainskaia Pravda
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Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit în Marea Neagră petrolierul „Fina A”, pe care Rusia îl folosea pentru a eluda sancțiunile, și au lovit, de asemenea, poduri, posturi de comandă și stații de control terestre utilizate pentru operațiunile cu drone, relatează Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

„Petrolierul „Fina A” din flota fantomă (IMO 9283306) a fost lovit în Marea Neagră. Nava a fost sancționată de UE, Elveția, Regatul Unit, Canada și Ucraina. S-a confirmat că ținta a fost lovită. Se colectează informații cu privire la amploarea pagubelor”, se arată în comunicatul citat de Ukrainskaia Pravda.

Statul Major General a declarat că petrolierul era folosit pentru transportul de petrol și produse petroliere în interesul Rusiei, în scopul eludării sancțiunilor internaționale. Acesta are o lungime de 244,6 metri și un tonaj brut de 62.002.

Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit, de asemenea, instalații utilizate de forțele ruse pentru logistica militară și deplasarea trupelor între teritoriile ocupate temporar din sudul Ucrainei – un pod rutier peste Canalul Crimeei de Nord, în apropierea localității Stavki, și un alt pod rutier în apropierea localității Voinka, din regiunea Herson.

Un post rus de comandă și observație, precum și un post de comandă au fost lovite în apropierea localității Velika Novosilka, în partea ocupată de Rusia a regiunii Donețk.

Petrolierele din „flotă fantomă” a Rusiei sunt folosite de aceasta pentru a ocoli sancţiunile prin care statele occidentale încearcă să-i perturbe exporturile de petrol. Ucraina a atacat mai multe astfel de nave în Marea Neagră în ultimele luni.

Editor : M.C

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